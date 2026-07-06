Mbappé rebate senadora paraguaia após insultos racistas: 'Mulher desprezível'
Federação Francesa também se pronunciou
Kylian Mbappé se pronunciou nesta segunda-feira (6) após ser alvo de declarações racistas feitas pela senadora paraguaia Celeste Amarilla, integrante do Partido Liberal Radical Autêntico. O capitão da França usou as redes sociais para responder à política depois da vitória dos Bleus sobre o Paraguai, por 1 a 0, nas oitavas de final da Copa do Mundo.
➡️França mantém esperança por retorno de peça-chave contra o Marrocos
Em publicação no X, antigo Twitter, Mbappé classificou a senadora como uma mulher "desprezível" e afirmou que ela não está à altura do cargo que ocupa.
— Você é uma mulher desprezível e indigna da sua função. Pela sua inconsciência e pelo seu racismo sem constrangimento, o mundo inteiro já esqueceu a trajetória e o esforço histórico que os jogadores do seu país fizeram nesta Copa do Mundo para dar lugar a uma senhora incompetente, que transmite a pior imagem possível do próprio país — escreveu Mbappé.
Caso repercute
As declarações de Celeste Amarilla foram feitas após a eliminação do Paraguai para a França, no último sábado. O jogo foi marcado por tensão, provocações e discussões em campo, com Mbappé como um dos principais alvos dos jogadores paraguaios durante a partida.
Federação Francesa vai à Justiça
A Federação Francesa de Futebol informou, por meio de comunicado, que decidiu acionar as autoridades por causa das declarações contra Mbappé. A entidade classificou a fala da senadora como inaceitável.
— As declarações racistas da senadora paraguaia Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé são totalmente abjetas e inaceitáveis. Como alguém pode ter esse tipo de discurso? Essas declarações são criminosas e condenáveis. Devem ser perseguidas aqui e em qualquer lugar — afirmou a FFF.
França segue na Copa
Em campo, Mbappé foi decisivo contra o Paraguai. O camisa 10 marcou, de pênalti, o gol que colocou a França nas quartas de final da Copa do Mundo.
Agora, os Bleus se preparam para enfrentar o Marrocos, em duelo que vale vaga na semifinal. Fora das quatro linhas, porém, o caso envolvendo a senadora paraguaia ganhou força e passou a ser tratado oficialmente pela Federação Francesa.
+ Aposte em diversos jogos da Copa do Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Réplica gigante da taça da Copa do Mundo vira atração em Nova YorkHá 41 minutos
Copa do Mundo 2026
Quem é o árbitro escolhido para apitar EUA x Bélgica em meio à polêmica?Há 46 minutos
Copa do Mundo 2026
Neto critica Neymar e CBF após eliminação do Brasil: 'Dá nojo'Há 55 minutos
Copa do Mundo 2026
Técnico da Noruega revela que recebeu presente de AncelottiHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Neymar lidera rejeição após eliminação do Brasil na Copa; confira a listaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Fifa nega recurso da Bélgica e mantém anulação de suspensão de BalogunHá 1 hora
Mais LANCE!