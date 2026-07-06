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Irmã de Cristiano Ronaldo se manifesta após eliminação de Portugal: 'Nunca'

Atacante se despediu do principal torneio do futebol nesta segunda-feira (6)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 18:54
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Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo
Katia e o irmão, Cristiano Ronaldo (Foto: Reprodução/Instagram)

Cristiano Ronaldo se despediu das Copas do Mundo nesta segunda-feira (6). A trajetória do atacante no principal torneio do futebol chegou ao fim com uma derrota de Portugal para a Espanha por 1 a 0, em Dallas, nos Estados Unidos. Após o resultado, a irmã do camisa 7, Katia Aveiro, se manifestou nas redes sociais.

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    Por meio de uma publicação nos "stories", do Instagram, a parente do astro do futebol agradeceu por todos os momentos proporcionados na carreira. Katia ainda pediu para o irmão se despedir de cabeça erguida, pois "a coroa nunca irá cair".

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    — Levanta a cabeça irmão. A coroa nunca vai cair. És gigante, predestinado e incrível. Obrigada por tudo. Obrigada por tanto. Obrigada pelos sonhos. Obrigada pelas alegrias. Obrigada milhões de vezes. Até ao fim do fim — publicou Katia.

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    Irmão de Cristiano Ronaldo se manifesta após eliminação de Portugal na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

    Como foi Portugal x Espanha?

    Os primeiros minutos foram equilibrados e de intensidade. A Espanha assustou duas vezes com Oyarzabal, que obrigou Diogo Costa a trabalhar e depois desperdiçou uma chance clara cara a cara com o goleiro. Portugal respondeu com João Cancelo e reclamou de um possível pênalti sobre Cristiano Ronaldo, mas o árbitro mandou o jogo seguir. A Espanha passou a controlar mais a partida e criou as melhores oportunidades. Diogo Costa apareceu como protagonista ao fazer duas defesas seguidas em finalizações de Lamine Yamal e Baena. Portugal voltou a assustar aos 36 minutos. Bruno Fernandes cruzou na medida para João Félix, que ajeitou de cabeça para Cristiano Ronaldo. O camisa 7 finalizou de primeira, mas sem força, facilitando a defesa de Unai Simón. Com ameaças até o final, nenhuma equipe conseguiu abrir o placar.

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    O segundo tempo começou com Portugal tentando adiantar as linhas e pressionar a saída de bola espanhola. Cristiano Ronaldo sofreu falta em boa posição logo nos primeiros minutos, enquanto João Cancelo e Pedro Neto levaram perigo pelo lado direito. Do outro lado, Lamine Yamal voltou a ser o principal desafogo da Espanha, mas encontrou forte marcação de Nuno Mendes, que levou a melhor nos primeiros duelos. Depois de um início equilibrado, a Espanha voltou a assumir o controle da partida e passou a pressionar Portugal.

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    Quando o jogo caminhava para um empate sem gols, a Espanha encontrou o lance decisivo. Já nos acréscimos, Ferran Torres girou sobre a marcação na entrada da área e encontrou Mikel Merino, que apareceu livre para tocar na saída de Diogo Costa e marcar o gol da vitória espanhola. O lance castigou Portugal, que havia resistido à pressão durante praticamente toda a partida. Merino havia saído do banco e garantiu a vaga da equipe nas quartas de final.

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    O jogo marcou o último jogo de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Aos 41 anos, disputa sua sexta edição da competição, mas já havia alegado, às vésperas do jogo, que esta seria sua "last dance" na competição. Precocemente, CR7 se despede.

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    Mikel Merino, da Espanha, chutando contra Portugal na Copa do Mundo
    Spain's midfielder #06 Mikel Merino scores hisMikel Merino, da Espanha, chutando contra Portugal na Copa do Mundo (Foto: Thomas COEX / AFP)
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