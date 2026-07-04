Veja o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos da segunda fase Dezesseis seleções seguem vivas na briga pelo título

Chegou ao fim a segunda fase da Copa do Mundo, e agora o torneio fica ainda mais afunilado. 16 seleções ficaram pelo caminho, e o Lance! te mostra quem está vivo e todos os confrontos das oitavas de final do Mundial. Depois dos jogos desta sexta-feira (3), Argentina, Colômbia e Egito avançaram.

Confira o chaveamento abaixo:

Chaveamento da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance)

Como foram os jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (3)

O Egito venceu a Austrália por 4 a 2 nos pênaltis, após empate por 1 a 1, nesta sexta-feira (3), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA), pela segunda fase da Copa do Mundo. Após empate no tempo regulamentar e prorrogação, os egípcios acertaram todos os quatro pênaltis que cobraram, enquanto Harry Souttar e Lucas Herrington erraram as cobranças para eliminar os australianos e classificar os africanos.

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A Argentina derrotou Cabo Verde por 3 a 2 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo nesta sexta-feira (3), em Miami. Na etapa inicial, Messi abriu o placar, mas Deroy Duarte deixou tudo igual no segundo tempo, e o confronto foi para a prorrogação. No tempo extra, a Albiceleste voltou a ficar na frente com gol de Lisandro Martínez, mas Sidny Cabral voltou a igualar o marcador com um golaço. Mas Cuti Romero voltou a colocar os atuais campeões em vantagem com um gol de cabeça na etapa final da prorrogação.

A vitória da Colômbia por 1 a 0 em cima de Gana na noite desta sexta-feira (3) saiu barata diante do volume ofensivo da seleção sul-americana, que carimbou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Jhon Arias, aos 13 minutos do primeiro tempo, balançou a rede. A classificação coloca os colombianos no caminho da Suíça, em partida que acontece na próxima terça-feira (7), em Vancouver, no Canadá.

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