logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quando é o próximo jogo do Flamengo? Veja data e adversário

Flamengo empatou primeiro amistoso da intertemporada com o River Plate

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
03/07/2026 18:43
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Bruno Henrique olhando a bola entrar no gol, goleiro do River Plate observa a bola passar
Bruno Henrique em ação pelo Flamengo (FOTO: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO)

O Flamengo empatou, na tarde desta sexta-feira (3), com o River Plate, por 2 a 2, em Portugal. A partida era válida por um amistoso, que havia sido acordado entre as equipes há algumas semanas. O Rubro-Negro, no entanto, ainda joga antes do final da Copa do Mundo.

  • Bruno Henrique em ação pelo Flamengo

    Bruno Henrique faz balanço de empate do Flamengo e destaca força do River Plate

    Flamengo
    Há 43 minutos
  • Jogadores do Flamengo comemoram gol contra River Plate

    Torcida do Flamengo critica medalhão contra o River Plate: ‘Mal demais’

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • Bruno Henrique comemora gol pelo Flamengo diante do Cusco pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

    Veja gols de River Plate x Flamengo: Rubro-Negro vira, mas leva empate

    Flamengo
    Há 1 hora

    • ➡️ Veja gols de River Plate x Flamengo: Jogo é disputado em Portugal

    O próximo compromisso da equipe Rubro-Negra é contra o Lausanne-Sport, da Suíça, na próxima quarta-feira (8), às 16h30 (de Brasília). Você poderá acompanhar ao jogo ao vivo, com imagens, no "Sportv", "Premiere" ou "Ge TV".

    continua após a publicidade

    Ainda em Portugal, o Flamengo enfrentará o River Plate, antes do final da Copa do Mundo.

    Jogadores do Flamengo se abraçam contra o River Plate
    Jogadores do Flamengo se abraçam contra o River Plate (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
  • Torcedores com camisa da Argentina em um bar de São Paulo

    Um pedaço da Argentina: bar de São Paulo reúne torcedores da Albiceleste; veja vídeo

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos
  • Salah limpando o rosto do suor

    Atitude de Salah na Copa vira assunto: 'Psicopata'

    Copa do Mundo
    Há 19 minutos
  • O atacante egípcio #10 Mohamed Salah (L) disputa a bola com o zagueiro australiano #16 Aziz Behich durante a partida dos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Austrália e Egito

    Austrália x Egito: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 29 minutos

    • 🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Como foi Flamengo x River Plate?

    O primeiro tempo foi movimentado, com o River Plate abrindo o placar após erro na saída de bola de Jorginho, aproveitado por Driussi. O Flamengo reagiu rapidamente e empatou com Samuel Lino, em assistência do próprio Jorginho, que se recuperou da falha. Aos 37 minutos, Lino voltou a servir Bruno Henrique, que marcou o gol da virada após um drible no marcador e comemorou provocando os argentinos ao exibir a tatuagem da Libertadores. Apesar do caráter amistoso da partida, o confronto teve entradas duras e clima acirrado. O Flamengo ainda quase marcou um golaço, mas Pedro errou uma bicicleta após aplicar um chapéu no defensor.

    continua após a publicidade

    Na segunda etapa, o Flamengo voltou criando boas oportunidades, mas não conseguiu ampliar o placar. Com diversas substituições promovidas por Leonardo Jardim e Eduardo Coudet, o jogo ficou mais equilibrado, porém perdeu intensidade e qualidade técnica. Entre os jogadores que receberam oportunidade, Wallace Yan, Joshua e Lorran tiveram atuações discretas. Nos acréscimos, Wallace Yan desperdiçou a melhor chance do segundo tempo ao finalizar para fora após passe de Lorran.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Samuel Lino em amistoso do Flamengo

    Fora de Campo

    Atuação de Samuel Lino em amistoso do Flamengo repercute: 'Não está mais'

    Há 46 minutos
    Jogadores do Flamengo comemoram gol contra River Plate

    Fora de Campo

    Torcida do Flamengo critica medalhão contra o River Plate: 'Mal demais'

    Há 1 hora
    Bruno Henrique mostra tatuagem de título para torcida do River Plate após fazer gol

    Fora de Campo

    Torcedores do Flamengo se declaram para ídolo em jogo contra o River: 'Rei'

    Há 1 hora
    Bruno Henrique comemora gol pelo Flamengo diante do Cusco pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

    Flamengo

    Veja gols de River Plate x Flamengo: Rubro-Negro vira, mas leva empate

    Há 2 horas
    Mbappé em ação durante França x Suécia pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Mbappé é alvo de fake news por IA durante a Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Copa do Mundo

    Técnico de Portugal é sincero sobre pênalti de Cristiano Ronaldo: 'Não tem'

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Torcida brasileira do MVA aglomerada em ação no Brooklyn

    Enquete Lance!: Confiança no hexa cresce após classificação do Brasil; veja números

    O técnico Scaloni conversa com o atacante Messi durante pausa para hidratação na Copa do Mundo de 2026

    Argentina relembra superstição antes de duelo contra Cabo Verde

    Luis Diaz em jogo da Colômbia

    Duelo inédito na Copa: Colômbia e Gana decidem o último classificado para as oitavas

    Print do meme de Haaland antes de Brasil x Noruega

    Imprensa mundial repercute meme de Vini Jr e Haaland na Copa

    Keyne e Lamine Yamal durante jogo da Espanha

    Irmão de Lamine Yamal vira sensação na Copa do Mundo e encanta web

    Nomes dos atletas não foram divulgados oficialmente (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

    Copa do Mundo: oito jogadores são flagrados com substância proibida

    Álbum de figurinhas recebe kit de atualização durante Copa do Mundo

    Figurinha do Neymar? Panini divulga kit de atualização do álbum da Copa

    árbitro levanta a mão para o alto sinalizando a anulação do gol da Croácia contra Portugal enquanto jogador croata levanta a camisa e olha para ele de forma triste

    Imprensa vê roubo e detona VAR após queda da Croácia para Portugal

    Até o momento, não houve posicionamento da Associação Egípcia de Futebol

    Copa do Mundo: Seleção do Egito se envolve em confusão com polícia; veja

    Messi em ação na vitória da Argentina sobre a Áustria, na Copa do Mundo

    Copa do Mundo: Argentina x Cabo Verde vai passar na Globo hoje?

    Meme de Haaland antes de Brasil x Noruega

    Haaland comenta meme antes de Brasil x Noruega; Vini Jr responde