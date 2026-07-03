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Atitude de Messi com Vozinha causa revolta: 'Pura sacanagem'

Destaques da Copa do Mundo estão frente a frente nesta sexta-feira (3)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 20:58
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Messi e Vozinha no duelo entre Argentina e Cabo Verde
Messi e Vozinha no duelo entre Argentina e Cabo Verde (Foto: Reuters/Sam Navarro)

O duelo entre Argentina e Cabo Verde, na noite desta sexta-feira (30, também marca o encontro entre dois destaques da Copa do Mundo: Messi e Vozinha. Nas redes sociais, uma atitude do argentino com o goleiro chamou atenção e irritou brasileiros.

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    • O confronto pessoal entre Messi e Voziha foi quente do início ao fim. Logo no começo da partida, após lançamento de Lisandro, o astro abriu o placar. No segundo tempo, o goleiro se redimiu e fez duas defesas espetaculares.

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    Em uma delas, Vozinha ajeitava a barreira, e Messi não esperou para cobrar uma falta frontal. Ainda assim, o arqueiro voou e fez grande defesa. A atitude de Lionel, porém, incomodou muitos brasileiros, que reclamaram do gesto. Veja os comentários abaixo:

    Veja os comentários sobre atitude de Messi com Vozinha

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    • Onde assistir Argentina x Cabo Verde

    Argentina e Cabo Verde se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos, para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir o duelo da Copa do Mundo, com Messi e Vozinha, na Cazé TV com Disney+!

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    Após ser campeã da Copa do Mundo de 2022, a Argentina está tendo um ótimo rendimento no Mundial de 2026, sendo liderada por Lionel Messi. Contra a Argélia, na partida de estreia, o craque argentino marcou o seu primeiro hat-trick em partidas do torneio e igualou a marca de Miroslav Klose como o maior artilheiro da história da competição (16 gols). Na partida seguinte, contra a Áustria, voltou a marcar (duas vezes) e superou o alemão, isolando-se no topo do recorde.

    Argentina x Cabo Verde
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    Vozinha e Lionel Messi em Argentina x Cabo Verde pela Copa do Mundo
    Vozinha e Lionel Messi em Argentina x Cabo Verde pela Copa do Mundo. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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