Vozinha vira assunto em Argentina x Cabo Verde: 'Arregou'
Goleiro virou protagonista de jogo decisivo
Atuação de Vozinha, goleiro do Cabo Verde na partida contra a Argentina, nesta sexta-feira (3), pela segunda fase da Copa do Mundo 2026 repercutiu entre os torcedores.
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Com os holofotes em cima do goleiro, Vozinha protagonizou dribles desde o primeiro minuto da partida - inclusive com o próprio Lionel Messi, fazendo com que os torcedores dissessem que quando foi contra o camisa 10 ele arregou.
Veja o vídeo dos dribles:
meu mano Vozinha foi corajoso demais de fazer essa brincadeira na frente do Messi kkkkkkkkkk #ARGxCBV pic.twitter.com/yrX1wKdMY2— ☙ (@layzhis) July 3, 2026
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Veja a repercussão:
Vozinha queria driblar dnv mas viu que era o Messi e arregou kkkk— CABRELOA (@cabreloatips) July 3, 2026
O VOZINHA QUERENDO DRIBLAR O MESSI KKKKKKKKK COMPLETAMENTE LOUCO— Evellyn✨ (@fiangogh) July 3, 2026
vozinha qse entregano qreno dribla o messi alerta de resenha— dan (@dan_mnzs1) July 3, 2026
O vozinha quer emoção então vou da— van (@van_sgm) July 3, 2026
vozinha tá abusado kkkkk— joy (@dixdigjoy) July 3, 2026
Apesar dos dribles, o goleiro protagonizou uma defesa após o empate do Cabo Verde que está mantendo vivo o sonho da seleção. Veja o lance:
Vozinha fechando a porta total pro Messi #ARGxCBV pic.twitter.com/EzjUy4iBzC— ☙ (@layzhis) July 3, 2026
Tudo sobre Argentina x Cabo Verde (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Argentina 🆚 Cabo Verde
Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final
📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 19h (de Brasília).
📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.
👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
🟨 Árbitro: Drew Fischer (CAN)
🚩 Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)
🖥️ VAR: ainda não divulgado.
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