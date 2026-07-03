Atitude de Salah na Copa vira assunto: 'Psicopata'
Na disputa de pênaltis, Salah bateu de cavadinha e converteu
Na decisão da vaga para as oitavas de final, na partida entre Austrália e Egito, na Copa do Mundo, Mohamed Salah cobrou seu pênalti na disputa de cavadinha. Posteriormente, os egípcios venceram por 4 a 3 e garantiram, pela primeira vez em sua história, um duelo nas oitavas de final.
Austrália x Egito: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo
Dê suas notas: Egito passa nos pênaltis contra a Austrália na Copa do Mundo
Nos pênaltis, Egito bate Austrália e avança na Copa do Mundo
➡️ Austrália x Egito: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo
Veja como os internautas reagiram:
A partida empatou no tempo normal e na prorrogação pelo placar de 1 a 0. Nos pênaltis, o Egito venceu por 4 a 3.
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Como foi o jogo?
A Austrália começou pressionando, mas foi o Egito quem abriu o placar no primeiro tempo, com Emam Ashour aproveitando cruzamento de Karim Hafez. Depois do gol, os australianos dominaram a posse de bola e criaram boas oportunidades, parando nas defesas de Shobeir, enquanto Mohamed Salah teve atuação discreta.
Na etapa final, a Austrália empatou com um gol contra de Mohamed Hany após cobrança de falta de Aiden O'Neill. O restante da partida foi equilibrado e truncado, com Beach salvando os australianos nos acréscimos. Na prorrogação, o Egito pressionou mais e Salah desperdiçou uma grande chance, mas o empate persistiu, levando a decisão para os pênaltis após a Austrália trocar de goleiro antes das cobranças.
Veja como foram os pênaltis de Austrália x Egito
Austrália
❌ Harry Souttar
✅ Jackson Irvine
✅ Awer Mabil
❌ Lucas Herrington
Egito
✅ Mahmoud Saber
✅ Rami Rabia
✅ Mohamed Salah
✅ Hossam Abdelmaguid
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