Luís Felipe Freitas aponta o que faltou para Portugal de Cristiano Ronaldo Seleção portuguesa caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo

A seleção de Portugal caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo. O revés aconteceu diante da Espanha, em uma derrota por 1 a 0, em Dallas, nos Estados Unidos. Diante do cenário, o narrador Luís Felipe Freitas, da Cazé TV, fez uma análise do que faltou para a equipe de Cristiano Ronaldo.

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Para o comunicador, a equipe do técnico Roberto Martínez não soube jogar para o camisa 7. Luisinho destacou a falta de jogadores agudos, que poderiam ter facilitado a vida de Cristiano Ronaldo durante o torneio Mundial.

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— Portugal não soube ter jogadores que pudessem colocar o Cristiano Ronaldo para jogar. Não teve pontas agudos. Quando coloca esse trio de meio-campistas de Portugal (Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes), você pensa em domínio, controle, criação de oportunidades, e faltou tudo isso — disse o narrador.

Como foi Portugal x Espanha?

Os primeiros minutos foram equilibrados e de intensidade. A Espanha assustou duas vezes com Oyarzabal, que obrigou Diogo Costa a trabalhar e depois desperdiçou uma chance clara cara a cara com o goleiro. Portugal respondeu com João Cancelo e reclamou de um possível pênalti sobre Cristiano Ronaldo, mas o árbitro mandou o jogo seguir. A Espanha passou a controlar mais a partida e criou as melhores oportunidades. Diogo Costa apareceu como protagonista ao fazer duas defesas seguidas em finalizações de Lamine Yamal e Baena. Portugal voltou a assustar aos 36 minutos. Bruno Fernandes cruzou na medida para João Félix, que ajeitou de cabeça para Cristiano Ronaldo. O camisa 7 finalizou de primeira, mas sem força, facilitando a defesa de Unai Simón. Com ameaças até o final, nenhuma equipe conseguiu abrir o placar.

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O segundo tempo começou com Portugal tentando adiantar as linhas e pressionar a saída de bola espanhola. Cristiano Ronaldo sofreu falta em boa posição logo nos primeiros minutos, enquanto João Cancelo e Pedro Neto levaram perigo pelo lado direito. Do outro lado, Lamine Yamal voltou a ser o principal desafogo da Espanha, mas encontrou forte marcação de Nuno Mendes, que levou a melhor nos primeiros duelos. Depois de um início equilibrado, a Espanha voltou a assumir o controle da partida e passou a pressionar Portugal.

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Quando o jogo caminhava para um empate sem gols, a Espanha encontrou o lance decisivo. Já nos acréscimos, Ferran Torres girou sobre a marcação na entrada da área e encontrou Mikel Merino, que apareceu livre para tocar na saída de Diogo Costa e marcar o gol da vitória espanhola. O lance castigou Portugal, que havia resistido à pressão durante praticamente toda a partida. Merino havia saído do banco e garantiu a vaga da equipe nas quartas de final.

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O jogo marcou o último jogo de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Aos 41 anos, disputa sua sexta edição da competição, mas já havia alegado, às vésperas do jogo, que esta seria sua "last dance" na competição. Precocemente, CR7 se despede.

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