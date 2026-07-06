Falha de goleiro em Estados Unidos x Bélgica assusta torcedores: 'Não pode'
Seleção anfitriã foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo
Os Estados Unidos perderam para a Bélgica por 4 a 1, nesta segunda-feira (6), em Seattle, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em campo, o goleiro Matt Freese protagonizou uma falha bizarra, que resultou no terceiro gol belga do confronto.
Estados Unidos x Bélgica: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Estados Unidos x Bósnia: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo
Dê suas notas: Estados Unidos vencem com autor de gol expulso e avançam para oitavas
➡️ Pedido de demissão de treinador após eliminação na Copa repercute: 'Acabou'
O lance aconteceu aos 11 minutos do segundo tempo, quando, ao tentar antecipar uma jogada e sair jogando, o arqueiro acabou perdendo a bola fora da área. Como consequência, o meia Vanaken conseguiu finalizar com o gol livre para marcar.
➡️ Veja reação de Speed com eliminação de Cristiano Ronaldo na Copa
Nas redes sociais, o erro do goleiro irritou e assustou alguns torcedores estadunidenses, que acompanhavam a partida. As críticas se estenderam para o zagueiro Tim Ream e o lateral Sergiño Dest. Veja a repercussão abaixo:
Tim Ream and Matt Freese can't be in the starting 11 in 2030— ty ✭ #SincereFC (@starboyyburner) July 7, 2026
Tradução: "Tim Ream e Matt Freese não podem começar entre os 11 iniciais em 2030".
Tim Ream Sergiño Dest and Matt Freese should never play for the USMNT again— Apple Seider (@AppleSeider_) July 7, 2026
Tradução: "Tim Ream, Sergiño Dest e Matt Freese nunca mais deveriam jogar pela USMNT".
Matt Freese really touched a football field and starting doing NFL type stuff💔 pic.twitter.com/0ur8QRZE1u— Bryce DeGroat (@NFL_Convo) July 7, 2026
Tradução: "Matt Freese realmente tocou um campo de futebol americano e começou a fazer coisas do tipo NFL".
MATT FREESE JUST KILLED MY LOVE FOR THE GAME, WHAT THE ACTUAL FUCK IS WRONG WITH HIM— John 🇨🇻 (@YaBoyyyJohn) July 7, 2026
AND THIS ELDERLY FUCK, TIM REAM CAN'T EVEN BAIL HIM OUT WITH A BLOCK
WHAT AN EMBARRASSING PERFORMANCE, WASTED ALL THAT GOOD GRACE AND HYPE FOR WHAT?! pic.twitter.com/nJ5d75T8WU
Tradução: "Matt Freese acaba de matar meu amor pelo jogo. O que foi esse erro? E esse velho do Tim Ream nem conseguiu salvá-lo. Que desempenho patético".
Matt Freese in the biggest game of his life pic.twitter.com/5IS2AF3t9X— ThienemanSZN🇺🇸 (@ThienemanSZN) July 7, 2026
Tradução: "Matt Freese no jogo mais importante da sua vida".
Como foi Estados Unidos x Bélgica?
Na etapa inicial, a Bélgica quase abriu o placar sobre os Estados Unidos com menos de um minuto de jogo. Castagne aproveitou uma rebatida da defesa e aproveitou uma bola na entrada da área para chutar colocado e obrigar Freese a fazer grande defesa. Mas aos oito minutos, Raskin aproveitou uma bola mal afastada por Freeman na grande área, cruzou rasteiro e De Ketelaere surgiu na pequena área para estufar as redes. Apesar da pressão, os europeus não conseguiram ampliar a vantagem, e os norte-americanos chegaram ao empate aos 30 minutos em cobrança de falta de Tillman com desvio em Vanaken. Mas a Bélgica respondeu rapidamente e voltou à frente do marcador com De Ketelaere aproveitando um cruzamento de Trossard e subindo mais do que a defesa rival para marcar seu segundo gol aos 32 minutos.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Em um segundo tempo com início equilibrado, a Bélgica ampliou a vantagem sobre os Estados Unidos após uma falha bizarra do goleiro Matt Freese. O arqueiro norte-americano deixou a área para cortar um lançamento para De Ketelaere, mas se atrapalhou com a bola nos pés, errou a saída de bola e Vanaken finalizou da intermediária com desvio em Ream para estufar as redes aos 11 minutos. Os norte-americanos tiveram a chance de descontar com Balogun sendo lançado pelo lado esquerdo, entrando na área e finalizando para grande defesa de Courtois. Mas nos acréscimos, Lukaku foi acionado na área após erro na saída de bola de Chris Richards e bateu de perna direita para marcar seu gol e dar números finais ao duelo aos 47 minutos.
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Copa do Mundo 2026
Com a queda dos EUA, todos os países-sede da Copa estão eliminadosHá 1 minuto
Copa do Mundo 2026
Quem é o belga De Ketelaere, autor de dois gols contra os EUA?Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Fifa sai em defesa de Claus após acusação de Donald Trump durante a CopaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
EUA x Bélgica: entenda toda a polêmica envolvendo Balogun, Fifa, Trump e ClausHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Técnico da Argentina opina sobre dificuldades das favoritas na Copa do MundoHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Pressionado? Árbitro de EUA x Bélgica já apitou outros dois jogos na CopaHá 2 horas
Mais LANCE!