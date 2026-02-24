Marcelo Paz admite futuras propostas por Hugo Souza e não descarta saída: 'Vamos avaliar'

O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, falou sobre possíveis propostas para o goleiro Hugo Souza, que vive grande momento na carreira e tem a expectativa de disputar a Copa do Mundo deste ano.

continua após a publicidade

Segundo Paz, a tendência é que Hugo, pelo bom momento, receba ofertas, mas qualquer proposta precisará ser avaliada, inclusive pela possibilidade de o Corinthians ter um substituto à altura do jogador.

—Grande jogador. Espero que esteja na Copa do Mundo, tem talento para isso, estamos vibrando por isso. Está indo bem. Já é um dos destaques do futebol brasileiro e quem é bom vai ter proposta. Então, naturalmente, podem ter propostas para ele, como para outros jogadores, e, no momento, a gente vai avaliar se a proposta vale a pena. Porque, quando você perde um grande jogador, você tem que repor no mesmo nível. Então, não faz sentido vender um jogador por X e ter que comprar outro pelo mesmo valor, sem ter a garantia de que o outro vai ter todo o encaixe técnico e de ambiente que o Hugo já tem. Mas, naturalmente, ele é um atleta valorizado, que pode se valorizar ainda mais e, se vier uma proposta no meio do ano, a gente vai avaliar, desde que o Corinthians possa ter uma reposição à altura — disse Paz.

continua após a publicidade

Até o momento, o Corinthians recusou duas ofertas por Hugo Souza. A primeira aconteceu no ano passado, quando o Milan tentou sua contratação.

Neste ano, desta vez, o Beşiktaş ofereceu 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,5 milhões, na cotação atual) pelo jogador alvinegro, mas o clube paulista optou por mantê-lo.Em novembro de 2024, o Corinthians acertou a compra de Hugo Souza junto ao Flamengo em uma operação de R$ 4,8 milhões.

continua após a publicidade

Antes disso, o clube paulista pagou três vezes a multa de R$ 500 mil para escalar o goleiro, que ainda estava por empréstimo, diante do rival.

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Raphael Campos Do Prado/Mochila Press/Gazeta Press)

Hugo se aproxima de ídolos do Corinthians

Com as três defesas de pênaltis contra a Portuguesa, na classificação do Timão para semifinal do Campeonato Paulista, Hugo Souza ultrapassou Gilmar dos Santos Neves e se tornou o terceiro maior defensor de pênaltis da história do clube. Hugo falou sobre o feito.

— Para mim, é realização. Na minha primeira entrevista coletiva, eu falei que queria escrever minha história passo a passo, sem querer atropelar as coisas. A coisa que mais ouvi antes de vir era: 'Você está indo para o lugar do Cássio, é maluco?'. Sou maluco. Não é querendo comparar ninguém, respeito a história de todos. O Cássio, para mim, é o maior ídolo da história do clube — disse.

Com 14 defesas em apenas 102 jogos, Hugo já aparece atrás somente de dois nomes históricos da posição. No topo está Cássio Ramos, com 32 pênaltis defendidos em 712 partidas. Logo depois vem Ronaldo Giovanelli, com 27 defesas em 602 jogos.

Veja ranking completo:

🥇 Cássio Ramos — 32 pênaltis defendidos (712 jogos)

🥈 Ronaldo Giovanelli — 27 pênaltis defendidos (602 jogos)

🥉 Hugo Souza — 14 pênaltis defendidos (102 jogos)

🎖️ Gilmar dos Santos Neves — 11 pênaltis defendidos (397 jogos)

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Campeonato Paulista e Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.