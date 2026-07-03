Vozinha vira assunto em Argentina x Cabo Verde: 'Arregou' Goleiro virou protagonista de jogo decisivo

Atuação de Vozinha, goleiro do Cabo Verde na partida contra a Argentina, nesta sexta-feira (3), pela segunda fase da Copa do Mundo 2026 repercutiu entre os torcedores.

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Com os holofotes em cima do goleiro, Vozinha protagonizou dribles desde o primeiro minuto da partida - inclusive com o próprio Lionel Messi, fazendo com que os torcedores dissessem que quando foi contra o camisa 10 ele arregou.

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Veja o vídeo dos dribles:

meu mano Vozinha foi corajoso demais de fazer essa brincadeira na frente do Messi kkkkkkkkkk #ARGxCBV pic.twitter.com/yrX1wKdMY2 — ☙ (@layzhis) July 3, 2026

Veja a repercussão:

Vozinha queria driblar dnv mas viu que era o Messi e arregou kkkk — CABRELOA (@cabreloatips) July 3, 2026

O VOZINHA QUERENDO DRIBLAR O MESSI KKKKKKKKK COMPLETAMENTE LOUCO — Evellyn✨ (@fiangogh) July 3, 2026

vozinha qse entregano qreno dribla o messi alerta de resenha — dan (@dan_mnzs1) July 3, 2026

O vozinha quer emoção então vou da — van (@van_sgm) July 3, 2026

vozinha tá abusado kkkkk — joy (@dixdigjoy) July 3, 2026

Apesar dos dribles, o goleiro protagonizou uma defesa após o empate do Cabo Verde que está mantendo vivo o sonho da seleção. Veja o lance:

Lionel Messi em comemoração do gol na partida contra o Cabo Verde na Copa do Mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Tudo sobre Argentina x Cabo Verde (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina 🆚 Cabo Verde

Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 19h (de Brasília).

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.

👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).

🟨 Árbitro: Drew Fischer (CAN)

🚩 Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)

🖥️ VAR: ainda não divulgado.

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