imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Conselho Deliberativo aprova orçamento do Corinthians para 2026

Gestão busca reduzir custos e prevê superávit R$ 12 milhões

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 15/12/2025
23:00
Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)
Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)
Foi aprovado nesta segunda-feira (15) pelo Conselho Deliberativo do Corinthians o orçamento para o ano de 2026. No total, 139 conselheiros, entre vitalícios e trienais, participaram da reunião.

Apesar da aprovação, 10 conselheiros registraram insatisfação em relação à previsão orçamentária apresentada pela gestão do presidente Osmar Stabile.

O orçamento prevê um superávit de R$ 12 milhões para o próximo ano e já havia recebido pareceres favoráveis do Conselho de Orientação (CORI) e do Conselho Fiscal.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O plano financeiro da atual gestão do Corinthians

O LANCE! teve acesso ao material e apurou de que forma o clube pretende atingir esse resultado. A principal estratégia é a redução da folha salarial. A previsão é diminuir o gasto total com pessoal, entre jogadores e funcionários, de R$ 505 milhões em 2025 para cerca de R$ 410 milhões em 2026, uma redução de aproximadamente 19%.

No futebol profissional, o plano indica um enxugamento que pode resultar em reformulação do elenco. A folha do departamento deve cair de R$ 435 milhões para algo em torno de R$ 354 milhões, o que representa uma economia anual próxima de R$ 6,2 milhões.

Votação do impeachment de Augusto Melo acontece no Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)
Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)

Talles Magno, emprestado pelo New York City FC, e Romero têm vínculo somente até o fim da temporada e não devem permanecer em 2026. Já Fagner, atualmente no Cruzeiro, e Pedro Raul, que está no Ceará, pertencem ao Corinthians e podem ser negociados.

O orçamento também prevê uma arrecadação de R$ 151 milhões com venda de jogadores na próxima temporada, seja por direitos de atletas que não estão mais no clube ou por negociações envolvendo nomes do atual elenco.

