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Gol de Cabo Verde contra Argentina enlouquece torcedores: 'Claramente'

Cabo Verde faz sua primeira participação na Copa do Mundo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 20:45
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Deroy Duarte comemorando contra a Argentina
Cabo Verde se classificou na segunda colocação do Grupo H (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Durante a partida entre Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo, o gol de empate dos africanos agitou as redes sociais. Marcado por Deroy Duarte após passe de Ryan Mendes, os Tubarões Azuis igualaram o placar e reascenderam o sonho de classificação para as oitavas de final da competição.

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    A partida realizada em Miami, no Hard Rock Stadium, definirá o adversário do Egito na próxima terça-feira (7). Cabo Verde terminou na segunda colocação do Grupo H, atrás da Espanha e à frente de Uruguai e Arábia Saudita em sua primeira participação na história do torneio.

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    Confira a reação de alguns internautas com o gol de Cabo Verde:

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    Messi, Mbappé e Haaland… Veja como está a artilharia da Copa do Mundo

    Lionel Messi foi o autor do gol da seleção da Argentina no jogo contra Cabo Verde, chegando aos sete na Copa do Mundo. A artilharia da competição está cada vez mais acirrada e com nomes do mais alto nível do futebol mundial, como Kylian MbappéErling HaalandHarry Kane e, claro, o camisa 10 do Inter Miami.

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    Durante a partida contra Cabo Verde, válida pela segunda fase do Mundial, Messi balançou as redes do goleiro Vozinha aos 29 minutos de jogo após lançamento do zagueiro Lisandro Martínez. Com o feito, o jogador chega aos sete gols nesta edição, além de se isolar ainda mais como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 20 gols.

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    Na segunda colocação da artilharia do mundial realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, está Kylian Mbappé, com seis gols marcados até o momento. Em terceiro lugar estão Erling Haaland, da Noruega, e Harry Kane, da Inglaterra, com cinco gols cada. O brasileiro com mais gols é Vinicius Júnior com quatro.

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