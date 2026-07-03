logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Classificação dos EUA registra maior audiência da história do futebol no país

Seleção venceu a Bósnia e avançou as oitavas de final do Mundial

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
03/07/2026 18:11
Favorite o Lance! no Google
Torcedor Estados Unidos Os Estados Unidos venceram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 e garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Na próxima fase, a seleção norte-americana terá pela frente a Bélgica, em confronto que vale uma vaga nas quartas de final. As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.
Torcedor dos Estados Unidos (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ver Resumo da matéria por IA
A classificação dos Estados Unidos para as oitavas de final da Copa do Mundo entrou para a história dentro e fora de campo. Além da vaga conquistada com a vitória sobre a Bósnia e Herzegovina, a partida bateu o recorde de audiência e se tornou o jogo de futebol mais assistido da história do país.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A classificação dos Estados Unidos para as oitavas de final da Copa do Mundo entrou para a história dentro e fora de campo. Além da vaga conquistada com a vitória sobre a Bósnia e Herzegovina, a partida bateu o recorde de audiência e se tornou o jogo de futebol mais assistido da história do país.

  • Tillman cobra falta por cima da barreira da Bósnia para decretar a vitória dos Estados Unidos na Copa do Mundo

    Estados Unidos x Bósnia: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 dia
  • Balogun pisa no pé do adversário na Copa

    Dê suas notas: Estados Unidos vencem com autor de gol expulso e avançam para oitavas

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Tillman comemora com seus companheiros o gol marcado pelos Estados Unidos sobre a Bósnia na Copa do Mundo

    Estados Unidos vencem a Bósnia e pegam a Bélgica nas oitavas da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia

    • Segundo dados divulgados pela Federação de Futebol dos Estados Unidos, o confronto foi acompanhado por 33,5 milhões de espectadores, estabelecendo uma marca inédita para o futebol no país. O número mostra o crescimento da modalidade, em um mercado tradicionalmente dominado por esportes como futebol americano, basquete e beisebol.

    continua após a publicidade

    A audiência da partida superou, inclusive, a das Finais da NBA desta temporada. A série entre New York Knicks e San Antonio Spurs registrou média de 20,5 milhões de espectadores, enquanto o Jogo 5, que garantiu o título aos Knicks, teve média de 24,5 milhões e pico de 33 milhões, abaixo da marca alcançada pelo duelo da Copa do Mundo.

    O impacto do recorde fica ainda mais evidente quando comparado às principais transmissões esportivas do país. De acordo com a Sportico, plataforma especializada na indústria do esporte, apenas 12 eventos televisionados ultrapassaram a marca de 33 milhões de espectadores nos Estados Unidos ao longo do ano passado. Desses, sete foram jogos dos playoffs da NFL e um foi o Super Bowl, principal evento esportivo do país.

    continua após a publicidade

    EUA na Copa

  • Ashour comemora gol marcado pelo Egito contra a Austrália na Copa do Mundo

    Dê suas notas: Egito passa nos pênaltis contra a Austrália na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 minutos
  • Jogadores do Egito comemoram gol sobre a Austrália na Copa do Mundo

    Nos pênaltis, Egito bate Austrália e avança na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos
  • Seleção Brasileira conquista sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Brasil x Noruega pode ter horário alterado pela Fifa; entenda

    Seleção Brasileira
    Há 46 minutos

    • Os Estados Unidos venceram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 e garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Na próxima fase, a seleção norte-americana terá pela frente a Bélgica, em confronto que vale uma vaga nas quartas de final.

    As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

    Tillman comemora com seus companheiros o gol marcado pelos Estados Unidos sobre a Bósnia na Copa do Mundo
    Tillman comemora com seus companheiros o gol marcado pelos EUA sobre a Bósnia na Copa do Mundo (Foto: Charlotte Wilson/AFP)

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    O atacante egípcio #10 Mohamed Salah (L) disputa a bola com o zagueiro australiano #16 Aziz Behich durante a partida dos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Austrália e Egito

    Copa do Mundo

    Austrália x Egito: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Há 4 minutos
    Lionel Messi sorri em treino da Argentina visando o jogo com Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Messi joga? Argentina é escalada com novidade para enfrentar Cabo Verde

    Há 59 minutos
    Mbappé, Dembélé e Koundé no treino da seleção da França

    Copa do Mundo 2026

    França x Paraguai tem previsão de calor extremo em cidade sob alerta

    Há 1 hora
    Vini Jr finaliza na trave após grande jogada em Brasil x Japão pela Copa do Mundo

    Seleção Brasileira

    Análise tática do Guffo: como o Brasil pode vencer a Noruega

    Há 1 hora
    Douglas Santos, durante entrevista pela Seleção no Hotel The Ridge

    Seleção Brasileira

    Douglas Santos: 'Nosso foco na Seleção Brasileira é o protagonismo coletivo'

    Há 1 hora
    Matheus Cunha com sorriso fechado participa de coletiva de imprensa da Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira

    Matheus Cunha fala da relação com Haaland e quer apagar trauma das Copas

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Mbappé em ação durante França x Suécia pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Mbappé é alvo de fake news por IA durante a Copa do Mundo

    O icônico Estádio Azteca é palco de México e Inglaterra, valendo vaga nas oitavas da Copa do Mundo

    Copa do Mundo: México x Inglaterra deve ter horário alterado

    Erling Haaland se prepara antes de pique em jogo da Copa do Mundo

    Haaland reage a meme com Vini Jr e faz promessa: 'Talvez no futuro'

    Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Técnico de Portugal é sincero sobre pênalti de Cristiano Ronaldo: 'Não tem'

    Haaland segurando um peixe nativo da Noruega (Foto: Reprodução / Norwegian Seafood Council)

    Por que a Noruega levou 400 kg de peixe para a Copa do Mundo?

    Marcelo Bielsa, durante a entrevista coletiva na última terça-feira (30) - (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)

    Copa do Mundo 2026 já provoca troca no comando de oito seleções; veja quem saiu

    USA v Bosnia and Herzegovina

    Arbitragem da Copa do Mundo 2026 acumula polêmicas e revolta seleções

    Torcida brasileira do MVA aglomerada em ação no Brooklyn

    Enquete Lance!: Confiança no hexa cresce após classificação do Brasil; veja números

    Modric anda em Portugal x Croácia na Copa do Mundo

    Modric se revolta e dispara após eliminação contra Portugal