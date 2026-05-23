Mosaico da torcida do Flamengo provocando o Palmeiras viraliza: 'Carteirada'

Antes da bola rolar entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado (23), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro a partida teve como protagonista a torcida do Rubro-Negro com mosaicos em alusão a final da Libertadores de 2025.

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O mosaico trouxe a frase ''Primeiro Tetra'' como o principal banner, além das alusões com o Danilo, autor do gol do título com a taça da Libertadores. Também tiveram mosaicos 3D escrito ''No Brasil, quem tem mais, tem 4'', e faixas dizendo "Em busca da 4ª? Só passar no Museu da Gávea!". Confira:

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo afirmaram que teria sido uma carteirada por parte do Rubro-Negro e que mostrava a grandeza do clube.

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Veja a repercussão:

Flamengo e Palmeiras estão se enfrentando neste sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Arte Lance!)

➡️Antes de Flamengo x Palmeiras, torcedores provocam o Vasco: 'Guiana'

Flamengo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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