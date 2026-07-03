Classificação dos EUA registra maior audiência da história do futebol no país
Seleção venceu a Bósnia e avançou as oitavas de final do Mundial
A classificação dos Estados Unidos para as oitavas de final da Copa do Mundo entrou para a história dentro e fora de campo. Além da vaga conquistada com a vitória sobre a Bósnia e Herzegovina, a partida bateu o recorde de audiência e se tornou o jogo de futebol mais assistido da história do país.
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Dê suas notas: Estados Unidos vencem com autor de gol expulso e avançam para oitavas
Estados Unidos vencem a Bósnia e pegam a Bélgica nas oitavas da Copa do Mundo
Segundo dados divulgados pela Federação de Futebol dos Estados Unidos, o confronto foi acompanhado por 33,5 milhões de espectadores, estabelecendo uma marca inédita para o futebol no país. O número mostra o crescimento da modalidade, em um mercado tradicionalmente dominado por esportes como futebol americano, basquete e beisebol.
A audiência da partida superou, inclusive, a das Finais da NBA desta temporada. A série entre New York Knicks e San Antonio Spurs registrou média de 20,5 milhões de espectadores, enquanto o Jogo 5, que garantiu o título aos Knicks, teve média de 24,5 milhões e pico de 33 milhões, abaixo da marca alcançada pelo duelo da Copa do Mundo.
O impacto do recorde fica ainda mais evidente quando comparado às principais transmissões esportivas do país. De acordo com a Sportico, plataforma especializada na indústria do esporte, apenas 12 eventos televisionados ultrapassaram a marca de 33 milhões de espectadores nos Estados Unidos ao longo do ano passado. Desses, sete foram jogos dos playoffs da NFL e um foi o Super Bowl, principal evento esportivo do país.
EUA na Copa
Os Estados Unidos venceram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 e garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Na próxima fase, a seleção norte-americana terá pela frente a Bélgica, em confronto que vale uma vaga nas quartas de final.
As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.
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