logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Adeus de Cristiano Ronaldo da Copa do Mundo emociona torcedores: 'Dia triste'

Portugal caiu diante da Espanha nas oitavas de final

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 18:22
Favorite o Lance! no Google
Cristiano Ronaldo emocionado após eliminação de Portugal na Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo emocionado após eliminação de Portugal na Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A Espanha venceu Portugal por 1 a 0, nesta segunda-feira (6), em Dallas, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Com o resultado, o atacante Cristiano Ronaldo se despediu dos Mundiais. Nas redes sociais, torcedores repercutiram a despedida do jogador.

  • Portugal x Espanha na Copa do Mundo

    Espanha elimina Portugal e encerra capítulo de Cristiano Ronaldo em Copas

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 minutos
  • Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

    Cristiano Ronaldo joga? Veja a escalação de Portugal contra a Espanha

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas
  • Marcelo Bechler grava pronuciamento após polêmica com Cristiano Ronaldo em entrevista coletiva

    Marcelo Bechler responde alfinetada e manda recado a Cristiano Ronaldo

    Fora de Campo
    Há 8 horas

    • ➡️ Denilson reprova decisão de Ancelotti em Brasil x Noruega: 'Bem abaixo'

    A eliminação portuguesa aconteceu de uma forma dramática. A partida se encaminhava para um empate sem gols, mas aos 91, Ferran Torres achou um belo passe para Mikel Merino, que invadiu a área adversária para dar a classificação para a Espanha.

    continua após a publicidade

    ➡️Botafogo manda recado após gafe do Flamengo sobre Copa do Mundo

    Nas redes sociais, torcedores e fãs de Cristiano Ronaldo se emocionaram com imagens do jogador. Sem avançar, o camisa 7, aos 41 anos, se despediu das participações em Copa do Mundo. Veja a repercussão abaixo:

  • Mikel Merino, da Espanha, chutando contra Portugal na Copa do Mundo

    Portugal x Espanha veja os melhores momentos do jogo das oitavas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 minutos
  • Portugal x Espanha na Copa do Mundo

    Espanha elimina Portugal e encerra capítulo de Cristiano Ronaldo em Copas

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 minutos
  • Thomas Tuchel em México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026

    Após caso Balogun, Inglaterra avalia recorrer de cartão vermelho na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 25 minutos

    • Tradução: "Obrigado".

    Tradução: "Obrigado por tudo".

    Como foi Portugal x Espanha?

    Os primeiros minutos foram equilibrados e de intensidade. A Espanha assustou duas vezes com Oyarzabal, que obrigou Diogo Costa a trabalhar e depois desperdiçou uma chance clara cara a cara com o goleiro. Portugal respondeu com João Cancelo e reclamou de um possível pênalti sobre Cristiano Ronaldo, mas o árbitro mandou o jogo seguir. A Espanha passou a controlar mais a partida e criou as melhores oportunidades. Diogo Costa apareceu como protagonista ao fazer duas defesas seguidas em finalizações de Lamine Yamal e Baena. Portugal voltou a assustar aos 36 minutos. Bruno Fernandes cruzou na medida para João Félix, que ajeitou de cabeça para Cristiano Ronaldo. O camisa 7 finalizou de primeira, mas sem força, facilitando a defesa de Unai Simón. Com ameaças até o final, nenhuma equipe conseguiu abrir o placar.

    continua após a publicidade

    O segundo tempo começou com Portugal tentando adiantar as linhas e pressionar a saída de bola espanhola. Cristiano Ronaldo sofreu falta em boa posição logo nos primeiros minutos, enquanto João Cancelo e Pedro Neto levaram perigo pelo lado direito. Do outro lado, Lamine Yamal voltou a ser o principal desafogo da Espanha, mas encontrou forte marcação de Nuno Mendes, que levou a melhor nos primeiros duelos. Depois de um início equilibrado, a Espanha voltou a assumir o controle da partida e passou a pressionar Portugal.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Quando o jogo caminhava para um empate sem gols, a Espanha encontrou o lance decisivo. Já nos acréscimos, Ferran Torres girou sobre a marcação na entrada da área e encontrou Mikel Merino, que apareceu livre para tocar na saída de Diogo Costa e marcar o gol da vitória espanhola. O lance castigou Portugal, que havia resistido à pressão durante praticamente toda a partida. Merino havia saído do banco e garantiu a vaga da equipe nas quartas de final.

    continua após a publicidade

    O jogo marcou o último jogo de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Aos 41 anos, disputa sua sexta edição da competição, mas já havia alegado, às vésperas do jogo, que esta seria sua "last dance" na competição. Precocemente, CR7 se despede.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Mikel Merino, da Espanha, chutando contra Portugal na Copa do Mundo
    Spain's midfielder #06 Mikel Merino scores hisMikel Merino, da Espanha, chutando contra Portugal na Copa do Mundo (Foto: Thomas COEX / AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Leandro Paredes em treino da Argentina antes do jogo contra o Egito pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Meia da Argentina opina sobre eliminação do Brasil na Copa: 'Não surpreende'

    Há 47 minutos
    Carlo Ancelotti em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (Foto:: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Seleção Brasileira

    Seleção volta ao Brasil com apenas seis jogadores e sem Ancelotti

    Há 50 minutos
    Tiago Leifert

    Copa do Mundo 2026

    Tiago Leifert dispara contra decisão de Ancelotti em eliminação do Brasil

    Há 53 minutos
    Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo

    Lutas

    Destaque do UFC defende Neymar em eliminação do Brasil: 'Vai dar saudade'

    Há 1 hora
    Lionel Scaloni conversa com Messi e Romero em treino da Argentina durante a Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Argentina prepara três mudanças para jogo das oitavas de final da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Mbappe utilizando jaqueta de viagem da França

    Copa do Mundo 2026

    Mbappé rebate senadora paraguaia após insultos racistas: 'Mulher desprezível'

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Princesa da Noruega abraça Haaland

    Princesa da Noruega parabenizou Haaland após vitória sobre o Brasil

    Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Ronaldo Fenômeno desmente boatos sobre críticas à Seleção Brasileira

    No gramado, jogadores da Noruega comemoram vitória sobre o Brasil nas oitavas de final

    Noruega campeã? Entenda a 'maldição' do Japão na Copa do Mundo

    Vini Jr aplaude torcida brasileira após vitória contra a Escócia

    Heróis e vilões: como os leitores do Lance! avaliaram o elenco do Brasil na Copa?

    Uma imagem da atmosfera enquanto a lenda do futebol Cafu se junta aos fãs na apresentação do maior troféu da Copa do Mundo da FIFA™ do mundo pelo Grupo LEGO, em Nova Iorque

    Réplica gigante da taça da Copa do Mundo vira atração em Nova York

    O árbitro jordaniano Adham Makhadmeh gesticula durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e República Democrática do Congo, no Atlanta Stadium, em Atlanta (Foto: Roberto Schmidt / Afp)

    Quem é o árbitro escolhido para apitar EUA x Bélgica em meio à polêmica?

    Craque Neto de vermelho e óculos

    Neto critica Neymar e CBF após eliminação do Brasil: 'Dá nojo'

    Stale Solbakken, técnico da Noruega, em entrevista coletiva

    Técnico da Noruega revela que recebeu presente de Ancelotti