logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Brasileiros reagem à arbitragem de Argentina x Cabo Verde: 'Que piada'

Hermanos avançaram na prorrogação e vão pegar o Egito

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 22:14
Favorite o Lance! no Google
Arbitragem de Argentina x Cabo Verde
Arbitragem de Argentina x Cabo Verde (Foto: CRISTOBAL HERRERA-/Folhapress)

Argentina e Cabo Verde se enfrentaram, na noite desta sexta-feira (3), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. No sufoco, os hermanos passaram de fase na prorrogação. Muitos brasileiros se revoltaram com a arbitragem da partida nas redes sociais.

  • Messi e Vozinha no duelo entre Argentina e Cabo Verde

    Atitude de Messi com Vozinha causa revolta: ‘Pura sacanagem’

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • Messi em Argentina x Cabo Verde

    Gol perdido de Messi em Argentina x Cabo Verde choca web: ‘Meu Deus’

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • Caio Ribeiro falou sobre gol de Messi

    Caio Ribeiro é sincero sobre maior da história após gol de Messi: ‘Não é mais’

    Fora de Campo
    Há 2 horas

    • Na etapa inicial, Messi abriu o placar, mas Deroy Duarte deixou tudo igual no segundo tempo, e o confronto foi para a prorrogação. No tempo extra, a Albiceleste voltou a ficar na frente com gol de Lisandro Martínez, mas Sidny Cabral voltou a igualar o marcador com um golaço. Mas Cuti Romero voltou a colocar os atuais campeões em vantagem com um gol de cabeça na etapa final da prorrogação.

    continua após a publicidade

    ➡️Atuação de Samuel Lino em amistoso do Flamengo repercute: 'Não está mais'

    Nas redes sociais, a arbitragem de Argentina x Cabo Verde causou revolta entre os brasileiros, que apontaram favorecimento para os argentinos. Veja os comentários abaixo:

    ➡️Atitude de Messi com Vozinha causa revolta: 'Pura sacanagem'

  • Torcida do Cabo Verde reunida em bar do Rio de Janeiro

    Derrota para a Argentina não apaga o orgulho da torcida de Cabo Verde na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Jogadores de Cabo Verde e Argentina se cumprimentando a Copa do Mundo

    Argentina x Cabo Verde surpreende internautas: 'Melhor jogo'

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 minutos
  • Jogadores da Argentina durante a partida contra Cabo Verde na Copa do Mundo

    Argentina x Cabo Verde: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 minutos
    • Romero cabeceia para o estufar as redes e classificar a Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo
    Romero cabeceia para o estufar as redes e classificar a Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Megan Briggs/AFP)

    Veja comentários sobre a arbitragem

    Como foi o jogo entre Argentina e Cabo Verde

    Em um primeiro tempo de domínio da Argentina sobre Cabo Verde, Messi teve a primeira boa chance no início do jogo ao ser acionado pelo lado esquerdo da área, bater cruzado, mas pela linha de fundo. Em uma falta da entrada da área, o camisa 10 cobrou por cima da barreira rival, mas Vozinha fez uma defesa tranquila. E aos 28 minutos, Messi recebeu um lançamento longo de Lisandro Martínez na área, dominou e bateu de perna esquerda para estufar as redes. Nos minutos finais, Enzo Fernández quase ampliou após aproveitar uma bola na entrada da área e chutar para uma grande intervenção de Vozinha.

    continua após a publicidade

    No segundo tempo, Cabo Verde voltou melhor do que a Argentina em busca do empate. Na primeira chance, Deroy Duarte aproveitou uma rebatida da defesa sul-americana e chutou rasteiro para defesa de Dibu. E aos 13 minutos, Duarte recebeu uma bola de Ryan Mendes pelo lado direito da área, bateu cruzado e balançou as redes para igualar o marcador. A Albiceleste respondeu com Messi tabelando com Lautaro Martínez, saindo na cara do gol e finalizando para grande defesa de Vozinha. E em uma cobrança de falta, o camisa 10 aproveitou um momento em que o goleiro cabo-verdiano terminava de arrumar a barreira para finalizar, mas Vozinha fez outra grande intervenção. Nos acréscimos, Messi teve a chance de dar a vitória para a Argentina com uma cobrança de falta rasteira, mas Vozinha defendeu de manchete.

    Na prorrogação, a Argentina ampliou o marcador sobre Cabo Verde aos dois minutos da etapa inicial. Em cobrança de escanteio de Messi, Mac Allister desviou, Lisandro Martínez dominou e chutou com força para estufar as redes. Mas aos 12 minutos, Sidny Cabral recebeu uma virada de bola para o lado esquerdo, driblou Mac Allister e soltou um balaço de fora da área para marcar um golaço e empatar o duelo. Nos acréscimos, Messi recebeu um passe na área e chutou de primeira, mas Vozinha fez uma grande defesa.

    continua após a publicidade

    No segundo tempo da prorrogação, a Argentina voltou à frente do placar contra Cabo Verde em nova cobrança de escanteio de Messi na cabeça de Cuti Romero, que estufou as redes e recolocou a Albiceleste na frente aos cinco minutos. Cabo Verde teve uma grande chance de empatar em uma cobrança de falta de Sidny Cabral, mas Dibu Martínez fez grande defesa para impedir um novo empate.

    ⚽Aposte em gols de Argentina ou Cabo Verde
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    O zagueiro número 13 de Cabo Verde, Sidney Lopes Cabral, comemora com seus companheiros o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Estádio de Miami

    Fora de Campo

    Golaço em Argentina x Cabo Verde choca torcedores: 'Histórico'

    Há 42 minutos
    Mac Allister e Pico em dividida durante Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Possível pênalti para Argentina contra Cabo Verde agita web: 'Não vai'

    Há 1 hora
    Messi e Vozinha no duelo entre Argentina e Cabo Verde

    Fora de Campo

    Atitude de Messi com Vozinha causa revolta: 'Pura sacanagem'

    Há 1 hora
    Deroy Duarte comemorando contra a Argentina

    Copa do Mundo 2026

    Gol de Cabo Verde contra Argentina enlouquece torcedores: 'Claramente'

    Há 1 hora
    Messi em Argentina x Cabo Verde

    Fora de Campo

    Gol perdido de Messi em Argentina x Cabo Verde choca web: 'Meu Deus'

    Há 1 hora
    Vozinha e Lionel Messi em Argentina x Cabo Verde pela Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Vozinha vira assunto em Argentina x Cabo Verde: 'Arregou'

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Carlos Alberto Parreira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Saúde de Parreira: ex-técnico tem piora e volta a respirar por aparelhos

    Caio Ribeiro falou sobre gol de Messi

    Caio Ribeiro é sincero sobre maior da história após gol de Messi: 'Não é mais'

    Leonardo Jardim comanda o Flamengo em 2026

    Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate com o River Plate

    Neymar segura a filha Helena no colo

    Neymar celebra aniversário de Helena, filha mais nova do jogador

    Lionel Messi em comemoração do gol na partida contra o Cabo Verde na Copa do Mundo.

    Gol de Messi em Argentina x Cabo Verde viraliza: 'Bizarro'

    Bruno Henrique olhando a bola entrar no gol, goleiro do River Plate observa a bola passar

    Quando é o próximo jogo do Flamengo? Veja data e adversário

    Torcedores com camisa da Argentina em um bar de São Paulo

    Um pedaço da Argentina: bar de São Paulo reúne torcedores da Albiceleste; veja vídeo

    Salah limpando o rosto do suor

    Atitude de Salah na Copa vira assunto: 'Psicopata'

    Torcedor Estados Unidos Os Estados Unidos venceram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 e garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Na próxima fase, a seleção norte-americana terá pela frente a Bélgica, em confronto que vale uma vaga nas quartas de final. As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

    Classificação dos EUA registra maior audiência da história do futebol no país

    Samuel Lino em amistoso do Flamengo

    Atuação de Samuel Lino em amistoso do Flamengo repercute: 'Não está mais'

    Jogadores do Flamengo comemoram gol contra River Plate

    Torcida do Flamengo critica medalhão contra o River Plate: 'Mal demais'

    Bruno Henrique mostra tatuagem de título para torcida do River Plate após fazer gol

    Torcedores do Flamengo se declaram para ídolo em jogo contra o River: 'Rei'

    Bruno Henrique comemora gol pelo Flamengo diante do Cusco pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

    Veja gols de River Plate x Flamengo: Rubro-Negro vira, mas leva empate