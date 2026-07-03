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Vozinha vira assunto em Argentina x Cabo Verde: 'Arregou'

Goleiro virou protagonista de jogo decisivo

PorFábia Anselmo PessoaLeonardo Damico
Rio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 20:38
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Vozinha e Lionel Messi em Argentina x Cabo Verde pela Copa do Mundo
Vozinha e Lionel Messi em Argentina x Cabo Verde pela Copa do Mundo. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Atuação de Vozinha, goleiro do Cabo Verde na partida contra a Argentina, nesta sexta-feira (3), pela segunda fase da Copa do Mundo 2026 repercutiu entre os torcedores.

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    Com os holofotes em cima do goleiro, Vozinha protagonizou dribles desde o primeiro minuto da partida - inclusive com o próprio Lionel Messi, fazendo com que os torcedores dissessem que quando foi contra o camisa 10 ele arregou.

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    Veja o vídeo dos dribles:

  • Lionel Messi em comemoração do gol na partida contra o Cabo Verde na Copa do Mundo.

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    • Veja a repercussão:

    Apesar dos dribles, o goleiro protagonizou uma defesa após o empate do Cabo Verde que está mantendo vivo o sonho da seleção. Veja o lance:

    Lionel Messi em comemoração do gol na partida contra o Cabo Verde na Copa do Mundo
    Lionel Messi em comemoração do gol na partida contra o Cabo Verde na Copa do Mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Tudo sobre Argentina x Cabo Verde (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Argentina 🆚 Cabo Verde
    Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final

    📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 19h (de Brasília).
    📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Drew Fischer (CAN)
    🚩 Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)
    🖥️ VAR: ainda não divulgado.

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