Veja gols de River Plate x Flamengo: Jogo é disputado em Portugal
Partida amistosa contra Benfica também será realizada
Durante a Copa do Mundo, River Plate e Flamengo firmaram um acordo para disputar um amistoso internacional, em Portugal. O time argentino saiu na frente, mas o Rubro-Negro empatou, virou e levou o empate novamente. Confira com o Lance! os gols do jogo.
➡️ Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o River Plate
Veja os gols da partida:
River Plate abre o placar.
Flamengo empata.
Flamengo vira.
River Plate empata novamente.
Vale ressaltar que as equipes optaram por realizar o amistoso em Portugal porque irão jogar contra o Benfica, nos próximos dias.
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Escalação de Flamengo x River Plate:
Para enfrentar o adversário da histórica final da Libertadores de 2019, Leonardo Jardim não poderá contar com os nove jogadores do elenco convocados para a Copa do Mundo. Parte deles já foi eliminada da competição e está de férias, enquanto os demais seguem disputando o torneio. São eles: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Varela, Arrascaeta, De la Cruz, Gonzalo Plata e Jorge Carrascal.
Além dos convocados, o Flamengo também tem outro desfalque. O zagueiro Léo Ortiz, que se recupera de uma lesão na coxa, também não está à disposição.
Escalação do Flamengo
A escalação do Flamengo para enfrentar o River Plate é: Rossi; Royal, João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Bruno Henrique, Lino e Pedro.
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