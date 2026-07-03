logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Atitude de Salah na Copa vira assunto: 'Psicopata'

Na disputa de pênaltis, Salah bateu de cavadinha e converteu

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
03/07/2026 18:23
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Salah limpando o rosto do suor
Salah na partida entre Egito e Irã pela Copa do Mundo (Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images/AFP)

Na decisão da vaga para as oitavas de final, na partida entre Austrália e Egito, na Copa do Mundo, Mohamed Salah cobrou seu pênalti na disputa de cavadinha. Posteriormente, os egípcios venceram por 4 a 3 e garantiram, pela primeira vez em sua história, um duelo nas oitavas de final.

  • O atacante egípcio #10 Mohamed Salah (L) disputa a bola com o zagueiro australiano #16 Aziz Behich durante a partida dos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Austrália e Egito

    Austrália x Egito: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 10 minutos
  • Ashour comemora gol marcado pelo Egito contra a Austrália na Copa do Mundo

    Dê suas notas: Egito passa nos pênaltis contra a Austrália na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 18 minutos
  • Jogadores do Egito comemoram gol sobre a Austrália na Copa do Mundo

    Nos pênaltis, Egito bate Austrália e avança na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 minutos

    • ➡️ Austrália x Egito: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Veja como os internautas reagiram:

    A partida empatou no tempo normal e na prorrogação pelo placar de 1 a 0. Nos pênaltis, o Egito venceu por 4 a 3.

    Mohamed Salah recebe a marcação do belga Castagne no empate em Seattle
    Mohamed Salah recebe a marcação do belga Castagne no empate em Seattle (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Como foi o jogo?

    A Austrália começou pressionando, mas foi o Egito quem abriu o placar no primeiro tempo, com Emam Ashour aproveitando cruzamento de Karim Hafez. Depois do gol, os australianos dominaram a posse de bola e criaram boas oportunidades, parando nas defesas de Shobeir, enquanto Mohamed Salah teve atuação discreta.

    Na etapa final, a Austrália empatou com um gol contra de Mohamed Hany após cobrança de falta de Aiden O'Neill. O restante da partida foi equilibrado e truncado, com Beach salvando os australianos nos acréscimos. Na prorrogação, o Egito pressionou mais e Salah desperdiçou uma grande chance, mas o empate persistiu, levando a decisão para os pênaltis após a Austrália trocar de goleiro antes das cobranças.

    Veja como foram os pênaltis de Austrália x Egito

    Austrália

    ❌ Harry Souttar
    ✅ Jackson Irvine
    ✅ Awer Mabil
    ❌ Lucas Herrington

    Egito

    ✅ Mahmoud Saber
    ✅ Rami Rabia
    ✅ Mohamed Salah
    ✅ Hossam Abdelmaguid

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    O atacante egípcio #10 Mohamed Salah (L) disputa a bola com o zagueiro australiano #16 Aziz Behich durante a partida dos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Austrália e Egito

    Copa do Mundo

    Austrália x Egito: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Há 11 minutos
    Torcedor Estados Unidos Os Estados Unidos venceram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 e garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Na próxima fase, a seleção norte-americana terá pela frente a Bélgica, em confronto que vale uma vaga nas quartas de final. As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

    Copa do Mundo 2026

    Classificação dos EUA registra maior audiência da história do futebol no país

    Há 13 minutos
    Ashour comemora gol marcado pelo Egito contra a Austrália na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Dê suas notas: Egito passa nos pênaltis contra a Austrália na Copa do Mundo

    Há 18 minutos
    Jogadores do Egito comemoram gol sobre a Austrália na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Nos pênaltis, Egito bate Austrália e avança na Copa do Mundo

    Há 28 minutos
    Seleção Brasileira conquista sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Seleção Brasileira

    Brasil x Noruega pode ter horário alterado pela Fifa; entenda

    Há 54 minutos
    Hany gol contra (Photo by Thomas COEX / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Jogador do Egito entra para a história com recorde de gols contra em Copas

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Lionel Messi sorri em treino da Argentina visando o jogo com Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Messi joga? Argentina é escalada com novidade para enfrentar Cabo Verde

    Mbappé, Dembélé e Koundé no treino da seleção da França

    França x Paraguai tem previsão de calor extremo em cidade sob alerta

    Vini Jr finaliza na trave após grande jogada em Brasil x Japão pela Copa do Mundo

    Análise tática do Guffo: como o Brasil pode vencer a Noruega

    Douglas Santos, durante entrevista pela Seleção no Hotel The Ridge

    Douglas Santos: 'Nosso foco na Seleção Brasileira é o protagonismo coletivo'