Adeus de Cristiano Ronaldo da Copa do Mundo emociona torcedores: 'Dia triste' Portugal caiu diante da Espanha nas oitavas de final

A Espanha venceu Portugal por 1 a 0, nesta segunda-feira (6), em Dallas, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Com o resultado, o atacante Cristiano Ronaldo se despediu dos Mundiais. Nas redes sociais, torcedores repercutiram a despedida do jogador.

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A eliminação portuguesa aconteceu de uma forma dramática. A partida se encaminhava para um empate sem gols, mas aos 91, Ferran Torres achou um belo passe para Mikel Merino, que invadiu a área adversária para dar a classificação para a Espanha.

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Nas redes sociais, torcedores e fãs de Cristiano Ronaldo se emocionaram com imagens do jogador. Sem avançar, o camisa 7, aos 41 anos, se despediu das participações em Copa do Mundo. Veja a repercussão abaixo:

Cristiano Ronaldo muito irritado com o gol sofrido por Portugal.



📸 Reprodução pic.twitter.com/oXbYC1EuqQ — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 6, 2026

A reação de Cristiano Ronaldo com o gol da Espanha. #ESPxPOR #CopaNaCazéTV pic.twitter.com/zEO54GmZNW — Daniel Martins (@OComunicativ0) July 6, 2026

🚨 OFICIAL: Cristiano Ronaldo se despede das Copas do Mundo.



6 Edições Disputadas.

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Dia triste para o futebol. pic.twitter.com/SQTfrDwLDQ — 𝘿𝙉𝘼 𝘽𝙇𝘼𝙐𝙂𝙍𝘼𝙉𝘼 🧬🇧🇷 (@dna_blaugrana) July 6, 2026

Thank you Cristiano Ronaldo 👏🏾🇵🇹 — Johnny Bravo's burner (@KevinAyebare_K) July 6, 2026

Tradução: "Obrigado".

Her şey için teşekkürler cristiano ronaldo 🐐 pic.twitter.com/mfXXUR9x7o — Enes (@Enesklsyn_) July 6, 2026

Tradução: "Obrigado por tudo".

Como foi Portugal x Espanha?

Os primeiros minutos foram equilibrados e de intensidade. A Espanha assustou duas vezes com Oyarzabal, que obrigou Diogo Costa a trabalhar e depois desperdiçou uma chance clara cara a cara com o goleiro. Portugal respondeu com João Cancelo e reclamou de um possível pênalti sobre Cristiano Ronaldo, mas o árbitro mandou o jogo seguir. A Espanha passou a controlar mais a partida e criou as melhores oportunidades. Diogo Costa apareceu como protagonista ao fazer duas defesas seguidas em finalizações de Lamine Yamal e Baena. Portugal voltou a assustar aos 36 minutos. Bruno Fernandes cruzou na medida para João Félix, que ajeitou de cabeça para Cristiano Ronaldo. O camisa 7 finalizou de primeira, mas sem força, facilitando a defesa de Unai Simón. Com ameaças até o final, nenhuma equipe conseguiu abrir o placar.

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O segundo tempo começou com Portugal tentando adiantar as linhas e pressionar a saída de bola espanhola. Cristiano Ronaldo sofreu falta em boa posição logo nos primeiros minutos, enquanto João Cancelo e Pedro Neto levaram perigo pelo lado direito. Do outro lado, Lamine Yamal voltou a ser o principal desafogo da Espanha, mas encontrou forte marcação de Nuno Mendes, que levou a melhor nos primeiros duelos. Depois de um início equilibrado, a Espanha voltou a assumir o controle da partida e passou a pressionar Portugal.

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Quando o jogo caminhava para um empate sem gols, a Espanha encontrou o lance decisivo. Já nos acréscimos, Ferran Torres girou sobre a marcação na entrada da área e encontrou Mikel Merino, que apareceu livre para tocar na saída de Diogo Costa e marcar o gol da vitória espanhola. O lance castigou Portugal, que havia resistido à pressão durante praticamente toda a partida. Merino havia saído do banco e garantiu a vaga da equipe nas quartas de final.

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O jogo marcou o último jogo de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Aos 41 anos, disputa sua sexta edição da competição, mas já havia alegado, às vésperas do jogo, que esta seria sua "last dance" na competição. Precocemente, CR7 se despede.

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