Veja gol em Flamengo x Palmeiras: Flaco López abre o placar

O Palmeiras abriu o placar diante do Flamengo, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro com gol do Flaco López no fim do primeiro tempo da partida.

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Quando o cronometro marcava os 37 minutos do primeiro tempo o lance começa com uma bola enfiada por Marlon Freitas para Allan. O camisa 40 recebe na área, nas costas da defesa, e dá um passe para trás. Flaco domina, limpa a marcação de Léo Pereira e finaliza de canhota para estufar a rede de Rossi.

Veja o gol:

Na parte de cima da classificação, equipes se enfrentam na noite deste sábado (23) pelo o Campeonato Brasileiro. (Foto: Arte Lance!)

Flamengo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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