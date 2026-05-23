Veja gols em Flamengo x Palmeiras: Flaco López, Allan e Paulinho marcam

O Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0, no Maracanã pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro com gols do Flaco López, Allan e Paulinho para dar a liderança ao Alviverde.

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Quando o cronometro marcava os 37 minutos do primeiro tempo o lance começa com uma bola enfiada por Marlon Freitas para Allan. O camisa 40 recebe na área, nas costas da defesa, e dá um passe para trás. Flaco domina, limpa a marcação de Léo Pereira e finaliza de canhota para estufar a rede de Rossi.

Veja o gol:

Aos 11 minutos do segundo tempo o segundo gol vai na jogada começa com o próprio Allan, que parte do campo de defesa e carrega até a entrada da área, onde ele entrega para Arias. O colombiano tenta o chute, a bola explode na defesa e sobe. Varela tenta uma bicicleta para tirar, mas Allan chega antes dele e, de ombro, finaliza para vencer Rossi e marcar o segundo do Palmeiras.

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Veja o segundo gol:

O terceiro foi no contra-ataque do Flamengo, Jefté recebe com muita liberdade pela esquerda, invade a área e entrega no meio para Paulinho. O camisa 10 domina e bate de canhota. Rossi se atrapalha e aceita o chute.

Veja o terceiro gol:

Como foi o jogo?

Com clima de decisão no Maracanã, o Flamengo pressionou o Palmeiras desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar. Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando Carrascal foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', Flaco López bagunçou a defesa do time de Jardim e estufou a rede do gol de Rossi.

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Palmeiras celebra gol do Palmeiras contra o Flamengo (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Assim como no início da partida, o Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com Paquetá. O Palmeiras, por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol. Allan atravessou a defesa rubro-negra praticamente sozinho e, na saída de Rossi, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para Paulinho, ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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