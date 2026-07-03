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Um pedaço da Argentina: bar de São Paulo reúne torcedores da Albiceleste; veja vídeo

Brasileiros e argentinos se juntam para assistir a Albiceleste na Copa em São Paulo

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
03/07/2026 18:40
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Torcedores com camisa da Argentina em um bar de São Paulo
Torcedores se reúnem em bar da Mooca para assistir ao jogo da Argentina (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

Fundado em 2007 por argentinos, o bar Moocaires, que une os nomes Mooca e Buenos Aires, é um pedaço da Argentina na Zona Leste de São Paulo que reúne dezenas de torcedores nos jogos da Albiceleste nesta Copa do Mundo de 2026. Mas, engana-se quem acha que apenas argentinos que vivem no Brasil frequentam e torcem pelos hermanos. Há muitos brasileiros que trocaram o verde, amarelo e azul pelo celeste e branco.

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    Nesta sexta-feira (3) não será diferente. O bar abriu às 17h (de Brasília), duas horas antes de a bola rolar para o duelo entre Argentina e Cabo Verde, em Miami, em partida que vale vaga para as oitavas de final do Mundial.

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    Torcedores com roupas e bandeiras da Argentina comemorando em São Paulo
    Torcedores da Argentina festejando em frente ao bar Moocaires em São Paulo (Imagem: Rafaela Cardoso/ Lance!)

    À medida que os anos passam, o bar ganha mais frequentadores, principalmente em época de torneios oficiais, como a Copa do Mundo e Copa América. Assim como o posto de gasolina localizado em frente ao bar, que também se tornou um ponto de encontro de torcedores.

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    • No bar, no entanto, há algumas regras básicas: camisa de seleção só se for a da Argentina, assim como as de clubes brasileiros também não são permitidas. Nas redes sociais do local se recomenda o uso de camisa de times apenas do país vizinho para evitar conflitos. Mas, é claro, é permito ir ao local com roupas neutras de todas as cores.

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    O cardápio em dias de jogos da Argentina é reduzido, mas os principais pratos típicos estão à disposição, como empanadas e choripán. Nesta partida de mata-mata também haverá venda do ícone argentino fernet (licor amargo e aromático feito a partir de uma infusão de ervas, raízes e especiarias envelhecido em barris de carvalho).

    O argentino Tomas Senorina foi ao local usando uma camisa do River Plate e disse que acredita na vitória da Albiceleste na Copa. Ele acredita que França, Espanha, Brasil e Argentina são as favoritas ao título e diz que também torce para a Seleção Brasileira.

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    — Eu torço (para o Brasil). Segunda a gente foi assistir no bar com eles (brasileiros), torcendo para o Brasil, então eu tenho os dois times — Disse o argentino de 22 anos.

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    Em Miami, a Argentina volta ao palco em que conquistou seu último título para enfrentar Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo. Em 2024, o Hard Rock Stadium foi onde a Albiceleste venceu a Copa América sobre a Colômbia.

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    Na Copa América de 2024, a Argentina também entrou em campo no Hard Rock Stadium na vitória por 2 a 0 sobre o Peru, pela fase de grupos. No entanto, a lembrança mais positiva ocorreu no dia 14 de julho, quando os hermanos derrotaram a Colômbia por 1 a 0 com gol de Lautaro Martínez para mais de 65 mil torcedores.

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