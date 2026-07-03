Argentina x Cabo Verde surpreende internautas: 'Melhor jogo' Partida terminou 3 a 2

Argentina e Cabo Verde se enfrentaram pela segunda fase da Copa do Mundo em partida que garantiu a classificação da equipe de Lionel Messi. O jogo terminou com o placar de 3 a 2 para os sul-americanos, com vitória na prorrogação.

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Com o resultado, time treinado por Lionel Scaloni enfrentará o Egito na próxima terça-feira (7) em partida válida pelas oitavas de final.

Confira a reação de internautas nas redes sociais após o apito final de Argentina x Cabo Verde:

cabo verde fez história, melhor jogo da copa — Larii (@laariwailante) July 4, 2026

Esse foi o melhor jogo da Copa até agora. Cabo Verde lutou bravamente, mas faltou inteligência pra pegar o contra ataque e matar o jogo — Raphael Amaral (@Raphael3025) July 4, 2026

melhor jogo da copa do mundo, Cabo Verde foi muito foda. Sou capo verdiano de alma pic.twitter.com/mTLJgMag61 — Naruto Boleiro (@NarutodoFutebol) July 4, 2026

Valeu cabo verde, fizeram história nessa copa e eu particularmente espero ve-los em mais copas. além de muito carismáticos sabem jogar o jogo (ao melhor estilo futebol brasileiro diga-se de passagem) — FlamenGus 🔴⚫ TETRA CAMPEÃO DA LIBERTADORES (@gusmengo_) July 4, 2026

Vocês tentaram, jogaram e lutaram, esse foi o melhor jogo que qualquer um poderia pedir. Parabéns Cabo Verde pic.twitter.com/ba8hituPFD — raiva (@maychaostake___) July 4, 2026

Romero fez o gol da clasificação da Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Megan Briggs/AFP)

Como foi o jogo entre Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo?

Em um primeiro tempo de domínio da Argentina sobre Cabo Verde, Messi teve a primeira boa chance no início do jogo ao ser acionado pelo lado esquerdo da área, bater cruzado, mas pela linha de fundo. Em uma falta da entrada da área, o camisa 10 cobrou por cima da barreira rival, mas Vozinha fez uma defesa tranquila. E aos 28 minutos, Messi recebeu um lançamento longo de Lisandro Martínez na área, dominou e bateu de perna esquerda para estufar as redes. Nos minutos finais, Enzo Fernández quase ampliou após aproveitar uma bola na entrada da área e chutar para uma grande intervenção de Vozinha.

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No segundo tempo, Cabo Verde voltou melhor do que a Argentina em busca do empate. Na primeira chance, Deroy Duarte aproveitou uma rebatida da defesa sul-americana e chutou rasteiro para defesa de Dibu. E aos 13 minutos, Duarte recebeu uma bola de Ryan Mendes pelo lado direito da área, bateu cruzado e balançou as redes para igualar o marcador. A Albiceleste respondeu com Messi tabelando com Lautaro Martínez, saindo na cara do gol e finalizando para grande defesa de Vozinha. E em uma cobrança de falta, o camisa 10 aproveitou um momento em que o goleiro cabo-verdiano terminava de arrumar a barreira para finalizar, mas Vozinha fez outra grande intervenção. Nos acréscimos, Messi teve a chance de dar a vitória para a Argentina com uma cobrança de falta rasteira, mas Vozinha defendeu de manchete.

Na prorrogação, a Argentina ampliou o marcador sobre Cabo Verde aos dois minutos da etapa inicial. Em cobrança de escanteio de Messi, Mac Allister desviou, Lisandro Martínez dominou e chutou com força para estufar as redes. Mas aos 12 minutos, Sidny Cabral recebeu uma virada de bola para o lado esquerdo, driblou Mac Allister e soltou um balaço de fora da área para marcar um golaço e empatar o duelo. Nos acréscimos, Messi recebeu um passe na área e chutou de primeira, mas Vozinha fez uma grande defesa.

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No segundo tempo da prorrogação, a Argentina voltou à frente do placar em nova cobrança de escanteio de Messi na cabeça de Cuti Romero, que estufou as redes e recolocou a Albiceleste na frente aos cinco minutos. Cabo Verde teve uma grande chance de empatar em uma cobrança de falta de Sidny Cabral, mas Dibu Martínez fez grande defesa para impedir um novo empate.

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