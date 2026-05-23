menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Lance de Paquetá em Flamengo x Palmeiras incomoda torcedores: 'Assim não'

Equipes se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/05/2026
21:30
Favorite o Lance! no Google
Lucas Paquetá em ação durante Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraLucas Paquetá em ação durante Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O meia Lucas Paquetá teve uma chance clara de gol no primeiro tempo da partida entre Flamengo e Palmeiras, deste sábado (23), no Maracanã. As equipes se enfrentam em um confronto direto pela liderança do Brasileirão na 17ª rodada do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Mosaico da torcida do Flamengo provocando o Palmeiras viraliza: 'Carteirada'

Aos 15 minutos, em uma investida organizada da equipe de Leonardo Jardim, o camisa 20 saiu de frente para o goleiro Carlos Miguel. Contudo, Lucas Paquetá não conseguiu superar o arqueiro adversário, que fechou o ângulo.

➡️ Antes de Flamengo x Palmeiras, torcedores provocam o Vasco: 'Guiana'

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo não perdoaram a ação do meia. O lance foi tratado como uma chance clara perdida. Veja abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias