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Reação de Cristiano Ronaldo em eliminação de Portugal viraliza: 'Jamais'

Seleções se enfrentaram nesta segunda-feira (6)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 18:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Cristiano Ronaldo após eliminação contra a Espanha na Copa
Cristiano Ronaldo após eliminação contra a Espanha na Copa (Imagem: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Portugal de Cristiano Ronaldo foi eliminado nesta segunda-feira (6), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Com derrota para a Espanha por 1 a 0, o camisa 7 saiu chorando após o apito final.

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    Cristiano Ronaldo pouco apareceu, teve atuação discreta e se despede da competição em sua última participação em Copas do Mundo. Saindo de campo, o jogador chorou e foi consolado por companheiros. Veja a reação:

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    • Nas redes sociais, torcedores se dividiram em opiniões, com internautas felizes por esse final de carreira nos Mundiais, e, alguns lamentaram que o craque tenha se despedido sem um título da Copa do Mundo. Veja a repercussão:

    Como foi Portugal x Espanha?

    Os primeiros minutos foram equilibrados e de intensidade. A Espanha assustou duas vezes com Oyarzabal, que obrigou Diogo Costa a trabalhar e depois desperdiçou uma chance clara cara a cara com o goleiro. Portugal respondeu com João Cancelo e reclamou de um possível pênalti sobre Cristiano Ronaldo, mas o árbitro mandou o jogo seguir. A Espanha passou a controlar mais a partida e criou as melhores oportunidades. Diogo Costa apareceu como protagonista ao fazer duas defesas seguidas em finalizações de Lamine Yamal e Baena. Portugal voltou a assustar aos 36 minutos. Bruno Fernandes cruzou na medida para João Félix, que ajeitou de cabeça para Cristiano Ronaldo. O camisa 7 finalizou de primeira, mas sem força, facilitando a defesa de Unai Simón. Com ameaças até o final, nenhuma equipe conseguiu abrir o placar.

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    O segundo tempo começou com Portugal tentando adiantar as linhas e pressionar a saída de bola espanhola. Cristiano Ronaldo sofreu falta em boa posição logo nos primeiros minutos, enquanto João Cancelo e Pedro Neto levaram perigo pelo lado direito. Do outro lado, Lamine Yamal voltou a ser o principal desafogo da Espanha, mas encontrou forte marcação de Nuno Mendes, que levou a melhor nos primeiros duelos. Depois de um início equilibrado, a Espanha voltou a assumir o controle da partida e passou a pressionar Portugal.

    Portugal e Espanha tiveram um primeiro tempo disputado
    Portugal e Espanha tiveram um primeiro tempo disputado (Foto: Thomas COEX / AFP)

    Quando o jogo caminhava para um empate sem gols, a Espanha encontrou o lance decisivo. Já nos acréscimos, Ferran Torres girou sobre a marcação na entrada da área e encontrou Mikel Merino, que apareceu livre para tocar na saída de Diogo Costa e marcar o gol da vitória espanhola. O lance castigou Portugal, que havia resistido à pressão durante praticamente toda a partida. Merino havia saído do banco e garantiu a vaga da equipe nas quartas de final.

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    Cristiano Ronaldo se despede da Copa do Mundo de forma melancólica

    O jogo marcou o último jogo de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Aos 41 anos, disputa sua sexta edição da competição, mas já havia alegado, às vésperas do jogo, que esta seria sua "last dance" na competição. Precocemente, CR7 se despede.

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