Gol perdido de Messi em Argentina x Cabo Verde choca web: 'Meu Deus' Duelo é válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo

Argentina e Cabo Verde estão se enfrentando, na noite desta sexta-feira (3), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. Nas redes sociais, um gol perdido de Messi no duelo chamou muita atenção de torcedores.

Depois do próprio camisa 10 abrir o placar, no primeiro tempo, Leroy Duarte deixou tudo igual em Argentina x Cabo Verde. O craque geracional teve a chance de desempatar, saiu na cara do gol, mas parou em grande defesa de Vozinha.

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Nas redes sociais, o gol perdido de Lionel Messi em Argentina x Cabo Verde impresisonou muitos brasileiros, que foram à loucura. Veja os comentários abaixo:

Jogadores da Argentina abraçam Messi após gol do camisa 10 na Copa do Mundo (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Veja comentários sobre o gol perdido do astro

Onde assistir Argentina x Cabo Verde

Argentina e Cabo Verde se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos, para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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Após ser campeã da Copa do Mundo de 2022, a Argentina está tendo um ótimo rendimento no Mundial de 2026, sendo liderada por Lionel Messi. Contra a Argélia, na partida de estreia, o craque argentino marcou o seu primeiro hat-trick em partidas do torneio e igualou a marca de Miroslav Klose como o maior artilheiro da história da competição (16 gols). Na partida seguinte, contra a Áustria, voltou a marcar (duas vezes) e superou o alemão, isolando-se no topo do recorde.

Argentina x Cabo Verde

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