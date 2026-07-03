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Golaço em Argentina x Cabo Verde choca torcedores: 'Histórico'

Partida está nas prorrogações

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 21:33
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O zagueiro número 13 de Cabo Verde, Sidney Lopes Cabral, comemora com seus companheiros o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Estádio de Miami
O zagueiro número 13 de Cabo Verde, Sidney Lopes Cabral, comemora com seus companheiros o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Estádio de Miami (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O gol de empate do Cabo Verde na Argentina durante a prorrogação em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (3) chocou os torcedores.

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    No fim do primeiro tempo da prorrogação, com o placar 2 a 1 para os argentinos, Sidny Cabral, lateral-esquerdo do Cabo Verde recebeu no lado esquerdo e chuta de muito longe, marcando um golaço.

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    Veja o gol:

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    Veja a repercussão:

    Messi, Mbappé e Haaland… Veja como está a artilharia da Copa do Mundo

    Lionel Messi foi o autor do gol da seleção da Argentina no jogo contra Cabo Verde, chegando aos sete na Copa do Mundo. A artilharia da competição está cada vez mais acirrada e com nomes do mais alto nível do futebol mundial, como Kylian MbappéErling HaalandHarry Kane e, claro, o camisa 10 do Inter Miami.

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    Messi comemora gol no jogo da Argentina contra Cabo Verde pela Copa do Mundo
    Messi comemora gol no jogo da Argentina contra Cabo Verde pela Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna / AFP)

    Durante a partida contra Cabo Verde, válida pela segunda fase do Mundial, Messi balançou as redes do goleiro Vozinha aos 29 minutos de jogo após lançamento do zagueiro Lisandro Martínez. Com o feito, o jogador chega aos sete gols nesta edição, além de se isolar ainda mais como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 20 gols.

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    Na segunda colocação da artilharia do mundial realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, está Kylian Mbappé, com seis gols marcados até o momento. Em terceiro lugar estão Erling Haaland, da Noruega, e Harry Kane, da Inglaterra, com cinco gols cada. O brasileiro com mais gols é Vinicius Júnior com quatro.

    Tudo sobre Argentina x Cabo Verde (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Argentina 🆚 Cabo Verde
    Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final

    📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 19h (de Brasília).
    📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Drew Fischer (CAN)
    🚩 Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)
    🖥️ VAR: ainda não divulgado.

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    Torcedor Estados Unidos Os Estados Unidos venceram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 e garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Na próxima fase, a seleção norte-americana terá pela frente a Bélgica, em confronto que vale uma vaga nas quartas de final. As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

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