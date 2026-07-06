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Brasileiros debocham da eliminação dos Estados Unidos na Copa: 'Liga agora'

Seleção anfitriã caiu nas oitavas de final do Mundial

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 23:19
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Equipe dos Estados Unidos durante parada técnica na Copa do Mundo
Equipe dos Estados Unidos durante parada técnica na Copa do Mundo (Foto: Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Os Estados Unidos perderam para a Bélgica por 4 a 1, nesta segunda-feira (6), em Seattle, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Diante da eliminação da seleção anfitriã do torneio, torcedores brasileiros aproveitaram o momento para debochar do resultado.

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    Durante a semana, a equipe dos Estados Unidos se envolveu em uma polêmica por conta da anulação do cartão vermelho do atacante Florian Balogun. O atleta havia sido expulso na partida com a Bósnia Herzegovina, que gerou a classificação estadunidense para as oitavas de final do Mundial.

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    ➡️ Quem é o belga De Ketelaere, autor de dois gols contra os EUA?

    A decisão da Fifa foi polêmica e contou com uma ligação do presidente Donald Trump. O cenário fez alguns brasileiros torcerem contra os Estados Unidos na partida contra a Bélgica. Com a vitória belga, a repercussão nas redes sociais foi inevitável. Veja abaixo:

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    • Como foi Estados Unidos x Bélgica?

    Na etapa inicial, a Bélgica quase abriu o placar sobre os Estados Unidos com menos de um minuto de jogo. Castagne aproveitou uma rebatida da defesa e aproveitou uma bola na entrada da área para chutar colocado e obrigar Freese a fazer grande defesa. Mas aos oito minutos, Raskin aproveitou uma bola mal afastada por Freeman na grande área, cruzou rasteiro e De Ketelaere surgiu na pequena área para estufar as redes. Apesar da pressão, os europeus não conseguiram ampliar a vantagem, e os norte-americanos chegaram ao empate aos 30 minutos em cobrança de falta de Tillman com desvio em Vanaken. Mas a Bélgica respondeu rapidamente e voltou à frente do marcador com De Ketelaere aproveitando um cruzamento de Trossard e subindo mais do que a defesa rival para marcar seu segundo gol aos 32 minutos.

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    Em um segundo tempo com início equilibrado, a Bélgica ampliou a vantagem sobre os Estados Unidos após uma falha bizarra do goleiro Matt Freese. O arqueiro norte-americano deixou a área para cortar um lançamento para De Ketelaere, mas se atrapalhou com a bola nos pés, errou a saída de bola e Vanaken finalizou da intermediária com desvio em Ream para estufar as redes aos 11 minutos. Os norte-americanos tiveram a chance de descontar com Balogun sendo lançado pelo lado esquerdo, entrando na área e finalizando para grande defesa de Courtois. Mas nos acréscimos, Lukaku foi acionado na área após erro na saída de bola de Chris Richards e bateu de perna direita para marcar seu gol e dar números finais ao duelo aos 47 minutos.

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    De Ketelaere comemora gol marcado pela Bélgica sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo (Foto: Alex Grimm/AFP)
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    Folarin Balogun, nº 20 dos Estados Unidos, comete falta em Tarik Muharemovic, nº 4 da Bósnia e Herzegovina. A falta é posteriormente revisada pelo VAR e confirmada como cartão vermelho durante a partida da fase de 32 avos de final da Copa do Mundo FIFA 2026 entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, no San Francisco Bay Area Stadium

    Presidente do Comitê Disciplinar da Fifa defende liberação de Balogun

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