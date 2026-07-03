Golaço em Argentina x Cabo Verde choca torcedores: 'Histórico' Partida está nas prorrogações

O gol de empate do Cabo Verde na Argentina durante a prorrogação em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (3) chocou os torcedores.

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No fim do primeiro tempo da prorrogação, com o placar 2 a 1 para os argentinos, Sidny Cabral, lateral-esquerdo do Cabo Verde recebeu no lado esquerdo e chuta de muito longe, marcando um golaço.

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Veja o gol:

AAAAAAAHAHAHAHAHAHAHAHA QUE GOLAAAAAAAÇOOOOOOOOOOOO ABSURDO. HISTÓRICO. ANTOLÓGICO. MEU DEUS DO CÉU QUE GOLAÇO!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/JITp2YbdMv — CazéTV (@CazeTVOficial) July 4, 2026

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Veja a repercussão:

o golaço de cabo verde tô passando mal — -alin*🇦🇹 💜 (@thespidergrey) July 4, 2026

o jogador de cabo verde não dorme tão cedo, que golaço — celin (@augusto_celin) July 4, 2026

eu to chocada até agr com o golaço de cabo verde, que loucura véi — vitória (@barbosaviiit) July 4, 2026

UM GOLAÇO



UM GOL ANTOLÓGICO



UM GOL HISTÓRICO



UM GOL CABO VERDE



Argentina 2x2 Cabo Verdepic.twitter.com/yeQwA2jLtK — HTE Sports (@HTE__Sports) July 4, 2026

Messi, Mbappé e Haaland… Veja como está a artilharia da Copa do Mundo

Lionel Messi foi o autor do gol da seleção da Argentina no jogo contra Cabo Verde, chegando aos sete na Copa do Mundo. A artilharia da competição está cada vez mais acirrada e com nomes do mais alto nível do futebol mundial, como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane e, claro, o camisa 10 do Inter Miami.

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Messi comemora gol no jogo da Argentina contra Cabo Verde pela Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Durante a partida contra Cabo Verde, válida pela segunda fase do Mundial, Messi balançou as redes do goleiro Vozinha aos 29 minutos de jogo após lançamento do zagueiro Lisandro Martínez. Com o feito, o jogador chega aos sete gols nesta edição, além de se isolar ainda mais como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 20 gols.

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Na segunda colocação da artilharia do mundial realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, está Kylian Mbappé, com seis gols marcados até o momento. Em terceiro lugar estão Erling Haaland, da Noruega, e Harry Kane, da Inglaterra, com cinco gols cada. O brasileiro com mais gols é Vinicius Júnior com quatro.

Tudo sobre Argentina x Cabo Verde (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina 🆚 Cabo Verde

Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 19h (de Brasília).

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.

👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).

🟨 Árbitro: Drew Fischer (CAN)

🚩 Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)

🖥️ VAR: ainda não divulgado.

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