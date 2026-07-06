Brasileiros debocham da eliminação dos Estados Unidos na Copa: 'Liga agora' Seleção anfitriã caiu nas oitavas de final do Mundial

Os Estados Unidos perderam para a Bélgica por 4 a 1, nesta segunda-feira (6), em Seattle, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Diante da eliminação da seleção anfitriã do torneio, torcedores brasileiros aproveitaram o momento para debochar do resultado.

➡️ Com falha bizarra do goleiro, Bélgica goleia Estados Unidos e avança na Copa

Durante a semana, a equipe dos Estados Unidos se envolveu em uma polêmica por conta da anulação do cartão vermelho do atacante Florian Balogun. O atleta havia sido expulso na partida com a Bósnia Herzegovina, que gerou a classificação estadunidense para as oitavas de final do Mundial.

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➡️ Quem é o belga De Ketelaere, autor de dois gols contra os EUA?

A decisão da Fifa foi polêmica e contou com uma ligação do presidente Donald Trump. O cenário fez alguns brasileiros torcerem contra os Estados Unidos na partida contra a Bélgica. Com a vitória belga, a repercussão nas redes sociais foi inevitável. Veja abaixo:

Agora com a eliminação do EUA, Trump liga para Gianni Infantino e pede pra acabar com a copa do mundo pic.twitter.com/gjsmzVUzcH — Goat ᶜʳᶠ (@goatcrf0) July 7, 2026

HAHAHAHAHA

LIGA PRA FIFA AGORA TRUMP!! VAI LIGA!! pic.twitter.com/99BAnFOfxc — le☆duarte (@LeticiaDuarteP6) July 7, 2026

Bélgica atropelou os Estados Unidos bem feito — Cristina Kusnir (@criskusnir) July 7, 2026

Estados Unidos perderam de 4 a 1 kkkkkkkk bem feito — phil (@phhherry) July 7, 2026

Gostei bem feito pros Estados Unidos levaram um sacode da Belgica gostei demais kkkk — leo Wyatt✠ (@leofutebolclub) July 7, 2026

Que maravilha ver os Estados Unidos sendo eliminados e sendo goleados por 4-1 dentro de casa. Bem feito. — Pedro Henrique (@phsmpio) July 7, 2026

Como foi Estados Unidos x Bélgica?

Na etapa inicial, a Bélgica quase abriu o placar sobre os Estados Unidos com menos de um minuto de jogo. Castagne aproveitou uma rebatida da defesa e aproveitou uma bola na entrada da área para chutar colocado e obrigar Freese a fazer grande defesa. Mas aos oito minutos, Raskin aproveitou uma bola mal afastada por Freeman na grande área, cruzou rasteiro e De Ketelaere surgiu na pequena área para estufar as redes. Apesar da pressão, os europeus não conseguiram ampliar a vantagem, e os norte-americanos chegaram ao empate aos 30 minutos em cobrança de falta de Tillman com desvio em Vanaken. Mas a Bélgica respondeu rapidamente e voltou à frente do marcador com De Ketelaere aproveitando um cruzamento de Trossard e subindo mais do que a defesa rival para marcar seu segundo gol aos 32 minutos.

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Em um segundo tempo com início equilibrado, a Bélgica ampliou a vantagem sobre os Estados Unidos após uma falha bizarra do goleiro Matt Freese. O arqueiro norte-americano deixou a área para cortar um lançamento para De Ketelaere, mas se atrapalhou com a bola nos pés, errou a saída de bola e Vanaken finalizou da intermediária com desvio em Ream para estufar as redes aos 11 minutos. Os norte-americanos tiveram a chance de descontar com Balogun sendo lançado pelo lado esquerdo, entrando na área e finalizando para grande defesa de Courtois. Mas nos acréscimos, Lukaku foi acionado na área após erro na saída de bola de Chris Richards e bateu de perna direita para marcar seu gol e dar números finais ao duelo aos 47 minutos.

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