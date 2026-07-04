Copa do Mundo: veja todas as seleções classificadas para as oitavas de final Oitavas de final começam neste sábado (4)

As 16 melhores seleções da Copa do Mundo já estão definidas. Após jogos eletrizantes da segunda fase, as oitavas de final começam já neste sábado (5). Os primeiros duelos são: Canadá x Marrocos e Paraguai x França. Veja a lista de todas as equipes que avançaram de fase:

Canadá Marrocos Paraguai França Brasil Noruega México Inglaterra Portugal Espanha Estados Unidos Bélgica Argentina Egito Suíça Colômbia

Como foram os jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (3)

O Egito venceu a Austrália por 4 a 2 nos pênaltis, após empate por 1 a 1, nesta sexta-feira (3), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA), pela segunda fase da Copa do Mundo. Após empate no tempo regulamentar e prorrogação, os egípcios acertaram todos os quatro pênaltis que cobraram, enquanto Harry Souttar e Lucas Herrington erraram as cobranças para eliminar os australianos e classificar os africanos.

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A Argentina derrotou Cabo Verde por 3 a 2 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo nesta sexta-feira (3), em Miami. Na etapa inicial, Messi abriu o placar, mas Deroy Duarte deixou tudo igual no segundo tempo, e o confronto foi para a prorrogação. No tempo extra, a Albiceleste voltou a ficar na frente com gol de Lisandro Martínez, mas Sidny Cabral voltou a igualar o marcador com um golaço. Mas Cuti Romero voltou a colocar os atuais campeões em vantagem com um gol de cabeça na etapa final da prorrogação.

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A vitória da Colômbia por 1 a 0 em cima de Gana na noite desta sexta-feira (3) saiu barata diante do volume ofensivo da seleção sul-americana, que carimbou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Jhon Arias, aos 13 minutos do primeiro tempo, balançou a rede. A classificação coloca os colombianos no caminho da Suíça, em partida que acontece na próxima terça-feira (7), em Vancouver, no Canadá.

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