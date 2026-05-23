Ex-jogador critica Rossi em Flamengo x Palmeiras: 'Poderia'

O goleiro Rossi foi alvo de críticas durante a partida entre Flamengo e Palmeiras, deste sábado (23), no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão. Um dos críticos foi o ex-jogador Paulo Nunes, que questionou a ação do arqueiro no segundo gol do Alviverde.

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Durante a transmissão da partida, pelo "Sportv", o atual comentarista afirmou que o arremate do atacante Allan era defensável. O lance foi marcado por uma arrancada do camisa 40 do alviverde, que, após um bate-rebate, finalizou de ombro na pequena área.

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Ao tentar realizar a defesa, Rossi chegou a encostar na bola. Mas não teve sucesso em evitar o gol alviverde.

— Um gol com a cara do Palmeiras. Em um contra-ataque. Agora, o Rossi poderia ter feito melhor, né? A bola quicou na frente dele, era defensável — disse o ex-jogador.

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