Possível pênalti para Argentina contra Cabo Verde agita web: 'Não vai' Lance aconteceu nos minutos finais do tempo regulamentar

Nos minutos finais do tempo regulamentar de Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo, um possível pênalti para os atuais campeões agitou as redes sociais. O lance aconteceu após uma dividida entre o meio-campista Mac Allister e o zagueiro Pico, que cabeceou a bola no próprio braço aos 43 minutos do segundo tempo.

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O lance revoltou os jogadores sul-americanos, porém a arbitragem mandou o jogo seguir e nada foi marcado. O defensor fez sinal de negativo e apontou para a cabeça, afirmando que não cometeu qualquer infração.

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Confira a reação de alguns internautas nas redes sociais:

quer pênalti? NÃO VAI TER KKKKKKK — loree (@itslatinas) July 3, 2026

VAR tava checando um possível pênalti pra Argentina mas graças a Deus o árbitro mandou seguir 🙏🏾 — menino ney (@menino_ney_jr10) July 3, 2026

Argentina chorona , sem escoro de pênalti — Vic (@_vitormends) July 3, 2026

o MILAGRE que ele não deu esse pênalti — giø (@oigiggio) July 3, 2026

O JUÍZ NÃO DEU PÊNALTI AHAHAHAHAHHAHAHA



ATÉ PQ NÃO TERIA COMO — matheus rodrigues 🇧🇷🇨🇻🇨🇼 (@reportertheus) July 3, 2026

Messi marcou mas não foi suficiente para derrotar Cabo Verde no tempo regulamentar no jogo da segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Reuters/Sam Navarro)

Messi, Mbappé e Haaland… Veja como está a artilharia da Copa do Mundo

Lionel Messi foi o autor do gol da seleção da Argentina no jogo contra Cabo Verde, chegando aos sete na Copa do Mundo. A artilharia da competição está cada vez mais acirrada e com nomes do mais alto nível do futebol mundial, como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane e, claro, o camisa 10 do Inter Miami.

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Durante a partida contra Cabo Verde, válida pela segunda fase do Mundial, Messi balançou as redes do goleiro Vozinha aos 29 minutos de jogo após lançamento do zagueiro Lisandro Martínez. Com o feito, o jogador chega aos sete gols nesta edição, além de se isolar ainda mais como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 20 gols.

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Na segunda colocação da artilharia do mundial realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, está Kylian Mbappé, com seis gols marcados até o momento. Em terceiro lugar estão Erling Haaland, da Noruega, e Harry Kane, da Inglaterra, com cinco gols cada. O brasileiro com mais gols é Vinicius Júnior com quatro.

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