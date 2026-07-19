Kaio César projeta sequência no Brasileirão e mira 'fase artilheira' no Corinthians Atacante teve primeira metade da temporada atrapalhada por lesões e valorizou sequência de treinos ao lado de Fernando Diniz

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O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira (23) diante do Remo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será o primeiro do Timão após a pausa da Copa do Mundo, e a equipe comandada por Fernando Diniz quer sustentar a sequência positiva no torneio, que teve nas duas últimas partidas antes da interrupção da temporada, com duas vitórias em cima de Atlético Mineiro e Grêmio.

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O último confronto, diante do tricolor gaúcho, teve o atacante Kaio César como um dos destaques na vitória por 3 a 1. O camisa 37 marcou um dos gols na partida, o segundo na temporada 2026. Agora, mira viver uma "fase artilheira" pelo Corinthians, que não foi concretizada na primeira metade do ano, atrapalhada por lesões que não deram a sequência esperada.

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- A expectativa está muito grande. Eu vinha em uma crescente muito boa. O jogo contra o Grêmio mostrou isso. Fiz um jogo muito bom e pude marcar meu primeiro gol. Estava confiante. Infelizmente, para mim, teve a pausa da Copa porque eu queria continuar jogando e performando. Acredito que estou performando nos treinos, e no próximo jogo vou bem confiante para fazer os próximos gols - disse o atacante, que prometeu ao torcedor entrega a cada partida pelo Timão.

- Podem esperar muita disposição e futebol alegre, com dribles. Esse é o meu futebol. Eu não vou perder ele. A Fiel pode esperar muita disposição de mim - completou.

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Kaio Cesar ressaltou que, apesar da interrupção na sua sequência de jogos, o tempo de treinamentos intensivos ao lado do técnico Fernando Diniz também está sendo importante para ele e para o elenco, que está tendo a oportunidade de aperfeiçoar o estilo de jogo do treinador.

- Vem sendo uma semana muito boa. Uma semana que a gente vem aprendendo cada vez mais com o professor Diniz. Ele tem passado mais informações para nós para chegarmos na semana que vem contra o Remo sabendo o que vamos fazer. Viemos de um amistoso contra o Cascavel e frisamos bem a parte física. Acho que conseguimos sair de lá [Paraná] melhores fisicamente. Temos que continuar evoluindo e trabalhando para chegar contra o Remo e ganhar os três pontos - analisou.

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Após passar boa parte do primeiro semestre na zona do rebaixamento, o Timão quer olhar para a parte de cima da tabela. A equipe ocupa atualmente a 12ª colocação com 24 pontos, quatro acima do Vasco, que abre o Z4, e com um jogo a menos. O Timão terá mais quatro dias de treino antes do confronto com o Remo na Neo Química Arena. Uma das atividades será aberta à imprensa, na segunda-feira (20), e o elenco terá a oportunidade de conhecer o gramado recém-trocado na arena corintiana.

Kaio César marcou um dos gols do Corinthians em cima do Grêmio, pelo Brasileirão. (Foto: Victor Lannes/Agência Corinthians)

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