Saúde de Parreira: ex-técnico tem piora e volta a respirar por aparelhos
Parreira está internado desde o dia 16 de Junho
O ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, apresentou uma piora no quadro clínico nesta sexta-feira (3) e precisou voltar a ser sedado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A informação foi divulgada pelo Hospital Samaritano Barra, por meio de um boletim médico.
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"O paciente apresentou um quadro infeccioso pulmonar com repercussão na função renal. Por conta dessa complicação, Parreira voltou a ser sedado e a respirar com auxílio de aparelhos, além de necessitar de hemodiálise. No momento, apesar de grave, ele encontra-se estável e dependente do suporte intensivo", informou o hospital.
Na última terça-feira (30), o ex-treinador havia apresentado uma evolução no quadro de saúde. Na ocasião, já respirava sem auxílio de aparelhos, mas permanecia internado na UTI sob cuidados intensivos. O ex-treinador está internado desde o dia 16 de junho para tratamento de um quadro de inflamação pulmonar.
Parreira luta contra linfoma de Hodgkin
Carlos Alberto Parreira enfrenta há anos um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que compromete o sistema linfático, estrutura central na defesa imunológica do organismo. O diagnóstico foi tornado público pelo próprio treinador em 2022, desde quando ele passou por diferentes etapas de tratamento. Esse câncer afeta diretamente os linfócitos, glóbulos responsáveis por identificar e combater infecções no corpo (vírus, bactérias e fungos).
O linfoma de Hodgkin se desenvolve quando células do sistema imunológico sofrem alterações e começam a se multiplicar sem controle. A doença costuma se manifestar inicialmente em linfonodos do pescoço ou do tórax e pode se espalhar para outros órgãos quando não tratada adequadamente.
Carreira marcada por Copas do Mundo
Um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, Carlos Alberto Parreira participou de sete edições da Copa do Mundo. Como técnico da Seleção Brasileira, conquistou o tetracampeonato mundial em 1994 e voltou a comandar a equipe na edição de 2006. Em 2014, exerceu a função de coordenador técnico da seleção.
Antes disso, integrou a comissão técnica da equipe campeã da Copa do Mundo de 1970 como preparador físico. No futebol internacional, também comandou as seleções do Kuwait (1982), dos Emirados Árabes Unidos (1990), da Arábia Saudita (1998) e da África do Sul (2010).
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