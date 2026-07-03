logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Gol perdido de Messi em Argentina x Cabo Verde choca web: 'Meu Deus'

Duelo é válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 20:42
Favorite o Lance! no Google
Messi em Argentina x Cabo Verde
Messi em Argentina x Cabo Verde (Foto: Reuters/Sam Navarro)

Argentina e Cabo Verde estão se enfrentando, na noite desta sexta-feira (3), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. Nas redes sociais, um gol perdido de Messi no duelo chamou muita atenção de torcedores.

  • Vozinha e Lionel Messi em Argentina x Cabo Verde pela Copa do Mundo

    Vozinha vira assunto em Argentina x Cabo Verde: ‘Arregou’

    Fora de Campo
    Há 5 minutos
  • Carlos Alberto Parreira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Saúde de Parreira: ex-técnico tem piora e volta a respirar por aparelhos

    Fora de Campo
    Há 33 minutos
  • Caio Ribeiro falou sobre gol de Messi

    Caio Ribeiro é sincero sobre maior da história após gol de Messi: ‘Não é mais’

    Fora de Campo
    Há 30 minutos

    • Depois do próprio camisa 10 abrir o placar, no primeiro tempo, Leroy Duarte deixou tudo igual em Argentina x Cabo Verde. O craque geracional teve a chance de desempatar, saiu na cara do gol, mas parou em grande defesa de Vozinha.

    continua após a publicidade

    ➡️Atuação de Samuel Lino em amistoso do Flamengo repercute: 'Não está mais'

    Nas redes sociais, o gol perdido de Lionel Messi em Argentina x Cabo Verde impresisonou muitos brasileiros, que foram à loucura. Veja os comentários abaixo:

    Jogadores da Argentina abraçam Messi após gol do camisa 10 contra Cabo Verde na Copa do Mundo
    Jogadores da Argentina abraçam Messi após gol do camisa 10 na Copa do Mundo (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)
  • Vozinha e Lionel Messi em Argentina x Cabo Verde pela Copa do Mundo

    Vozinha vira assunto em Argentina x Cabo Verde: 'Arregou'

    Fora de Campo
    Há 5 minutos
  • Lionel Messi em comemoração do gol na partida contra o Cabo Verde na Copa do Mundo.

    Messi se aproxima do recorde de gols em uma Copa do Mundo; veja

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 minutos
  • Torcedores com roupas e bandeiras da Argentina comemorando em São Paulo

    Torcedores vão à loucura com gol de Messi na Copa em São Paulo; veja vídeo

    Copa do Mundo 2026
    Há 33 minutos

    • Veja comentários sobre o gol perdido do astro

    Onde assistir Argentina x Cabo Verde

    Argentina e Cabo Verde se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos, para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

    continua após a publicidade

    Após ser campeã da Copa do Mundo de 2022, a Argentina está tendo um ótimo rendimento no Mundial de 2026, sendo liderada por Lionel Messi. Contra a Argélia, na partida de estreia, o craque argentino marcou o seu primeiro hat-trick em partidas do torneio e igualou a marca de Miroslav Klose como o maior artilheiro da história da competição (16 gols). Na partida seguinte, contra a Áustria, voltou a marcar (duas vezes) e superou o alemão, isolando-se no topo do recorde.

    Argentina x Cabo Verde
    ⚽MELHOR PALPITE: Aposte em Messi para marcar a qualquer altura em Argentina x Cabo Verde @1.52
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Carlos Alberto Parreira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Fora de Campo

    Saúde de Parreira: ex-técnico tem piora e volta a respirar por aparelhos

    Há 34 minutos
    Leonardo Jardim comanda o Flamengo em 2026

    Fora de Campo

    Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate com o River Plate

    Há 38 minutos
    Neymar segura a filha Helena no colo

    Fora de Campo

    Neymar celebra aniversário de Helena, filha mais nova do jogador

    Há 49 minutos
    Lionel Messi em comemoração do gol na partida contra o Cabo Verde na Copa do Mundo.

    Fora de Campo

    Gol de Messi em Argentina x Cabo Verde viraliza: 'Bizarro'

    Há 55 minutos
    Bruno Henrique olhando a bola entrar no gol, goleiro do River Plate observa a bola passar

    Fora de Campo

    Quando é o próximo jogo do Flamengo? Veja data e adversário

    Há 2 horas
    Torcedores com camisa da Argentina em um bar de São Paulo

    Copa do Mundo 2026

    Um pedaço da Argentina: bar de São Paulo reúne torcedores da Albiceleste; veja vídeo

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Salah limpando o rosto do suor

    Atitude de Salah na Copa vira assunto: 'Psicopata'

    Torcedor Estados Unidos Os Estados Unidos venceram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 e garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Na próxima fase, a seleção norte-americana terá pela frente a Bélgica, em confronto que vale uma vaga nas quartas de final. As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

    Classificação dos EUA registra maior audiência da história do futebol no país

    Samuel Lino em amistoso do Flamengo

    Atuação de Samuel Lino em amistoso do Flamengo repercute: 'Não está mais'

    Jogadores do Flamengo comemoram gol contra River Plate

    Torcida do Flamengo critica medalhão contra o River Plate: 'Mal demais'

    Bruno Henrique mostra tatuagem de título para torcida do River Plate após fazer gol

    Torcedores do Flamengo se declaram para ídolo em jogo contra o River: 'Rei'

    Bruno Henrique comemora gol pelo Flamengo diante do Cusco pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

    Veja gols de River Plate x Flamengo: Rubro-Negro vira, mas leva empate

    Mbappé em ação durante França x Suécia pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Mbappé é alvo de fake news por IA durante a Copa do Mundo

    Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Técnico de Portugal é sincero sobre pênalti de Cristiano Ronaldo: 'Não tem'

    Torcida brasileira do MVA aglomerada em ação no Brooklyn

    Enquete Lance!: Confiança no hexa cresce após classificação do Brasil; veja números

    O técnico Scaloni conversa com o atacante Messi durante pausa para hidratação na Copa do Mundo de 2026

    Argentina relembra superstição antes de duelo contra Cabo Verde

    Luis Diaz em jogo da Colômbia

    Duelo inédito na Copa: Colômbia e Gana decidem o último classificado para as oitavas

    Print do meme de Haaland antes de Brasil x Noruega

    Imprensa mundial repercute meme de Vini Jr e Haaland na Copa