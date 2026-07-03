Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate com o River Plate Rubro-Negro virou o jogo em Portugal, mas sofreu o empate

O Flamengo empatou com o River Plate por 2 a 2, na tarde desta sexta-feira (3), em amistoso preparatório para a sequência da temporada. Nas redes sociais, torcedores rubro-negros mandaram um recado ao técnico Leonardo Jardim.

Jogando mais por dentro, Samuel Lino marcou um belo gol e deu uma assistência no amistoso entre Flamengo e River Plate. E a torcida, pelo visto, curtiu o novo posicionamento do camisa 11 na partida, e os comentários na rede refletem isso.

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➡️Torcida do Flamengo critica medalhão contra o River Plate: 'Mal demais'

Após a partida, muitos torcedores do Flamengo pediram que Leonardo Jardim mantivesse o posicionamento de Samuel Lino para o resto da temporada. Veja os comentários abaixo:

Pedro faz movimento de bicicleta, mas não acerta a bola em Flamengo x River Plate (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja comentários sobre o jogador

Lino é realmente meia armador — Victor 🎩🇧🇷 (@Victorupcrf) July 3, 2026

Samuel Lino jogando como meia.



2 jogos

3 gols

2 assistência

2 grandes chances criadas

6 passes decisivos pic.twitter.com/0kUViCNG2X — Lima²🔴⚫𓅂 (@Mengo20150) July 3, 2026

Lino de meia tá valendo muito — kaioba (@benetti_kaio) July 3, 2026

O Lino continua deixando os jogadores na cara do gol pra eles perderem. Acho que encontramos o nosso meia, quando o Arrasca voltar o Jardim vai ter que se virar — Fla Videos (@Fla_Videos) July 3, 2026

Como foi o jogo entre Flamengo e RIver Plate

O primeiro tempo, animado, lembrou a decisão de 2019. Afinal, o River Plate, aproveitando falha de Jorginho, que saiu jogando errado, abriu o placar com Driussi. Em resposta, o Flamengo, também em erro do adversário, chegou ao empate com Samuel Lino, em lance com assistência de Jorginho, que se redimiu. A virada foi aos 37 minutos, quando Lino deu uma assistência magistral para Bruno Henrique, que, antes de estufar a rede, deu um drible desconcertante no adversário. Na comemoração, provocou os argentinos com uma tatuagem da Libertadores. Apesar do amistoso, o time argentino deu entradas duras e esquentou a partida.

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O Flamengo esteve perto de marcar um gol digno do Prêmio Puskás na etapa inicial. Pedro recebeu a bola dentro da área, aplicou um chapéu no marcador e emendou uma bicicleta, mas acabou não acertando a bola.

O Flamengo voltou do intervalo levando perigo ao gol do River Plate, mas não balançou a rede. Com o passar do tempo, Jardim, assim como Eduardo Coudet, promoveu diversas mudanças na equipe, o que deixou a partida mais equilibrada, mas também reduziu o ritmo e a qualidade técnica, com menos criatividade e entrosamento dos dois lados.

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Entre os atletas que tentavam aproveitar a oportunidade para ganhar espaço no elenco, Wallace Yan, Joshua e Lorran (que retornou recentemente de empréstimo) foram acionados na etapa final, mas tiveram atuações discretas. A melhor chance foi com Wallace Yan, que nos acréscimos teve a chance da vitória, após passe de Lorran, mas desperdiçou.