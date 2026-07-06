Falha de goleiro em Estados Unidos x Bélgica assusta torcedores: 'Não pode' Seleção anfitriã foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo

Os Estados Unidos perderam para a Bélgica por 4 a 1, nesta segunda-feira (6), em Seattle, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em campo, o goleiro Matt Freese protagonizou uma falha bizarra, que resultou no terceiro gol belga do confronto.

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O lance aconteceu aos 11 minutos do segundo tempo, quando, ao tentar antecipar uma jogada e sair jogando, o arqueiro acabou perdendo a bola fora da área. Como consequência, o meia Vanaken conseguiu finalizar com o gol livre para marcar.

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Nas redes sociais, o erro do goleiro irritou e assustou alguns torcedores estadunidenses, que acompanhavam a partida. As críticas se estenderam para o zagueiro Tim Ream e o lateral Sergiño Dest. Veja a repercussão abaixo:

Tim Ream and Matt Freese can't be in the starting 11 in 2030 — ty ✭ #SincereFC (@starboyyburner) July 7, 2026

Tradução: "Tim Ream e Matt Freese não podem começar entre os 11 iniciais em 2030".

Tim Ream Sergiño Dest and Matt Freese should never play for the USMNT again — Apple Seider (@AppleSeider_) July 7, 2026

Tradução: "Tim Ream, Sergiño Dest e Matt Freese nunca mais deveriam jogar pela USMNT".

Matt Freese really touched a football field and starting doing NFL type stuff💔 pic.twitter.com/0ur8QRZE1u — Bryce DeGroat (@NFL_Convo) July 7, 2026

Tradução: "Matt Freese realmente tocou um campo de futebol americano e começou a fazer coisas do tipo NFL".

MATT FREESE JUST KILLED MY LOVE FOR THE GAME, WHAT THE ACTUAL FUCK IS WRONG WITH HIM



AND THIS ELDERLY FUCK, TIM REAM CAN'T EVEN BAIL HIM OUT WITH A BLOCK



WHAT AN EMBARRASSING PERFORMANCE, WASTED ALL THAT GOOD GRACE AND HYPE FOR WHAT?! pic.twitter.com/nJ5d75T8WU — John 🇨🇻 (@YaBoyyyJohn) July 7, 2026

Tradução: "Matt Freese acaba de matar meu amor pelo jogo. O que foi esse erro? E esse velho do Tim Ream nem conseguiu salvá-lo. Que desempenho patético".

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Matt Freese in the biggest game of his life pic.twitter.com/5IS2AF3t9X — ThienemanSZN🇺🇸 (@ThienemanSZN) July 7, 2026

Tradução: "Matt Freese no jogo mais importante da sua vida".

Como foi Estados Unidos x Bélgica?

Na etapa inicial, a Bélgica quase abriu o placar sobre os Estados Unidos com menos de um minuto de jogo. Castagne aproveitou uma rebatida da defesa e aproveitou uma bola na entrada da área para chutar colocado e obrigar Freese a fazer grande defesa. Mas aos oito minutos, Raskin aproveitou uma bola mal afastada por Freeman na grande área, cruzou rasteiro e De Ketelaere surgiu na pequena área para estufar as redes. Apesar da pressão, os europeus não conseguiram ampliar a vantagem, e os norte-americanos chegaram ao empate aos 30 minutos em cobrança de falta de Tillman com desvio em Vanaken. Mas a Bélgica respondeu rapidamente e voltou à frente do marcador com De Ketelaere aproveitando um cruzamento de Trossard e subindo mais do que a defesa rival para marcar seu segundo gol aos 32 minutos.

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Em um segundo tempo com início equilibrado, a Bélgica ampliou a vantagem sobre os Estados Unidos após uma falha bizarra do goleiro Matt Freese. O arqueiro norte-americano deixou a área para cortar um lançamento para De Ketelaere, mas se atrapalhou com a bola nos pés, errou a saída de bola e Vanaken finalizou da intermediária com desvio em Ream para estufar as redes aos 11 minutos. Os norte-americanos tiveram a chance de descontar com Balogun sendo lançado pelo lado esquerdo, entrando na área e finalizando para grande defesa de Courtois. Mas nos acréscimos, Lukaku foi acionado na área após erro na saída de bola de Chris Richards e bateu de perna direita para marcar seu gol e dar números finais ao duelo aos 47 minutos.

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