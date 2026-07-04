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Copa do Mundo: veja todas as seleções classificadas para as oitavas de final

Oitavas de final começam neste sábado (4)

PorLeonardo DamicoRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 00:50
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Quem será o artilheiro da Copa do Mundo 2026? (Foto: Orlando Ramirez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Trionda, a bola da Copa do Mundo (Foto: Orlando Ramirez/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

As 16 melhores seleções da Copa do Mundo já estão definidas. Após jogos eletrizantes da segunda fase, as oitavas de final começam já neste sábado (5). Os primeiros duelos são: Canadá x Marrocos e Paraguai x França. Veja a lista de todas as equipes que avançaram de fase:

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    1. Canadá
    2. Marrocos
    3. Paraguai
    4. França
    5. Brasil
    6. Noruega
    7. México
    8. Inglaterra
    9. Portugal
    10. Espanha
    11. Estados Unidos
    12. Bélgica
    13. Argentina
    14. Egito
    15. Suíça
    16. Colômbia

    Como foram os jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (3)

    Egito venceu a Austrália por 4 a 2 nos pênaltis, após empate por 1 a 1, nesta sexta-feira (3), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA), pela segunda fase da Copa do Mundo. Após empate no tempo regulamentar e prorrogação, os egípcios acertaram todos os quatro pênaltis que cobraram, enquanto Harry Souttar Lucas Herrington erraram as cobranças para eliminar os australianos e classificar os africanos.

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    • Argentina derrotou Cabo Verde por 3 a 2 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo nesta sexta-feira (3), em Miami. Na etapa inicial, Messi abriu o placar, mas Deroy Duarte deixou tudo igual no segundo tempo, e o confronto foi para a prorrogação. No tempo extra, a Albiceleste voltou a ficar na frente com gol de Lisandro Martínez, mas Sidny Cabral voltou a igualar o marcador com um golaço. Mas Cuti Romero voltou a colocar os atuais campeões em vantagem com um gol de cabeça na etapa final da prorrogação.

    ➡️ Veja o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos da segunda fase

    A vitória da Colômbia por 1 a 0 em cima de Gana na noite desta sexta-feira (3) saiu barata diante do volume ofensivo da seleção sul-americana, que carimbou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Jhon Arias, aos 13 minutos do primeiro tempo, balançou a rede. A classificação coloca os colombianos no caminho da Suíça, em partida que acontece na próxima terça-feira (7), em Vancouver, no Canadá.

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