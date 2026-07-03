Gol de Cabo Verde contra Argentina enlouquece torcedores: 'Claramente'
Cabo Verde faz sua primeira participação na Copa do Mundo
Durante a partida entre Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo, o gol de empate dos africanos agitou as redes sociais. Marcado por Deroy Duarte após passe de Ryan Mendes, os Tubarões Azuis igualaram o placar e reascenderam o sonho de classificação para as oitavas de final da competição.
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A partida realizada em Miami, no Hard Rock Stadium, definirá o adversário do Egito na próxima terça-feira (7). Cabo Verde terminou na segunda colocação do Grupo H, atrás da Espanha e à frente de Uruguai e Arábia Saudita em sua primeira participação na história do torneio.
Confira a reação de alguns internautas com o gol de Cabo Verde:
Cabo Verde claramente conseguiu desestabilizar a Argentina com esse gol hein 😂— Ana (@anadias93) July 3, 2026
esse gol do Cabo Verde me curou #ARGxCBV— Arz Pounder 🇧🇷🇭🇷 (@arzpounder) July 3, 2026
cabo verde mete mais um gol na argentina por favor— beyotario (@herewygor) July 3, 2026
Cabo Verde metendo gol na Argentina. Tão deixando a gente sonhar— Marta. (@watch_dizi) July 3, 2026
ai tô nervosa como se tivesse vendo um jogo do brasil cuida cabo verde faz outro gol pelo amor de deus— isa & that (@seunglotus) July 3, 2026
Messi, Mbappé e Haaland… Veja como está a artilharia da Copa do Mundo
Lionel Messi foi o autor do gol da seleção da Argentina no jogo contra Cabo Verde, chegando aos sete na Copa do Mundo. A artilharia da competição está cada vez mais acirrada e com nomes do mais alto nível do futebol mundial, como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane e, claro, o camisa 10 do Inter Miami.
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Durante a partida contra Cabo Verde, válida pela segunda fase do Mundial, Messi balançou as redes do goleiro Vozinha aos 29 minutos de jogo após lançamento do zagueiro Lisandro Martínez. Com o feito, o jogador chega aos sete gols nesta edição, além de se isolar ainda mais como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 20 gols.
Na segunda colocação da artilharia do mundial realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, está Kylian Mbappé, com seis gols marcados até o momento. Em terceiro lugar estão Erling Haaland, da Noruega, e Harry Kane, da Inglaterra, com cinco gols cada. O brasileiro com mais gols é Vinicius Júnior com quatro.
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