Titular do Palmeiras ganha destaque em partida contra o Flamengo: 'Espetacular'
Equipes se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão
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O Palmeiras abriu o placar na partida contra o Flamengo, deste sábado (23), no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, o meia Marlon Freitas ganhou destaque no lance do gol alviverde por ter iniciado a jogada com um passe preciso para Allan.
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O gol aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava 37 minutos, quando Marlon Freitas achou um lançamento na medida para o companheiro na área rubro-negra. Allan precisou apenas dominar no espaço e tocar para trás, onde estava Flaco López para marcar.
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Nas redes sociais, torcedores destacaram a ação do camisa 17 no lance de gol. A qualidade do passe no início da jogada chamou atenção. Veja a repercussão abaixo:
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