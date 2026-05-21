Corinthians sofre transfer ban por dívida na compra de José Martínez
Timão está proibido de registrar novos jogadores por até três janelas
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O Corinthians recebeu uma notícia indigesta na manhã desta quinta-feira (21). A Fifa aplicou um transfer ban ao clube do Parque São Jorge devido ao não pagamento de parcelas referentes à compra do volante venezuelano José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, em agosto de 2024.
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Com a sanção, o Timão está oficialmente proibido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. Para se livrar da punição e voltar a ter o sistema de registros liberado, o clube precisa quitar o valor devido aos norte-americanos, que gira em torno de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,54 milhões na cotação atual).
O imbróglio financeiro começou cedo. O acordo firmado em agosto de 2024 previa um pagamento inicial de US$ 200 mil, seguido de outras três parcelas. No entanto, o Corinthians não quitou sequer a primeira prestação.
O contrato assinado pela gestão do ex-presidente Augusto Melo possuía uma cláusula de aceleração: com o atraso do primeiro pagamento, todas as parcelas subsequentes venceram antecipadamente. Sem o depósito do montante total, os norte-americanos acionaram a entidade máxima do futebol.
José Martínez desembarcou no CT Joaquim Grava como parte do pacote de reforços da gestão de Augusto Melo. Na época, a operação total foi fechada em aproximadamente R$ 11 milhões.
A situação financeira do Corinthians segue delicada e o bloqueio referente a Martínez pode ser apenas o primeiro de uma série. O departamento jurídico do clube monitora com cautela outros dois processos que podem gerar novas punições nos próximos dias: a dívida ativa com o Talleres, da Argentina, pela compra do meia Rodrigo Garro, que está na casa dos R$ 42 milhões, e a pendência de cerca de R$ 6 milhões com o Midtjylland, da Dinamarca, pelo não pagamento da aquisição do volante Charles.
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