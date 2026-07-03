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Vozinha no Brasil? Eliminado da Copa, goleiro tem situação indefinida

Arqueiro foi protagonista em partida decisiva no Mundial

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 22:14
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Vozinha, protagonista em Argentina x Cabo Verde
Vozinha, protagonista em Argentina x Cabo Verde (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Após a eliminação do Cabo Verde por 3 a 2 para a Argentina, nesta sexta-feira (3), pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, o goleiro Vozinha, que foi protagonista da partida, se tornou um agente livre no mercado de transferência.

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    O contrato do arqueiro com o Chaves, de Portugal, se encerrou na última terça-feira (30). Com isso, clubes só precisam apenas acertarem bases salariais para terem o jogador no plantel. Nas últimas semanas, inclusive, surgiram rumores sobre o interesse de clubes da Série B do Brasil no jogador.

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    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)
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    • Até o momento, não se sabe qual será o próximo passo na carreira do arqueiro. Aos 40 anos, Vozinha tem vivido o auge da carreira como jogador profissional. Ele ganhou notoriedade mundial após fechar o gol no empate em 0 a 0 entre Espanha e Cabo Verde, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo, e sua atuação contra a Argentina de Lionel Messi na eliminação nesta sexta-feira.

    Como foi Argentina x Cabo Verde?

    Texto de: João Brandão.

    Em um primeiro tempo de domínio da Argentina sobre Cabo Verde, Messi teve a primeira boa chance no início do jogo ao ser acionado pelo lado esquerdo da área, bater cruzado, mas pela linha de fundo. Em uma falta da entrada da área, o camisa 10 cobrou por cima da barreira rival, mas Vozinha fez uma defesa tranquila. E aos 28 minutos, Messi recebeu um lançamento longo de Lisandro Martínez na área, dominou e bateu de perna esquerda para estufar as redes. Nos minutos finais, Enzo Fernández quase ampliou após aproveitar uma bola na entrada da área e chutar para uma grande intervenção de Vozinha.

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    No segundo tempo, Cabo Verde voltou melhor do que a Argentina em busca do empate. Na primeira chance, Deroy Duarte aproveitou uma rebatida da defesa sul-americana e chutou rasteiro para defesa de Dibu. E aos 13 minutos, Duarte recebeu uma bola de Ryan Mendes pelo lado direito da área, bateu cruzado e balançou as redes para igualar o marcador. A Albiceleste respondeu com Messi tabelando com Lautaro Martínez, saindo na cara do gol e finalizando para grande defesa de Vozinha. E em uma cobrança de falta, o camisa 10 aproveitou um momento em que o goleiro cabo-verdiano terminava de arrumar a barreira para finalizar, mas Vozinha fez outra grande intervenção. Nos acréscimos, Messi teve a chance de dar a vitória para a Argentina com uma cobrança de falta rasteira, mas Vozinha defendeu de manchete.

    Romero cabeceia para o estufar as redes e classificar a Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo
    Romero cabeceia para o estufar as redes e classificar a Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Megan Briggs/AFP)

    Na prorrogação, a Argentina ampliou o marcador sobre Cabo Verde aos dois minutos da etapa inicial. Em cobrança de escanteio de Messi, Mac Allister desviou, Lisandro Martínez dominou e chutou com força para estufar as redes. Mas aos 12 minutos, Sidny Cabral recebeu uma virada de bola para o lado esquerdo, driblou Mac Allister e soltou um balaço de fora da área para marcar um golaço e empatar o duelo. Nos acréscimos, Messi recebeu um passe na área e chutou de primeira, mas Vozinha fez uma grande defesa.

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    No segundo tempo da prorrogação, a Argentina voltou à frente do placar em nova cobrança de escanteio de Messi na cabeça de Cuti Romero, que estufou as redes e recolocou a Albiceleste na frente aos cinco minutos. Cabo Verde teve uma grande chance de empatar em uma cobrança de falta de Sidny Cabral, mas Dibu Martínez fez grande defesa para impedir um novo empate.

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