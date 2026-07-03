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Neymar celebra aniversário de Helena, filha mais nova do jogador

Filha caçula do jogador não viajou aos Estados Unidos para a Copa do Mundo

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 19:54
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Neymar segura a filha Helena no colo
Neymar segura a filha Helena no colo (Foto: Reprodução/X)

Filha mais nova de Neymar, a pequena Helena completou dois anos nesta sexta-feira (3). Mesmo longe da filha, que está no Brasil com a mãe, Amanda Kimberlly, o jogador fez uma publicação nas redes sociais celebrando e declarando seu amor à caçula. Neymar está em concentração com a Seleção Brasileira, que disputa a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Veja o post:

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    Além de HelenaNeymar também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto da relação com Carol Dantas, e Mavie, 2 e Mel de 11 meses, da atual relação com Bruna Biancardi. A modelo está grávida da terceira filha com o jogador.

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    • A influenciadora Amanda Kimberlly se pronunciou nas redes sociais para esclarecer a ausência da filha, Helena, nos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo 2026. A declaração foi publicada após uma série de comentários de internautas responsabilizando a modelo por a menina não acompanhar Neymar e os demais filhos do jogador no torneio.

    — Estamos no terceiro jogo e, em todos, a culpa sempre foi minha por Helena não estar presente. Então, vou esclarecer de uma vez por todas que não foi por falta de vontade minha. Há um mês, tirei o visto de todos para facilitar a presença dela. Ele faz o que bem quiser da vida dele. Já é um homem formado e eu não acho justo a responsabilidade cair sobre mim e minha filha. Estamos torcendo pelo nosso escudo, independentemente de ela estar lá ou aqui em casa. Assunto encerrado — declarou.

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    Neymar e Amanda Kimberlly seguram a filha Helena no colo e posam para foto
    Neymar e Amanda Kimberlly seguram a filha Helena no colo e posam para foto (Foto: Reprodução)

    Ancelotti confirma que Neymar está pronto para jogar 90'

    O técnico da Seleção BrasileiraCarlo Ancelotti, confirmou que Neymar está totalmente apto para atuar durante os 90 minutos da próxima partida da Copa do Mundo. Em entrevista à "Folha de S. Paulo", o treinador destacou a evolução física do atacante e fez elogios à sua postura dentro e fora de campo.

    - Ele não está conformado, mas está se comportando muito bem. Está treinando muito bem. Neymar é muito respeitoso, amável e querido pelos companheiros. É um caráter importante na equipe porque tem qualidade e é uma pessoa muito humilde. Estou muito contente com ele. E, obviamente, ele quer jogar, como sempre jogou - disse.

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