Mbappé rebate senadora paraguaia após insultos racistas: 'Mulher desprezível' Federação Francesa também se pronunciou

Kylian Mbappé se pronunciou nesta segunda-feira (6) após ser alvo de declarações racistas feitas pela senadora paraguaia Celeste Amarilla, integrante do Partido Liberal Radical Autêntico. O capitão da França usou as redes sociais para responder à política depois da vitória dos Bleus sobre o Paraguai, por 1 a 0, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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Em publicação no X, antigo Twitter, Mbappé classificou a senadora como uma mulher "desprezível" e afirmou que ela não está à altura do cargo que ocupa.

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— Você é uma mulher desprezível e indigna da sua função. Pela sua inconsciência e pelo seu racismo sem constrangimento, o mundo inteiro já esqueceu a trajetória e o esforço histórico que os jogadores do seu país fizeram nesta Copa do Mundo para dar lugar a uma senhora incompetente, que transmite a pior imagem possível do próprio país — escreveu Mbappé.

Caso repercute

As declarações de Celeste Amarilla foram feitas após a eliminação do Paraguai para a França, no último sábado. O jogo foi marcado por tensão, provocações e discussões em campo, com Mbappé como um dos principais alvos dos jogadores paraguaios durante a partida.

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Federação Francesa vai à Justiça

A Federação Francesa de Futebol informou, por meio de comunicado, que decidiu acionar as autoridades por causa das declarações contra Mbappé. A entidade classificou a fala da senadora como inaceitável.

— As declarações racistas da senadora paraguaia Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé são totalmente abjetas e inaceitáveis. Como alguém pode ter esse tipo de discurso? Essas declarações são criminosas e condenáveis. Devem ser perseguidas aqui e em qualquer lugar — afirmou a FFF.

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França segue na Copa

Em campo, Mbappé foi decisivo contra o Paraguai. O camisa 10 marcou, de pênalti, o gol que colocou a França nas quartas de final da Copa do Mundo.

Agora, os Bleus se preparam para enfrentar o Marrocos, em duelo que vale vaga na semifinal. Fora das quatro linhas, porém, o caso envolvendo a senadora paraguaia ganhou força e passou a ser tratado oficialmente pela Federação Francesa.

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Mbappé comemora vitória da França sobre o Paraguai em frente ao goleiro Orlando Gill (Foto: Charly Triballeau/AFP)

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