Veja gol em Flamengo x Palmeiras: Flaco López abre o placar
Equipes se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras abriu o placar diante do Flamengo, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro com gol do Flaco López no fim do primeiro tempo da partida.
Relacionadas
Quando o cronometro marcava os 37 minutos do primeiro tempo o lance começa com uma bola enfiada por Marlon Freitas para Allan. O camisa 40 recebe na área, nas costas da defesa, e dá um passe para trás. Flaco domina, limpa a marcação de Léo Pereira e finaliza de canhota para estufar a rede de Rossi.
Veja o gol:
Flamengo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
🤑 Aposte em gols no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias