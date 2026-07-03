Quando é o próximo jogo do Flamengo? Veja data e adversário Flamengo empatou primeiro amistoso da intertemporada com o River Plate

O Flamengo empatou, na tarde desta sexta-feira (3), com o River Plate, por 2 a 2, em Portugal. A partida era válida por um amistoso, que havia sido acordado entre as equipes há algumas semanas. O Rubro-Negro, no entanto, ainda joga antes do final da Copa do Mundo.

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O próximo compromisso da equipe Rubro-Negra é contra o Lausanne-Sport, da Suíça, na próxima quarta-feira (8), às 16h30 (de Brasília). Você poderá acompanhar ao jogo ao vivo, com imagens, no "Sportv", "Premiere" ou "Ge TV".

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Ainda em Portugal, o Flamengo enfrentará o River Plate, antes do final da Copa do Mundo.

Jogadores do Flamengo se abraçam contra o River Plate (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Como foi Flamengo x River Plate?

O primeiro tempo foi movimentado, com o River Plate abrindo o placar após erro na saída de bola de Jorginho, aproveitado por Driussi. O Flamengo reagiu rapidamente e empatou com Samuel Lino, em assistência do próprio Jorginho, que se recuperou da falha. Aos 37 minutos, Lino voltou a servir Bruno Henrique, que marcou o gol da virada após um drible no marcador e comemorou provocando os argentinos ao exibir a tatuagem da Libertadores. Apesar do caráter amistoso da partida, o confronto teve entradas duras e clima acirrado. O Flamengo ainda quase marcou um golaço, mas Pedro errou uma bicicleta após aplicar um chapéu no defensor.

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Na segunda etapa, o Flamengo voltou criando boas oportunidades, mas não conseguiu ampliar o placar. Com diversas substituições promovidas por Leonardo Jardim e Eduardo Coudet, o jogo ficou mais equilibrado, porém perdeu intensidade e qualidade técnica. Entre os jogadores que receberam oportunidade, Wallace Yan, Joshua e Lorran tiveram atuações discretas. Nos acréscimos, Wallace Yan desperdiçou a melhor chance do segundo tempo ao finalizar para fora após passe de Lorran.