O Milan avançou nas negociações para contratar o volante André, do Corinthians. Nos últimos dias, a Juventus havia sinalizado a possibilidade de investir no jogador, mas ficou para trás com a chegada do clube rossonero. A informação foi inicialmente publicada pela ESPN e confirmada pelo Lance!.

O empresário que cuida da carreira do atleta esteve nos últimos dias na Itália e vem conduzindo as negociações, que giram e em torno de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos do jogador. O Corinthians ainda garante 20% de mais-valia em uma futura venda.

Com o acordo encaminhado, a expectativa é que André viaje nos próximos dias para realizar exames médicos e, se tudo for aprovado, a negociação seja confirmada e a transferência, oficializada. A expectativa é que o atleta chegue ao novo clube após a Copa do Mundo.

O Lance! entrou em contato com o Corinthians, que optou por não se manifestar sobre as negociações.

Cabe ressaltar que a proposta da Juventus era de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 151,5 milhões na cotação atual), mas por 100% dos direitos do atleta.

André, volante do Corinthians (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Carreira de André

No Corinthians desde os 10 anos, André passou por todas as categorias de base do clube, tendo o Paulistão Sub-17, em 2023, e a Copinha, em 2024, como principais conquistas. Em 2025, passou a treinar pontualmente com a equipe principal.

A multa rescisória do atleta é de R$ 112 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional.

Com a camisa do Corinthians, André disputou 23 jogos, marcou quatro gols e participou de títulos importantes, como a Copa do Brasil e a Supercopa do Rei, conquistada contra o Flamengo, sendo titular e um dos destaques em campo.

André Luiz pelo Corinthians

23 jogos (9 titular) 4 gols 9 passes decisivos 79% de acerto no passe 0.8 finalizações por jogo (0.3 no gol) 1.6 desarmes por jogo 0.2 interceptações por jogo 2.5 bolas recuperadas por jogo 54% de eficiência nos duelos 4.0 duelos ganhos por jogo 1.2 faltas por jogo 3 cartões amarelos Nota Sofascore 6.80

