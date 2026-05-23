Expulsão do Carrascal em Flamengo x Palmeiras revolta torcedores: 'Não dá'

O duelo entre o Flamengo e o Palmeiras ganhou clima quente logo no início da partida deste sábado (23), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Carrascal foi expulso diretamente após atingir o rosto de Murilo em uma dividida.

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O meia do Flamengo levantou demais a perna na disputa pela bola e acertou o defensor palmeirense. O árbitro não hesitou e mostrou cartão vermelho direto para o colombiano, deixando o Rubro-Negro com um jogador a menos ainda no começo do confronto.

Veja o lance:

A decisão rapidamente tomou conta das redes sociais. Torcedores flamenguistas ficaram revoltados com a expulsão e criticaram tanto a atitude de Carrascal quanto a arbitragem da partida.

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Veja a repercussão:

Até o momento da expulsão, o confronto estava equilibrado e seguia empatado em 0 a 0 no Maracanã. A partir do cartão vermelho, o Flamengo passou a recuar mais e tentar reorganizar a equipe para suportar a pressão palmeirense.

A partida vale a liderança do Campeonato Brasileiro e reúne os dois principais candidatos ao título nacional nesta temporada. O Palmeiras entrou na rodada na ponta da tabela, enquanto o Flamengo apareceu logo atrás, tentando diminuir a diferença diante da torcida.

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Flamengo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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