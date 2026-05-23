Lance de Paquetá em Flamengo x Palmeiras incomoda torcedores: 'Assim não'

O meia Lucas Paquetá teve uma chance clara de gol no primeiro tempo da partida entre Flamengo e Palmeiras, deste sábado (23), no Maracanã. As equipes se enfrentam em um confronto direto pela liderança do Brasileirão na 17ª rodada do torneio.

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Aos 15 minutos, em uma investida organizada da equipe de Leonardo Jardim, o camisa 20 saiu de frente para o goleiro Carlos Miguel. Contudo, Lucas Paquetá não conseguiu superar o arqueiro adversário, que fechou o ângulo.

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Nas redes sociais, torcedores do Flamengo não perdoaram a ação do meia. O lance foi tratado como uma chance clara perdida. Veja abaixo:

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