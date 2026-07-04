Colômbia x Gana: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo Seleções se enfrentaram nesta sexta-feira (3)

A Colômbia venceu a Gana por 1 a 0, nesta sexta-feira (3), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026 e sacramentou a última vaga restante para a próxima fase.

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Com gol de Jhon Arias aos 13 minutos da primeira etapa, a seleção colombiana agora tem no caminho a Suíça, em partida que acontece na próxima terça-feira (7), em Vancouver.

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Como foi Colômbia x Gana?

A primeira equipe a atacar foi Gana. Logo antes do primeiro minuto de jogo, Thomas Partey assustou a meta de Vargas ao ficar com a sobra de um cruzamento na área e finalizar para fora, o que parecia indicar uma pressão do time africano. Mas esse foi o único lance de perigo ganês na primeira etapa e, pouco depois, a Colômbia encontrou o caminho do gol.

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Aos 13 minutos, Muñoz recebeu na lateral direita e passou para Luis Suárez, que levou até a linha de fundo e acertou um cruzamento na medida para Jhon Arias. O atacante do Palmeiras emendou de primeira com a chapa do pé e mandou no cantinho de Ati Zigi. O time colombiano seguiu melhor no duelo, mas só conseguiu assustar a meta do goleiro de Gana já na reta final, após cabeçada de manual de Mujica, que obrigou o ganês a se esticar e tirar a bola praticamente de dentro do gol.

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O placar do primeiro tempo terminou com vantagem justa para o lado colombiano, que produziu mais e foi eficaz ao balançar as redes. Ambos os treinadores precisaram mexer por lesões. Luis Suárez, que deu a assistência para Arias, entrou no lugar de Córdoba antes dos dez minutos de jogo. Logo na sequência, Seidu precisou substituir Senaya na lateral direita de Gana.

Jhon Arias comemorando gol que deu a classificação á Colômbia ás oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

A volta do intervalo seguiu a mesma toada do primeiro tempo, e a Colômbia seguiu mais presente no ataque. Ati Zigi voltou a trabalhar logo no começo, após chute colocado de Puerta da quina da grande área. O goleiro ganês voou e fez boa defesa no alto. Pouco depois, os colombianos até balançaram a rede com Luis Díaz, mas a bandeira foi levantada e o VAR confirmou o impedimento do atacante do Bayer de Munique.

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Luis Díaz desperdiçou outra chance dentro da grande área, quando recebeu um cruzamento rasteiro de Puerta, mas chutou mascado e viu Ati Zigi voltar a fazer uma grande defesa na partida. Do outro lado, Gana buscava um contra-ataque certeiro, mas tinha dificuldades de conectar os nomes mais perigosos, como Semenyo, Iñaki Williams e Ayew. Até o apito final, o cenário seguiu o mesmo e a Colômbia cravou a vaga na próxima fase do Mundial.

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