Atuação de Samuel Lino em amistoso do Flamengo repercute: 'Não está mais' Atacante foi titular do Rubro-Negro na tarde desta sexta-feira (3)

Samuel Lino foi titular no amistoso entre Flamengo e River Plate, na tarde desta sexta-feira (3), em Portugal. O duelo terminou empatado por 2 a 2, e a atuação do meia-atacante repercutiu entre torcedores nas redes sociais.

Aparentemente as férias do camisa 11 rubro-negro acabaram cedo. No duelo entre Flamengo e River Plate, Samuel Lino fez um belo gol de fora da área e deu uma assistência para Bruno Henrique. O jogador segue em grande fase.

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Nas redes sociais, a atuação do meia-atacante repercutiu muito entre rubro-negros, que celebraram o momento vivido por Samuel Lino no Flamengo. Veja os comentários abaixo:

Veja a repercussão da atuação do camisa 11

O Samuel Lino tá dando aula de futebol hoje — Lucas Oliveira (@Smooki10) July 3, 2026

Após a chegada de Leonardo Jardim, Samuel Lino é um novo jogador. Mais uma grande atuação.#Flamengo #CRF @1MauroSantAnna — Bruno Lemos (@Lemos_Santos) July 3, 2026

uma pena o Samuel lino que só vai farmar gols nos amistosos, chega nos campeonatos é só assistências kkkk



dito isso: LINO PRIME 2026 https://t.co/cBrpRdqlLg — young.vy (@V1ctor_s1lva0) July 3, 2026

Samuel lino não tá mais alérgico a gol — 🏁HEXA CAMPEÃO🇵🇹 (@Henry_Sifild) July 3, 2026

Como foi a partida do Flamengo de Samuel Lino

O primeiro tempo, animado, lembrou a decisão de 2019. Afinal, o River Plate, aproveitando falha de Jorginho, que saiu jogando errado, abriu o placar com Driussi. Em resposta, o Flamengo chegou ao empate com Samuel Lino, em lance com assistência de Jorginho, que se redimiu. A virada foi aos 37 minutos, quando Lino deu uma assistência magistral para Bruno Henrique, que, antes de estufar a rede, deu um drible desconcertante no adversário. Na comemoração, provocou os argentinos com uma tatuagem da Libertadores. Apesar do amistoso, o time argentino deu entradas duras e esquentou a partida.

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O Flamengo esteve perto de marcar um gol digno do Prêmio Puskás na etapa inicial. Pedro recebeu a bola dentro da área, aplicou um chapéu no marcador e emendou uma bicicleta, mas acabou não acertando a bola.

Samuel Lino em amistoso do Flamengo contra o River (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo voltou do intervalo levando perigo ao gol do River Plate, mas não balançou a rede. Com o passar do tempo, Jardim, assim como Eduardo Coudet, promoveu diversas mudanças na equipe, o que deixou a partida mais equilibrada, mas também reduziu o ritmo e a qualidade técnica, com menos criatividade e entrosamento dos dois lados.

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Entre os atletas que tentavam aproveitar a oportunidade para ganhar espaço no elenco, Wallace Yan, Joshua e Lorran (que retornou recentemente de empréstimo) foram acionados na etapa final, mas tiveram atuações discretas. A melhor chance foi com Wallace Yan, que nos acréscimos teve a chance da vitória, após passe de Lorran, mas desperdiçou.