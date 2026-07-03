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Jhon Arias vira assunto entre estrangeiros na Copa: 'Do mundo inteiro'

Craque abriu o placar no duelo entre Colômbia e Gana

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 23:44
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Arias, do Palmeiras, comemora gol pela Colômbia
Arias, do Palmeiras, comemora gol pela Colômbia (Foto: REUTERS/Bernadett Szabo)

Jhon Arias, do Palmeiras, virou assunto entre estrangeiros nas redes sociais no jogo entre Colômbia e Gana, na noite desta sexta-feira (3), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. Até aqui, os colombianos vencem por 1 a 0.

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    • Depois de receber ótimo cruzamento, Jhon Arias, do Palmeiras, acertou um belo voleio para abrir o placar no duelo entre Colômbia e Gana. O meia-atacante é titular absoluto e tem sido um dos grandes destaques na Copa do Mundo.

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    Nas redes sociais, não foram só os torcedores do Palmeiras que elogiaram Jhon Arias. Muitos estrangeiros repercutiram a atuação do craque. Veja os comentários abaixo, com tradução:

    Veja comentários sobre Jhon Arias, do Palmeiras

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    • Tradução sobre o colombiano: Eu digo com a plena certeza do meu conhecimento: Jhon Arias é um dos 5 melhores meio-campistas do mundo inteiro. Subvalorizado por jogar na América do Sul.

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    Tradução sobre o meia do Palmeiras: Este jovem Arias parece ser um para ficar de olho

    Tradução sobre o meia-atacante: Jhon Arias tem sido incrível nesta Copa do Mundo. Ponham um pouco de respeito no nome dele. Craque.

    Tradução sobre Arias, do Palmeiras: Como deve ser ruim o Wolverhampton para que tenhamos duvidado da qualidade de Jhon Arias. A melhor decisão que ele tomou em sua carreira foi voltar para ser figura na América do Sul. O motor da Seleção.

    Jhon Arias, do Palmeiras, comemora seu gol no jogo da Colômbia contra Gana pela Copa do Mundo 2026
    Jhon Arias, do Palmeiras, comemora seu gol no jogo da Colômbia contra Gana pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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