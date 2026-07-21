Corinthians busca R$ 180 milhões com vendas de atletas; veja quem pode sair Timão aposta nas movimentações do mercado para equilibrar as contas

Carregando conteúdo exclusivo...

O Corinthians sabe que precisará negociar jogadores para equilibrar as finanças e cumprir o planejamento da temporada. A venda de atletas já estava prevista no orçamento do clube, mas a necessidade ganhou ainda mais força após os números apresentados no balanço financeiro divulgado neste ano.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em março, o Timão registrou um déficit de R$ 131,4 milhões. De acordo com o documento, um dos principais fatores para o resultado negativo foi a ausência de negociações de jogadores no início da temporada, frustrando a projeção inicial de receitas com transferências.

continua após a publicidade

No orçamento aprovado para 2026, o Corinthians estimou arrecadar R$ 151 milhões com a venda de atletas. No entanto, o Lance! apurou que a diretoria elevou internamente essa meta e trabalha com a expectativa de faturar, no mínimo, R$ 180 milhões durante a atual janela de transferências.

Diante desse cenário, alguns dos principais ativos do elenco passaram a despertar interesse do mercado e podem ser negociados nas próximas semanas. A diretoria avalia propostas e monitora a movimentação de clubes do exterior para atingir a meta de arrecadação sem comprometer o planejamento esportivo da equipe.

continua após a publicidade

Atletas em alta que podem ser negociados pelo Corinthians

André – volante

Na janela do início do ano, André era o jogador mais cobiçado no mercado de transferências. O atleta recebeu proposta do Milan para o futebol europeu na última janela, mas o Timão recuou nas negociações e a venda não foi concretizada. Com o jogador em alta, o presidente Osmar Stabile optou por aguardar uma proposta com valores mais elevados. A oferta do Milan era de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos.

Após a negociação frustrada, André perdeu espaço na equipe comandada por Fernando Diniz. O volante foi expulso em duas partidas, caiu de rendimento e passou a iniciar alguns jogos no banco de reservas.

continua após a publicidade

Com o tempo, no entanto, a situação mudou. O jogador formado na base do Timão marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, na noite deste sábado (30), na Arena do Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última partida antes da pausa para a Copa do Mundo.

A boa atuação devolveu o prestígio de André junto à torcida e também reacendeu o interesse do futebol europeu. A Juventus, da Itália, voltou a buscar informações sobre a situação do volante do Corinthians. Os clubes retomaram as conversas nos últimos dias, após as negociações iniciadas em fevereiro.

continua após a publicidade

André Luiz pelo Corinthians

41 jogos (26 titular) 7 gols 18 passes decisivos 80% de acerto no passe 0.9 finalizações por jogo (0.3 no gol) 1.7 desarmes por jogo 0.4 interceptações por jogo 3.0 bolas recuperadas por jogo 52% de eficiência nos duelos 4.3 duelos ganhos por jogo 1.2 faltas por jogo 6 cartões amarelos Nota Sofascore 6.77

André voltou a ser procurado pela Juventus (Foto: Jorge Lansarin/Agência Enquadrar/Folhapress)

Yuri Alberto – atacante

Em entrevista após a vitória contra o Barra-SC, pela Copa do Brasil, Yuri Alberto afirmou que já conversou com seus representantes sobre o futuro e admitiu o desejo de buscar novos desafios, apesar das conversas constantes com o técnico Fernando Diniz sobre sua importância no elenco.

O Corinthians aguarda uma proposta que atenda aos interesses de todas as partes para avançar nas negociações. O principal obstáculo é que o clube possui apenas 50% dos direitos econômicos do atleta. Em entrevista recente, o presidente Osmar Stábile disse que não pretende vender o jogador por menos de 20 milhões de euros.

continua após a publicidade

Yuri Alberto pelo Corinthians

235 jogos (201 titular) 82 gols 24 assistências 169 minutos para participar de gol 2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol) 0.7 passes decisivos por jogo 44% de conversão em grandes chances 31 grandes chances criadas 7.1 finalizações para marcar 42% de eficiência nos duelos 1.4 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.95

Hugo Souza – goleiro

Hugo Souza vive um dos melhores momentos da carreira. Peça fundamental em títulos como a Copa do Brasil e a Supercopa Rei, o Corinthians admite que deve receber ofertas pelo goleiro, que também é cotado para a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Até o momento, o Corinthians recusou duas ofertas por Hugo Souza. A primeira aconteceu no ano passado, quando o Milan tentou sua contratação.

continua após a publicidade

Neste ano, desta vez, o Beşiktaş ofereceu 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,5 milhões, na cotação atual) pelo jogador alvinegro, mas o clube paulista optou por mantê-lo.

Em novembro de 2024, o Corinthians acertou a compra de Hugo Souza junto ao Flamengo em uma operação de R$ 4,8 milhões.

Hugo Souza pelo Corinthians

123 jogos (123 titular) 112 gols sofridos (0.9 por jogo) 2.7 defesas por jogo 1.4 defesas em chutes na área por jogo 75% de bolas defendidas 52 jogos sem sofrer gols (42%) 68% de acerto no passe 35% de acerto no passe longo Nota Sofascore 7.03

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Breno Bidon – meio-campista

Outro nome em alta é o meia Breno Bidon, que obteve a nacionalidade italiana recentemente. Na prática, a conquista pode ajudar a joia do clube em possíveis negociações com equipes do futebol europeu.

continua após a publicidade

Como exemplo, Itália, Espanha e França limitam o número de jogadores estrangeiros por elenco, assim como acontece no Brasil. Com a cidadania, o atleta deixa de ocupar uma vaga de estrangeiro, o que pode facilitar eventuais negociações.

Breno Bidon foi um dos destaques do Corinthians em 2025, inclusive brilhando na final contra o Vasco da Gama, quando participou da jogada que originou o segundo gol do Timão e ajudou a confirmar a conquista da taça.

continua após a publicidade

Breno Bidon pelo Corinthians

131 jogos (104 titular) 5 gols 3 assistências 0.6 passe decisivo por jogo 86% de acerto no passe 62% de acerto no passe longo 1.4 desarmes por jogo 0.5 interceptações por jogo 3.3 bolas recuperadas por jogo 60% de acerto no drible 50% de eficiência nos duelos 1.4 faltas por jogo 26 cartões amarelos Nota Sofascore 6.87

Breno Bidon está entre os atletas que podem render receita ao Corinthians nesta janela (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

Matheus Bidu – lateral

O lateral-esquerdo foi um dos principais destaques na temporada passada e segue em alta em 2026. Antes de se firmar no Corinthians, Bidu recebeu propostas de Goiás, Juventude e Vitória em 2024.

No ano passado, após crescer de rendimento, renovou seu contrato até 31 de dezembro de 2027. O Timão detém 20% dos direitos econômicos do atleta.

continua após a publicidade

Matheus Bidu pelo Corinthians

151 jogos (124 titular) 10 gols 9 assistências 1.1 passes decisivos por jogo 24 grandes chances criadas 0.9 finalização por jogo 26% de acerto nos cruzamentos 1.2 interceptações por jogo 1.4 desarmes por jogo 59% de eficiência nos duelos 0.8 falta por jogo Nota Sofascore 7.11

Matheuzinho – lateral

O lateral-direito, inclusive cogitado por Fernando Diniz na Seleção Brasileira, é outro jogador que deve ver o mercado europeu se movimentar na próxima janela.

Segundo informações iniciais da Espn, o Zenit, da Rússia, é o principal interessado no atleta. A oferta girava em torno de 7 milhões de euros (R$ 40,5 milhões). O Corinthians possui 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Flamengo detém o restante.

continua após a publicidade

Em entrevista após a vitória contra o São Paulo, o jogador falou sobre a proposta e os próximos passos no Timão.

— Sobre a questão da Rússia, fiquei sabendo ontem (sábado), quando fui dar uma entrevista. Não estava sabendo de nada. É algo que não passa na minha cabeça agora, tem um mês até a parada. Quando chegar a parada, vamos sentar para ver o que vai acontecer. E se for algo que vá fazer bem para o clube e para mim, não tem problema. Hoje, meu pensamento é no Barra-SC, na quinta-feira. Meu pensamento é completamente no Corinthians. Estou muito feliz aqui. Não sei o que pode acontecer daqui para frente, mas estou muito feliz aqui — afirmou Matheuzinho.

Matheuzinho pelo Corinthians

140 jogos (112 titular) 6 gols 10 assistências 1.1 passes decisivos por jogo 24 grandes chances criadas 0.6 finalização por jogo 31% de acerto nos cruzamentos 1.1 interceptações por jogo 2.1 desarmes por jogo 55% de eficiência nos duelos 0.9 falta por jogo Nota Sofascore 7.02

Corinthians pode perder jogadores na janela (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Crise financeira no Corinthians e série de transfers bans

O Corinthians foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. Assim, sofreu transfer ban e está impedido de contratar.

continua após a publicidade

Já neste mês de julho, o Corinthians foi punido pelo não pagamento das multas aplicadas em três processos distintos, envolvendo as contratações de José Martínez, Charles e Talles Magno. Como o clube não quitou os valores dentro do prazo, recebeu uma nova sanção da Fifa.

A terceira punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

continua após a publicidade

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições