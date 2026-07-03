Golaço em Argentina x Cabo Verde choca torcedores: 'Histórico'
Partida está nas prorrogações
O gol de empate do Cabo Verde na Argentina durante a prorrogação em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (3) chocou os torcedores.
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No fim do primeiro tempo da prorrogação, com o placar 2 a 1 para os argentinos, Sidny Cabral, lateral-esquerdo do Cabo Verde recebeu no lado esquerdo e chuta de muito longe, marcando um golaço.
Veja o gol:
AAAAAAAHAHAHAHAHAHAHAHA QUE GOLAAAAAAAÇOOOOOOOOOOOO ABSURDO. HISTÓRICO. ANTOLÓGICO. MEU DEUS DO CÉU QUE GOLAÇO!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/JITp2YbdMv— CazéTV (@CazeTVOficial) July 4, 2026
Sidny Cabral, autor do gol de Cabo Verde, 'ignorou' Messi e jogou com Otamendi
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Veja a repercussão:
o golaço de cabo verde tô passando mal— -alin*🇦🇹 💜 (@thespidergrey) July 4, 2026
o jogador de cabo verde não dorme tão cedo, que golaço— celin (@augusto_celin) July 4, 2026
eu to chocada até agr com o golaço de cabo verde, que loucura véi— vitória (@barbosaviiit) July 4, 2026
UM GOLAÇO— HTE Sports (@HTE__Sports) July 4, 2026
UM GOL ANTOLÓGICO
UM GOL HISTÓRICO
UM GOL CABO VERDE
Argentina 2x2 Cabo Verdepic.twitter.com/yeQwA2jLtK
Messi, Mbappé e Haaland… Veja como está a artilharia da Copa do Mundo
Lionel Messi foi o autor do gol da seleção da Argentina no jogo contra Cabo Verde, chegando aos sete na Copa do Mundo. A artilharia da competição está cada vez mais acirrada e com nomes do mais alto nível do futebol mundial, como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane e, claro, o camisa 10 do Inter Miami.
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Durante a partida contra Cabo Verde, válida pela segunda fase do Mundial, Messi balançou as redes do goleiro Vozinha aos 29 minutos de jogo após lançamento do zagueiro Lisandro Martínez. Com o feito, o jogador chega aos sete gols nesta edição, além de se isolar ainda mais como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 20 gols.
Na segunda colocação da artilharia do mundial realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, está Kylian Mbappé, com seis gols marcados até o momento. Em terceiro lugar estão Erling Haaland, da Noruega, e Harry Kane, da Inglaterra, com cinco gols cada. O brasileiro com mais gols é Vinicius Júnior com quatro.
Tudo sobre Argentina x Cabo Verde (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Argentina 🆚 Cabo Verde
Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final
📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 19h (de Brasília).
📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.
👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
🟨 Árbitro: Drew Fischer (CAN)
🚩 Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)
🖥️ VAR: ainda não divulgado.
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