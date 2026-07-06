Rodri é sincero sobre briga com Bernardo Silva: 'Cometi um erro'
Jogadores se desentenderam em lance no segundo tempo
O confronto entre Portugal e Espanha pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, realizado nesta segunda-feira (6) no AT&T Stadium, marcou o fim da trajetória dos portugueses na competição. Além do gol decisivo de Mikel Merino nos acréscimos e da despedida melancólica de Cristiano Ronaldo nas Copas, um incidente entre Rodri e Bernardo Silva, que se desentenderam em campo, chamou a atenção do público e da imprensa internacional.
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Entenda a confusão entre Rodri e Bernardo Silva
O desentendimento ocorreu já próximo ao final da partida, em um momento de grande pressão ofensiva da seleção portuguesa, que buscava o empate. Bernardo Silva teve uma boa oportunidade ao cabecear depois de um cruzamento na área, mas a bola acabou saindo para fora. Imediatamente após a falha, o capitão espanhol Rodri comemorou o erro do adversário de forma efusiva enquanto Bernardo estava caído no chão, o que gerou uma reação imediata de indignação no camisa 10 de Portugal.
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Bernardo Silva, visivelmente irritado, confrontou Rodri em campo para demonstrar sua insatisfação com a atitude. O volante espanhol, percebendo que sua reação havia sido excessiva, tentou se desculpar ainda durante o jogo.
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Jogadores são amigos e jogaram juntos no Manchester City
O episódio é ainda mais curioso levando em consideração o histórico entre os dois atletas. Rodri e Bernardo Silva foram companheiros de equipe no Manchester City por diversas temporadas, construindo uma relação de grande proximidade até poucas semanas atrás, quando o português se transferiu para o Real Madrid.
Após o apito final, que selou a vitória da Espanha por 1 a 0 e a eliminação portuguesa, Rodri fez questão de reforçar seu pedido de desculpas na zona mista. Em declarações ao jornal espanhol Marca, o capitão espanhol admitiu o erro.
— Acho que já disse isso antes, cometi um erro porque comemorei quando ele falhou — confessou o volante. — Pedi desculpas a ele imediatamente, mas é assim que as coisas estão por causa da confiança que temos, e é isso — completou Rodri, indicando que a discussão não afetará a amizade entre os dois.
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Portugal foi derrotado pela Espanha, que avança na Copa
Rodri foi eleito pela Fifa o melhor jogador da partida. O capitão espanhol registrou mais de 90% de acerto nos passes e foi fundamental para conter a pressão portuguesa, especialmente após a saída de Nuno Mendes por lesão, que enfraqueceu a seleção de Portugal. Com o triunfo, a Espanha avança para as quartas de final, enquanto Portugal encerra sua participação na Copa dos Estados Unidos, México e Canadá.
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