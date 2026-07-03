Caio Ribeiro é sincero sobre maior da história após gol de Messi: 'Não é mais' Camisa 10 da Argentina fez mais um na Copa do Mundo

Não é replay. Lionel Messi marcou mais um gol na Copa do Mundo. O astro argentino abriu o placar do duelo entre Argentina e Cabo Verde, na noite desta sexta-feira (3), em jogo válido pelos 16 avos de final do Mundial.

Na transmissão da partida, Caio Ribeiro apontou quem é o maior da história depois do gol de Messi na Copa do Mundo.

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- A gente está falando de uma copa que ele está quebrando recordes a cada jogo com 39 anos de idade e com um calor que muitos jogadores não aguentam os 90 minutos. Isso torna o feito do Messi ainda maior. Para mim, a discussão não é mais com o Maradona. Já escalonou para Pelé. É o segundo maior jogador da história atrás do nosso rei - apontou Caio Ribeiro após gol de Messi.

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Messi comemora gol no jogo da Argentina contra Cabo Verde (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Quantos gols Messi tem na carreira? Confira números

Lionel Messi continua marcando gols e se isolando como maior artilheiro de Copas do Mundo e da edição de 2026. Após balançar as redes no confronto decisivo contra Cabo Verde no mata-mata da Copa, o craque argentino atingiu a impressionante marca de 919 gols oficiais em sua vitoriosa trajetória de 22 anos como profissional.

Com sete gols, Messi é, atualmente, o artilheiro isolado da Copa do Mundo 2026, acumulando 7 gols em apenas 4 partidas. Os gols já saíram logo na estreia, quando marcou um hat-trick contra a Argélia, e não pararam mais, já que o craque deixou o deles em todos os jogos até agora.

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Com o gol marcado diante de Cabo Verde, Messi ampliou sua vantagem no topo da lista histórica de artilheiros das Copas do Mundo, chegando a 19 gols totais no torneio (superando os 18 que já o isolavam na liderança após o jogo contra a Áustria).

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