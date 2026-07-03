Jhon Arias vira assunto entre estrangeiros na Copa: 'Do mundo inteiro' Craque abriu o placar no duelo entre Colômbia e Gana

Jhon Arias, do Palmeiras, virou assunto entre estrangeiros nas redes sociais no jogo entre Colômbia e Gana, na noite desta sexta-feira (3), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. Até aqui, os colombianos vencem por 1 a 0.

Depois de receber ótimo cruzamento, Jhon Arias, do Palmeiras, acertou um belo voleio para abrir o placar no duelo entre Colômbia e Gana. O meia-atacante é titular absoluto e tem sido um dos grandes destaques na Copa do Mundo.

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Nas redes sociais, não foram só os torcedores do Palmeiras que elogiaram Jhon Arias. Muitos estrangeiros repercutiram a atuação do craque. Veja os comentários abaixo, com tradução:

Veja comentários sobre Jhon Arias, do Palmeiras

Tradução sobre o colombiano: Eu digo com a plena certeza do meu conhecimento: Jhon Arias é um dos 5 melhores meio-campistas do mundo inteiro. Subvalorizado por jogar na América do Sul.

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Tradução sobre o meia do Palmeiras: Este jovem Arias parece ser um para ficar de olho

Tradução sobre o meia-atacante: Jhon Arias tem sido incrível nesta Copa do Mundo. Ponham um pouco de respeito no nome dele. Craque.

Tradução sobre Arias, do Palmeiras: Como deve ser ruim o Wolverhampton para que tenhamos duvidado da qualidade de Jhon Arias. A melhor decisão que ele tomou em sua carreira foi voltar para ser figura na América do Sul. O motor da Seleção.

Jhon Arias, do Palmeiras, comemora seu gol no jogo da Colômbia contra Gana pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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