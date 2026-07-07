Inglaterra venceu mais da metade dos jogos contra a Noruega; veja o retrospecto
Confronto pelas quartas de final reúne duas seleções que não se enfrentam desde 2014
Noruega e Inglaterra se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo em um confronto inédito na história da competição. Apesar de nunca terem medido forças em Mundiais, as seleções possuem um histórico de 12 partidas, com ampla vantagem para os ingleses.
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Ao longo dos confrontos, a Inglaterra soma sete vitórias, contra duas da Noruega, além de três empates. O domínio também aparece no saldo de gols: são 28 marcados pelos ingleses e apenas sete pelos noruegueses.
O encontro mais recente entre as seleções aconteceu em setembro de 2014. Na ocasião, a Inglaterra venceu por 1 a 0, com gol de Wayne Rooney, em amistoso disputado no Estádio de Wembley. Um dos destaques da atual campanha norueguesa, o goleiro Orjan Nyland esteve em campo naquela partida.
Agora, mais de uma década depois do último duelo, noruegueses e ingleses voltam a se enfrentar valendo vaga na semifinal da Copa do Mundo.
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Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo
A Noruega chega às quartas de final após uma vitória histórica sobre o Brasil. No primeiro tempo, Bruno Guimarães desperdiçou um pênalti. Na segunda etapa, Haaland abriu o placar de cabeça e, na reta final, aproveitou a liberdade na entrada da área para finalizar no canto direito de Alisson. Neymar diminuiu de pênalti nos acréscimos.
Na fase de grupos, a seleção norueguesa terminou na segunda colocação do Grupo I, após vencer Iraque e Senegal e perder para a França. Na segunda fase, passou pela Costa do Marfim.
A seleção inglesa, por sua vez, ficou com a liderança do Grupo L, após vencer Croácia e Panamá e empatar com Gana. Apesar da campanha invicta, a equipe não convenceu pelas atuações abaixo do esperado.
Na segunda fase da competição, a Inglaterra sofreu, mas venceu a RD Congo de virada por 2 a 1. Por fim, nas oitavas de final, bateu o México por 3 a 2.
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