logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Veja gols de River Plate x Flamengo: Jogo é disputado em Portugal

Partida amistosa contra Benfica também será realizada

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
03/07/2026 16:25
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Bruno Henrique comemora gol pelo Flamengo diante do Cusco pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
Bruno Henrique comemora gol pelo Flamengo diante do Cusco pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Durante a Copa do Mundo, River Plate e Flamengo firmaram um acordo para disputar um amistoso internacional, em Portugal. O time argentino saiu na frente, mas o Rubro-Negro empatou, virou e levou o empate novamente. Confira com o Lance! os gols do jogo.

  • Pedro e Bruno Henrique comemoram, abraçados, gol do Flamengo em jogo da Libertadores

    Agenda do Flamengo: datas e horários dos amistosos da intertemporada

    Flamengo
    Há 5 horas
  • Gabigol durante a final de Flamengo e River Plate em 2019

    De Lima ao reencontro: a final de 2019 mudou o destino de Flamengo e River Plate

    Flamengo
    Há 1 dia
  • Marcão, pai de Gerson detonou Bap, do Flamengo e falou sobre disputa judicial

    Marcão, pai de Gerson, detona Bap, do Flamengo: ‘Covarde’

    Fora de Campo
    Há 23 horas

    • ➡️ Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o River Plate

    Veja os gols da partida:

    River Plate abre o placar.

  • Douglas Santos, durante entrevista pela Seleção no Hotel The Ridge

    Douglas Santos: 'Nosso foco na Seleção Brasileira é o protagonismo coletivo'

    Seleção Brasileira
    Há 6 minutos
  • Matheus Cunha participa de coletiva da Seleção Brasileira

    Matheus Cunha fala da relação com Haaland e quer apagar trauma das Copas

    Seleção Brasileira
    Há 25 minutos
  • Mbappé em ação durante França x Suécia pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Mbappé é alvo de fake news por IA durante a Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 48 minutos

    • Flamengo empata.

    Flamengo vira.

    River Plate empata novamente.

    Vale ressaltar que as equipes optaram por realizar o amistoso em Portugal porque irão jogar contra o Benfica, nos próximos dias.

    Jorginho Flamengo Grêmio
    Jorginho em ação pelo Flamengo contra o Grêmio (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    Escalação de Flamengo x River Plate:

    Para enfrentar o adversário da histórica final da Libertadores de 2019, Leonardo Jardim não poderá contar com os nove jogadores do elenco convocados para a Copa do Mundo. Parte deles já foi eliminada da competição e está de férias, enquanto os demais seguem disputando o torneio. São eles: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Varela, Arrascaeta, De la Cruz, Gonzalo Plata e Jorge Carrascal.

    Além dos convocados, o Flamengo também tem outro desfalque. O zagueiro Léo Ortiz, que se recupera de uma lesão na coxa, também não está à disposição.

    continua após a publicidade

    Escalação do Flamengo

    A escalação do Flamengo para enfrentar o River Plate é: Rossi; Royal, João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Bruno Henrique, Lino e Pedro.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Bruno Henrique mostra tatuagem de título para torcida do River Plate após fazer gol

    Fora de Campo

    Torcedores do Flamengo se declaram para ídolo em jogo contra o River: 'Rei'

    Há 15 minutos
    Bruno Henrique mostra tatuagem de título para torcida do River Plate após fazer gol

    Flamengo

    Bruno Henrique provoca River Plate com tatuagem da Libertadores do Flamengo

    Há 42 minutos
    Pedro ao lado de Leonardo Jardim durante treino do Flamengo em Portugal

    Flamengo

    Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o River Plate

    Há 2 horas
    Pedro e Bruno Henrique comemoram, abraçados, gol do Flamengo em jogo da Libertadores

    Flamengo

    Agenda do Flamengo: datas e horários dos amistosos da intertemporada

    Há 5 horas
    Leonardo Jardim comemora gol do Flamengo

    Flamengo

    Flamengo anuncia amistoso contra o Olimpia; veja detalhes

    Há 6 horas
    Gabigol durante a final de Flamengo e River Plate em 2019

    Flamengo

    De Lima ao reencontro: a final de 2019 mudou o destino de Flamengo e River Plate

    Há 11 horas
    Mais LANCE!
    Marcão, pai de Gerson detonou Bap, do Flamengo e falou sobre disputa judicial

    Marcão, pai de Gerson, detona Bap, do Flamengo: 'Covarde'

    Lucas Beltrán e empresário assinando contrato com River Plate

    Atacante que recusou Flamengo por Europa é anunciado pelo River Plate

    Escudos de Flamengo e River Plate

    Flamengo x River Plate: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso

    Mosaico com o gol do Danilo em Flamengo x Palmeiras na final da Libertadores

    Quatro jogadores do Flamengo já podem assinar pré-contrato; veja a situação de cada um

    Maracanã, casa do Flamengo e do Fluminense

    Flamengo e Fluminense terão amistosos exibido por Grupo Globo

    Lucas Paquetá deixa o campo em Brasil x Japão com cara de dor e amparado por Neymar na Copa do Mundo

    Arrascaeta e Paquetá: veja como chegam os lesionados do Flamengo após a Copa

    Jogadores do Flamengo reunidos em jogo da Libertadores

    Band fecha acordo e vai transmitir jogos do Flamengo; saiba mais

    Atacante do Flamengo saiu chorando após empate entre Equador e Curaçao

    Herói contra a Alemanha, criticado na eliminação: a Copa de Plata, do Flamengo

    Jogadores do Flamengo durante treino em resort em Portugal

    Amistosos, lesionados e mercado: Flamengo se prepara para volta do Brasileirão; veja plano

    Andrew, aniversariante do dia, recebe trote durante treino do Flamengo em Portugal

    Treino do Flamengo tem trote com guerra de ovo e farinha em Portugal; veja vídeo

    Copa do Brasil Feminina vai às quartas de final (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    CBF detalha datas e horários das oitavas da Copa do Brasil Feminina

    Léo Nannetti abraça Alisson, goleiro da Seleção, após a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo

    Goleiro do Flamengo vive sonho na Copa do Mundo com a Seleção; veja fotos

    Emerson Royal durante partida do Flamengo

    Flamengo analisa proposta da Europa e define permanência de Emerson Royal