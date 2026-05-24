Atlético Mineiro

Atlético-MG está escalado para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (24) às 18h30 na Neo Química Arena

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 24/05/2026
17:32
Camisa Atlético x Corinthians (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético x Corinthians (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético está escalado para enfrentar o Corinthians em jogo da 17° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (24) às 18h30 na Neo Química Arena.

Como chegam os times?

O jogo pela 17ª rodada tem peso importante para as duas equipes, que buscam encerrar a primeira metade da temporada em um viés positivo. Enquanto o Corinthians ocupa a 17ª colocação com 18 pontos e quer tentar sair do Z4 durante a pausa para o Mundial, o Galo busca sua terceira vitória seguida após bater Mirassol e Cienciano-PER. Neste momento, o Atlético ocupa a 10ª colocação com 21 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG
CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 24 de maio às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Record (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Cassierra.

CORINTHIANS (Técnico: Fernando Diniz)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard.

Vestiário Atlético x Corinthians (Foto: Pedro Souza / Atlético)

