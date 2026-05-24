Expulsão por gesto obsceno em partida do Brasileirão viraliza: 'Inacreditável'

A expulsão de Jajá na partida entre o Remo e o Athletico-PR, pela 17ª rodada do Brasileirão, virou um dos assuntos mais comentados neste domingo (24). O atacante remista recebeu cartão vermelho direto após ser acusado de fazer um gesto obsceno em direção aos jogadores do Furacão ainda nos acréscimos do primeiro tempo.

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O lance gerou longa paralisação, revisão do VAR e muita reclamação dos dois lados. Nas redes, torcedores reagiram com ironia ao episódio e apontaram que esse tipo de expulsão tem se tornado recorrente no futebol brasileiro em 2026. Veja a repercussão:

Confusão começou após reclamação do Athletico

A partida já era movimentada no Mangueirão quando a polêmica aconteceu. Jajá, autor do gol do Remo no primeiro tempo, se envolveu em discussão com jogadores do Athletico após um lance próximo à lateral do campo.

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Atletas do Furacão acusaram o atacante de fazer um gesto obsceno em direção ao lateral Benavídez. O árbitro inicialmente aguardou orientação do VAR e, após revisão, decidiu expulsar o jogador remista diretamente.

Veja o lance:

Antes da expulsão, Jajá era o principal nome do jogo. O atacante abriu o placar para o Remo aos 13 minutos, antecipando-se à defesa após cruzamento de Marcelinho.

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Jajá comemorando seu gol na partida entre Remo e Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

Casos parecidos já aconteceram em 2026

A expulsão de Jajá rapidamente foi comparada a outros episódios semelhantes que aconteceram recentemente no futebol brasileiro. Um dos casos mais lembrados ocorreu no Dérbi entre o Corinthians e o Palmeiras, quando o volante André recebeu cartão vermelho após também ser acusado de fazer gesto obsceno durante discussão em campo.

Na ocasião, o jogador acabou denunciado pelos adversários e flagrado pelo VAR, situação considerada muito parecida com a vivida por Jajá neste domingo. Outro episódio citado nas redes envolveu Allan, expulso dias antes pelo mesmo motivo.

✅ FICHA TÉCNICA

Remo 🆚 Athletico-PR

17ª rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: domingo (24), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Mangueirão, em Belém (PA)

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🕴️ Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🧑‍⚖️ 4º árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

📺 VAR: José Cláudioo Rocha Filho (SP)

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