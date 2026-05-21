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Corinthians sofre transfer ban por dívida na compra de José Martínez

Timão está proibido de registrar novos jogadores por até três janelas

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porGuilherme Lesnok,Alessandra Ferreira,
Dia 21/05/2026
14:55
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Corinthians avalia o futuro de José Martínez (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
imagem cameraJosé Martínez disputou 70 jogos pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
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O Corinthians recebeu uma notícia indigesta na manhã desta quinta-feira (21). A Fifa aplicou um transfer ban ao clube do Parque São Jorge devido ao não pagamento de parcelas referentes à compra do volante venezuelano José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, em agosto de 2024.

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Com a sanção, o Timão está oficialmente proibido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. Para se livrar da punição e voltar a ter o sistema de registros liberado, o clube precisa quitar o valor devido aos norte-americanos, que gira em torno de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,54 milhões na cotação atual).

José Martínez deixou o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
José Martínez deixou o Corinthians em março (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O imbróglio financeiro começou cedo. O acordo firmado em agosto de 2024 previa um pagamento inicial de US$ 200 mil, seguido de outras três parcelas. No entanto, o Corinthians não quitou sequer a primeira prestação.

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O contrato assinado pela gestão do ex-presidente Augusto Melo possuía uma cláusula de aceleração: com o atraso do primeiro pagamento, todas as parcelas subsequentes venceram antecipadamente. Sem o depósito do montante total, os norte-americanos acionaram a entidade máxima do futebol.

José Martínez desembarcou no CT Joaquim Grava como parte do pacote de reforços da gestão de Augusto Melo. Na época, a operação total foi fechada em aproximadamente R$ 11 milhões.

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A situação financeira do Corinthians segue delicada e o bloqueio referente a Martínez pode ser apenas o primeiro de uma série. O departamento jurídico do clube monitora com cautela outros dois processos que podem gerar novas punições nos próximos dias: a dívida ativa com o Talleres, da Argentina, pela compra do meia Rodrigo Garro, que está na casa dos R$ 42 milhões, e a pendência de cerca de R$ 6 milhões com o Midtjylland, da Dinamarca, pelo não pagamento da aquisição do volante Charles.

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