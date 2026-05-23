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Veja gol em Flamengo x Palmeiras: Flaco López abre o placar

Equipes se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 23/05/2026
21:43
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Flaco López abriu o placar na partida entre o Flamengo e Palmeiras pelo o Campeonato Brasileiro. (Foto: Jotta Silva/Photo Premium/Folhapress)
imagem cameraFlaco López abriu o placar na partida entre o Flamengo e Palmeiras pelo o Campeonato Brasileiro. (Foto: Jotta Silva/Photo Premium/Folhapress)
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O Palmeiras abriu o placar diante do Flamengo, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro com gol do Flaco López no fim do primeiro tempo da partida.

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Quando o cronometro marcava os 37 minutos do primeiro tempo o lance começa com uma bola enfiada por Marlon Freitas para Allan. O camisa 40 recebe na área, nas costas da defesa, e dá um passe para trás. Flaco domina, limpa a marcação de Léo Pereira e finaliza de canhota para estufar a rede de Rossi. 

Veja o gol:

Flamengo e Palmeiras estão se enfrentando neste sábado (23)
Na parte de cima da classificação, equipes se enfrentam na noite deste sábado (23) pelo o Campeonato Brasileiro. (Foto: Arte Lance!)

Flamengo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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