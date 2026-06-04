Presidente do Corinthians revela valor para vender Yuri Alberto
Cartola afirma que atacante só deixaria o clube mediante proposta de 20 milhões de euros
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Osmar Stabile, presidente do Corinthians, falou sobre a possível saída do atacante Yuri Alberto. O camisa 9 admitiu, no dia 14 de maio, que já conversou com seus representantes sobre o desejo de buscar novos desafios.
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Em entrevista à TMC, o cartola apontou que as declarações do camisa 9 podem ter sido induzidas por seu empresário.
— O Yuri foi induzido pelo empresário a falar aquilo (sobre querer sair). Ele é um menino bom, está sempre sorrindo. O mais importante para um jogador é manter o ímpeto de correr e ajudar os companheiros; ele nunca deixou de participar, sempre terminava os jogos exausto, então víamos uma dedicação muito grande. O que aconteceu foi puramente uma questão de bastidor, de empresário. Ele vai continuar conosco, tenho certeza absoluta — disse Stabile.
O presidente ainda revelou que as chances de vender Yuri Alberto são nulas e apontou os valores que poderiam iniciar uma conversa para negociação.
— Não tem, não (chance de vender o Yuri). O Corinthians tem um percentual, um valor estipulado por esse percentual: 20 milhões de euros. Se vier, a gente libera. Se não quiserem, podem pagar a multa rescisória, também — completou.
O que disse Yuri Alberto?
O camisa 9 afirmou que já conversou com seus representantes sobre o futuro e admitiu o desejo de buscar novos desafios, apesar das conversas constantes com o técnico Fernando Diniz sobre sua importância no elenco.
— Já foram cinco temporadas, eu já estou numa fase que eu conversei com meu staff. O Diniz tem conversado bastante comigo e fala da minha importância para o grupo e para o estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante. Mas é uma coisa que eu pedi para o André (Cury, empresário) que, neste ano, a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio — disse à TV Globo.
— Junto da minha família, eu já tinha falado. O Osmar (Stabile, presidente do Corinthians) nos deu um posicionamento quando acabei renovando, que, se chegasse uma proposta atrativa para o clube, a gente ia sentar e conversar. Como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos... A gente vai ver. Até o final da Copa do Mundo a gente vai ter quase dois meses para tentar resolver isso — seguiu.
No dia seguinte, Yuri Alberto divulgou uma nota para esclarecer a declaração. O atacante afirmou ter o desejo de atuar no exterior no futuro, mas ressaltou que, no momento, não há propostas em andamento.
— Sobre a pergunta de ontem, o que eu quis dizer é que nunca escondi de ninguém o desejo de jogar fora um dia. Mas hoje não existe nenhuma proposta. E, se um dia acontecer, precisa ser algo bom para mim e também para o Corinthians. Enquanto eu estiver aqui, vou honrar essa camisa da melhor forma possível — disse por meio de sua assessoria de imprensa.
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