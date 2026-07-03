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Atuação de Samuel Lino em amistoso do Flamengo repercute: 'Não está mais'

Atacante foi titular do Rubro-Negro na tarde desta sexta-feira (3)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 17:57
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Samuel Lino em amistoso do Flamengo
Samuel Lino em amistoso do Flamengo contra o River (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Samuel Lino foi titular no amistoso entre Flamengo e River Plate, na tarde desta sexta-feira (3), em Portugal. O duelo terminou empatado por 2 a 2, e a atuação do meia-atacante repercutiu entre torcedores nas redes sociais.

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    • Aparentemente as férias do camisa 11 rubro-negro acabaram cedo. No duelo entre Flamengo e River Plate, Samuel Lino fez um belo gol de fora da área e deu uma assistência para Bruno Henrique. O jogador segue em grande fase.

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    ➡️Torcida do Flamengo critica medalhão contra o River Plate: 'Mal demais'

    Nas redes sociais, a atuação do meia-atacante repercutiu muito entre rubro-negros, que celebraram o momento vivido por Samuel Lino no Flamengo. Veja os comentários abaixo:

    Veja a repercussão da atuação do camisa 11

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    • Como foi a partida do Flamengo de Samuel Lino

    O primeiro tempo, animado, lembrou a decisão de 2019. Afinal, o River Plate, aproveitando falha de Jorginho, que saiu jogando errado, abriu o placar com Driussi. Em resposta, o Flamengo chegou ao empate com Samuel Lino, em lance com assistência de Jorginho, que se redimiu. A virada foi aos 37 minutos, quando Lino deu uma assistência magistral para Bruno Henrique, que, antes de estufar a rede, deu um drible desconcertante no adversário. Na comemoração, provocou os argentinos com uma tatuagem da Libertadores. Apesar do amistoso, o time argentino deu entradas duras e esquentou a partida.

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    Flamengo esteve perto de marcar um gol digno do Prêmio Puskás na etapa inicial. Pedro recebeu a bola dentro da área, aplicou um chapéu no marcador e emendou uma bicicleta, mas acabou não acertando a bola.

    Samuel Lino em amistoso do Flamengo
    Samuel Lino em amistoso do Flamengo contra o River (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    Flamengo voltou do intervalo levando perigo ao gol do River Plate, mas não balançou a rede. Com o passar do tempo, Jardim, assim como Eduardo Coudet, promoveu diversas mudanças na equipe, o que deixou a partida mais equilibrada, mas também reduziu o ritmo e a qualidade técnica, com menos criatividade e entrosamento dos dois lados.

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    Entre os atletas que tentavam aproveitar a oportunidade para ganhar espaço no elenco, Wallace YanJoshua Lorran (que retornou recentemente de empréstimo) foram acionados na etapa final, mas tiveram atuações discretas. A melhor chance foi com Wallace Yan, que nos acréscimos teve a chance da vitória, após passe de Lorran, mas desperdiçou.

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