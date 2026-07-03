Gol de Messi em Argentina x Cabo Verde viraliza: 'Bizarro' Camisa 10 argentino marcou seu sétimo gol na Copa do Mundo 2026

Argentina abriu o placar diante do Cabo Verde, nesta sexta-feira (3), pela segunda fase da Copa do Mundo com gol de Lionel Messi ainda no início da primeira etapa. Marcação que colocou o camisa 10 argentino abrindo uma distância como maior artilheiro do Mundial até o momento.

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Quando o cronometro marcava os 21 minutos do primeiro tempo, Lisando Martínez acertou um lançamento fantástico para Messi, que ajeita e bate com a perna esquerda sem chances para o Vozinha. Veja o gol:

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Nas redes sociais, torcedores exaltaram o camisa 10 da Argentina e a qualidade que ele tem pra jogar em pequenos espaços cedidos, e, mesmo assim cravar.

Veja a repercussão:

Ele é inevitável, né? Não adianta secar. Tome mais um gol pra Lionel Messi. — max (@maxzetw) July 3, 2026

A finalização do Messi nesse gol contra Cabo Verde é sensacional. Aliás, tudo, o posicionamento, a movimentação, o domínio... Mas a forma de finalizar é surreal. — Fuh (@gabrielfuh_) July 3, 2026

O espaço que o Messi precisa pra fazer gol é assustador. — Renata Rosa Graciano (@regraciano) July 3, 2026

O Messi fez esse gol parecer fácil demais. — Luiz Filipe Carneiro (@luizfilipecm) July 3, 2026

O Messi fez esse gol parecer fácil demais. — Luiz Filipe Carneiro (@luizfilipecm) July 3, 2026

Messi é ET…não tem jeito!

Que domínio…belo gol

Craque — Sra Mosca da Gama (@Cintia_Mosca) July 3, 2026

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Messi é favorito para vencer a bola de ouro

Aos 39 anos, Lionel Messi desponta como o principal candidato à conquista de mais uma Bola de Ouro, tradicional premiação da revista France Football. Após o encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo, o portal The Athletic atualizou seu ranking de favoritos e colocou o camisa 10 da Argentina na liderança da disputa.

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Com seis gols marcados, o craque foi decisivo para a classificação da Albiceleste e reforçou sua condição de protagonista do futebol mundial.

Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O levantamento do veículo norte-americano coloca o atacante do Inter Miami na primeira posição, seguido de perto pelo francês Kylian Mbappé. O brasileiro Vini Jr. aparece em quarto lugar, à frente de nomes como Lamine Yamal, Erling Haaland e Harry Kane.

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Dono de oito Bolas de Ouro, Messi já quebrou recordes nesta edição da Copa do Mundo ao superar o alemão Miroslav Klose e se tornar o maior artilheiro da história do torneio. Caso mantenha o alto nível no mata-mata e conduza a Argentina ao bicampeonato mundial, a projeção do portal é de que o camisa 10 encaminhe de forma definitiva sua nona conquista individual.

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