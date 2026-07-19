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Kaio César projeta sequência no Brasileirão e mira 'fase artilheira' no Corinthians

Atacante teve primeira metade da temporada atrapalhada por lesões e valorizou sequência de treinos ao lado de Fernando Diniz

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
19/07/2026 08:00
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Kaio César em atuação pelo Corinthians contra o Grêmio, no Brasileirão
Kaio César em atuação pelo Corinthians contra o Grêmio, no Brasileirão. (Foto: Victor Lannes/Agência Corinthians)

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O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira (23) diante do Remo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será o primeiro do Timão após a pausa da Copa do Mundo, e a equipe comandada por Fernando Diniz quer sustentar a sequência positiva no torneio, que teve nas duas últimas partidas antes da interrupção da temporada, com duas vitórias em cima de Atlético Mineiro e Grêmio.

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    O último confronto, diante do tricolor gaúcho, teve o atacante Kaio César como um dos destaques na vitória por 3 a 1. O camisa 37 marcou um dos gols na partida, o segundo na temporada 2026. Agora, mira viver uma "fase artilheira" pelo Corinthians, que não foi concretizada na primeira metade do ano, atrapalhada por lesões que não deram a sequência esperada.

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    - A expectativa está muito grande. Eu vinha em uma crescente muito boa. O jogo contra o Grêmio mostrou isso. Fiz um jogo muito bom e pude marcar meu primeiro gol. Estava confiante. Infelizmente, para mim, teve a pausa da Copa porque eu queria continuar jogando e performando. Acredito que estou performando nos treinos, e no próximo jogo vou bem confiante para fazer os próximos gols - disse o atacante, que prometeu ao torcedor entrega a cada partida pelo Timão.

    - Podem esperar muita disposição e futebol alegre, com dribles. Esse é o meu futebol. Eu não vou perder ele. A Fiel pode esperar muita disposição de mim - completou.

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    • Kaio Cesar ressaltou que, apesar da interrupção na sua sequência de jogos, o tempo de treinamentos intensivos ao lado do técnico Fernando Diniz também está sendo importante para ele e para o elenco, que está tendo a oportunidade de aperfeiçoar o estilo de jogo do treinador.

    - Vem sendo uma semana muito boa. Uma semana que a gente vem aprendendo cada vez mais com o professor Diniz. Ele tem passado mais informações para nós para chegarmos na semana que vem contra o Remo sabendo o que vamos fazer. Viemos de um amistoso contra o Cascavel e frisamos bem a parte física. Acho que conseguimos sair de lá [Paraná] melhores fisicamente. Temos que continuar evoluindo e trabalhando para chegar contra o Remo e ganhar os três pontos - analisou.

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    Após passar boa parte do primeiro semestre na zona do rebaixamento, o Timão quer olhar para a parte de cima da tabela. A equipe ocupa atualmente a 12ª colocação com 24 pontos, quatro acima do Vasco, que abre o Z4, e com um jogo a menos. O Timão terá mais quatro dias de treino antes do confronto com o Remo na Neo Química Arena. Uma das atividades será aberta à imprensa, na segunda-feira (20), e o elenco terá a oportunidade de conhecer o gramado recém-trocado na arena corintiana.

    Kaio César marcou um dos gols do Corinthians em cima do Grêmio, pelo Brasileirão
    Kaio César marcou um dos gols do Corinthians em cima do Grêmio, pelo Brasileirão. (Foto: Victor Lannes/Agência Corinthians)

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