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Caio Ribeiro é sincero sobre maior da história após gol de Messi: 'Não é mais'

Camisa 10 da Argentina fez mais um na Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 20:06
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Caio Ribeiro falou sobre gol de Messi
Caio Ribeiro falou sobre gol de Messi

Não é replay. Lionel Messi marcou mais um gol na Copa do Mundo. O astro argentino abriu o placar do duelo entre Argentina e Cabo Verde, na noite desta sexta-feira (3), em jogo válido pelos 16 avos de final do Mundial.

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    - A gente está falando de uma copa que ele está quebrando recordes a cada jogo com 39 anos de idade e com um calor que muitos jogadores não aguentam os 90 minutos. Isso torna o feito do Messi ainda maior. Para mim, a discussão não é mais com o Maradona. Já escalonou para Pelé. É o segundo maior jogador da história atrás do nosso rei - apontou Caio Ribeiro após gol de Messi.

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    Lionel Messi continua marcando gols e se isolando como maior artilheiro de Copas do Mundo e da edição de 2026. Após balançar as redes no confronto decisivo contra Cabo Verde no mata-mata da Copa, o craque argentino atingiu a impressionante marca de 919 gols oficiais em sua vitoriosa trajetória de 22 anos como profissional.

    Com sete gols, Messi é, atualmente, o artilheiro isolado da Copa do Mundo 2026, acumulando 7 gols em apenas 4 partidas. Os gols já saíram logo na estreia, quando marcou um hat-trick contra a Argélia, e não pararam mais, já que o craque deixou o deles em todos os jogos até agora.

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    Com o gol marcado diante de Cabo Verde, Messi ampliou sua vantagem no topo da lista histórica de artilheiros das Copas do Mundo, chegando a 19 gols totais no torneio (superando os 18 que já o isolavam na liderança após o jogo contra a Áustria).

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