logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Colômbia x Gana: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

Seleções se enfrentaram nesta sexta-feira (3)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 01:04
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google

A Colômbia venceu a Gana por 1 a 0, nesta sexta-feira (3), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026 e sacramentou a última vaga restante para a próxima fase.

  • Jhon Arias comemora gol pela Colômbia na Copa do Mundo

    Com gol de Arias, Colômbia vence a Gana e garante vaga nas oitavas da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 minutos
  • Luis Diaz em jogo da Colômbia

    Duelo inédito na Copa: Colômbia e Gana decidem o último classificado para as oitavas

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 horas
  • James rodríguez em campo

    James Rodríguez supera Valderrama e Rincón em jogo entre Colômbia e Portugal

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 dias

    • ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Com gol de Jhon Arias aos 13 minutos da primeira etapa, a seleção colombiana agora tem no caminho a Suíça, em partida que acontece na próxima terça-feira (7), em Vancouver.

    continua após a publicidade

    📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Como foi Colômbia x Gana?

  • Quem será o artilheiro da Copa do Mundo 2026? (Foto: Orlando Ramirez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Copa do Mundo: veja todas as seleções classificadas para as oitavas de final

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 minutos
  • Troféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

    Veja o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos da segunda fase

    Copa do Mundo 2026
    Há 25 minutos
  • Seleção Brasileira conquista sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1

    Oitavas de final da Copa do Mundo: veja datas e horários dos jogos

    Copa do Mundo 2026
    Há 28 minutos

    • A primeira equipe a atacar foi Gana. Logo antes do primeiro minuto de jogo, Thomas Partey assustou a meta de Vargas ao ficar com a sobra de um cruzamento na área e finalizar para fora, o que parecia indicar uma pressão do time africano. Mas esse foi o único lance de perigo ganês na primeira etapa e, pouco depois, a Colômbia encontrou o caminho do gol.

    ➡️Oitavas de final da Copa do Mundo: veja datas e horários dos jogos

    Aos 13 minutos, Muñoz recebeu na lateral direita e passou para Luis Suárez, que levou até a linha de fundo e acertou um cruzamento na medida para Jhon Arias. O atacante do Palmeiras emendou de primeira com a chapa do pé e mandou no cantinho de Ati Zigi. O time colombiano seguiu melhor no duelo, mas só conseguiu assustar a meta do goleiro de Gana já na reta final, após cabeçada de manual de Mujica, que obrigou o ganês a se esticar e tirar a bola praticamente de dentro do gol.

    continua após a publicidade

    O placar do primeiro tempo terminou com vantagem justa para o lado colombiano, que produziu mais e foi eficaz ao balançar as redes. Ambos os treinadores precisaram mexer por lesões. Luis Suárez, que deu a assistência para Arias, entrou no lugar de Córdoba antes dos dez minutos de jogo. Logo na sequência, Seidu precisou substituir Senaya na lateral direita de Gana.

    Jhon Arias comemorando gol que deu a classificação á Colômbia ás oitavas de final da Copa do Mundo
    Jhon Arias comemorando gol que deu a classificação á Colômbia ás oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    A volta do intervalo seguiu a mesma toada do primeiro tempo, e a Colômbia seguiu mais presente no ataque. Ati Zigi voltou a trabalhar logo no começo, após chute colocado de Puerta da quina da grande área. O goleiro ganês voou e fez boa defesa no alto. Pouco depois, os colombianos até balançaram a rede com Luis Díaz, mas a bandeira foi levantada e o VAR confirmou o impedimento do atacante do Bayer de Munique.

    continua após a publicidade

    ➡️Copa do Mundo: veja todas as seleções classificadas para as oitavas de final

    Luis Díaz desperdiçou outra chance dentro da grande área, quando recebeu um cruzamento rasteiro de Puerta, mas chutou mascado e viu Ati Zigi voltar a fazer uma grande defesa na partida. Do outro lado, Gana buscava um contra-ataque certeiro, mas tinha dificuldades de conectar os nomes mais perigosos, como Semenyo, Iñaki Williams e Ayew. Até o apito final, o cenário seguiu o mesmo e a Colômbia cravou a vaga na próxima fase do Mundial.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Torcedor usando uma cabeça gigante do Messi

    Copa do Mundo 2026

    Em São Paulo, torcedores da Argentina fazem festa por vitória na Copa

    Há 45 minutos
    Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo

    Futebol Internacional

    Argentinos reagem à classificação da Argentina sobre Cabo Verde: 'Não basta'

    Há 50 minutos
    Deschamps olha para relógio

    Copa do Mundo 2026

    França perde astro do Real Madrid por lesão antes de duelo com Paraguai na Copa

    Há 1 hora
    Arias, do Palmeiras, comemora gol pela Colômbia

    Fora de Campo

    Jhon Arias vira assunto entre estrangeiros na Copa: 'Do mundo inteiro'

    Há 1 hora
    Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante o jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Técnico da Argentina admite problemas contra Cabo Verde: 'Muito a corrigir'

    Há 1 hora
    Vozinha, goleiro de Cabo Verde

    Copa do Mundo 2026

    Vozinha desabafa após queda na Copa do Mundo: 'Igual pra igual'

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Bubista, técnico de Cabo verde

    'Dignifica nosso país': técnico de Cabo Verde exalta seleção após campanha na Copa

    Vozinha consolando jogadores de Cabo Verde após eliminação na Copa do Mundo

    Fim do sonho: Cabo Verde é eliminado, mas constrói linda história na Copa

    Lionel Messi coloca a mão no peito durante o jogo entre Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo

    Messi liga alerta da Argentina após classificação dramática na Copa do Mundo

    Arbitragem de Argentina x Cabo Verde

    Brasileiros reagem à arbitragem de Argentina x Cabo Verde: 'Que piada'

    Vozinha, protagonista em Argentina x Cabo Verde

    Vozinha no Brasil? Eliminado da Copa, goleiro tem situação indefinida

    Torcida do Cabo Verde reunida em bar do Rio de Janeiro

    Derrota para a Argentina não apaga o orgulho da torcida de Cabo Verde na Copa do Mundo

    Jogadores de Cabo Verde e Argentina se cumprimentando a Copa do Mundo

    Argentina x Cabo Verde surpreende internautas: 'Melhor jogo'

    Jogadores da Argentina durante a partida contra Cabo Verde na Copa do Mundo

    Argentina x Cabo Verde: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Messi com o obraço erguido comemorando

    Quando é o próximo jogo da Argentina na Copa? Veja data e horário