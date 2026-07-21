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Brasileirão 2026: veja chegadas e saídas da Série A

Atacantes e zagueiros lideraram a lista, com 12 contratações para cada posição

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 10:06
Atualizado há 2 minutos
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Gabriel Pec com o uniforme do Cruzeiro
O atacante Gabriel Pec foi a contratação mais cara: o Cruzeiro pagou R$ 61 milhões ao Los Angeles Galaxy (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Brasileirão volta a concentrar as atenções dos torcedores após o encerramento da Copa do Mundo de 2026. A 19ª rodada será retomada nesta terça-feira (21), com o jogo entre Atlético-MG x Bahia, às 19h30, na Arena MRV. Durante a pausa no calendário da Série A, o mercado da bola dominou o noticiário, com os clubes reforçando seus elencos em busca do título, de vagas nas competições continentais ou da permanência na elite do futebol brasileiro.

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    Ao todo, a competição contabiliza 99 movimentações nesta retomada: são 54 saídas e 45 reforços confirmados entre os 20 integrantes do pelotão de elite.

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    Destaque no Brasileirão de 2025, mas em ritmo diferente no atual torneio, o Mirassol protagonizou a maior revolução de elenco durante a intertemporada. O Leão Caipira lidera a movimentação com 13 trocas no total — sete contratações e seis baixas.

    Já no comando técnico, a única alteração do período ocorreu no Vasco da Gama. Após a saída de Renato Gaúcho, a diretoria cruz-maltina acertou a chegada do treinador português Pedro Emanuel.

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    A maior contratação foi do Cruzeiro: o clube investiu US$ 12 milhões (cerca de R$ 61 milhões) para trazer o atacante Gabriel Pec, ex-Vasco, que estava no Los Angeles Galaxy. Somada à contratação do lateral-esquerdo argentino Gabriel Rojas, do Racing, por US$ 6 milhões (R$ 31 milhões), foi a equipe com o maior investimento na intertemporada. Mas o Cruzeiro também arrecadou alto com a venda do lateral-esquerdo Kaiki ao Como, da Itália, por 14 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões).

    O Fluminense também trouxe reforços de peso: o zagueiro Thiago Silva, que estava no Porto, e o atacante Hulk, ex-Atlético-MG. Ambos não tiveram custo de transferência. O ídolo tricolor encerrou seu contrato com o clube português e Hulk rescindiu amigavelmente com o Galo.

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    O líder Palmeiras trouxe o zagueiro Barboza, ex-Botafogo, por US$ 4 milhões (cerca de R$ 20 milhões). Já o seu maior rival ainda não se reforçou na janela. O Flamengo não fez contratações, mas negocia com o Atlético de Madrid a vinda do meia Tiago Almada, campeão brasileiro e da Libertadores em 2024 pelo Botafogo, que defendeu a Argentina na Copa do Mundo.

    O Grêmio inovou e contratou um dos destaques da seleção de Cabo Verde, grande surpresa da Copa: o meia Jovane Cabral, que estava livre no mercado, após encerrar o contrato com o Estrela Amadora, de Portugal.

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    Mapeamento das transferências por equipe

    Confira o balanço de entradas e saídas de acordo com a tabela da Série A:

    ClubeChegadasSaídas

    Palmeiras

    Barboza (zagueiro)

    Nenhuma

    Flamengo

    Nenhuma

    Nenhuma

    Fluminense

    Thiago Silva (zagueiro) e Hulk (atacante)

    Facundo Bernal (volante)

    Red Bull Bragantino

    Nenhuma

    Nenhuma

    Athletico Paranaense

    Dantas (zagueiro), Gilberto (lateral-direito), Jorge Rivaldo (atacante) e Kerwin Vargas (atacante)

    Bruninho (atacante), Julimar (atacante) e Sorriso (atacante)

    Bahia

    Guido Herrera (goleiro), Marco Moreno (zagueiro) e Alejo Véliz (atacante)

    Marcos Felipe (goleiro), João Paulo (goleiro), Gabriel Xavier (zagueiro) e Gilberto (lateral)

    Coritiba

    Brian Ocampo (atacante)

    Gabriel Leite (goleiro)

    São Paulo

    Aurélio Buta (lateral-direito), Newton (meia) e Victor Sá (atacante)

    Alan Franco (zagueiro)

    Botafogo

    Gabriel Batista (goleiro), Warleson (goleiro), Paulinho (lateral-esquerdo) e Lucas Monzón (zagueiro)

    Neto (goleiro), Barboza (zagueiro) e Newton (meia)

    Vitória

    Brítez (zagueiro), Fabiano Souza (lateral-direito), Walace (volante) e Pochettino (meia)

    Claudinho (lateral-direito), Neris (zagueiro), Ronald (meia), Pablo Baianinho (meia), Pedro Henrique (atacante), Renzo López (atacante) e Kike Saverio (atacante)

    Atlético-MG

    Léo Duarte (zagueiro)

    Junior Alonso (zagueiro) e Hulk (atacante)

    Corinthians

    Nenhuma

    Nenhuma

    Cruzeiro

    Gabriel Rojas (lateral-esquerdo) e Gabriel Pec (atacante)

    Matheus Cunha (goleiro), Kauã Prates (lateral-esquerdo), Kaiki (lateral-esquerdo), Christian (volante), Walace (volante) e Japa (meia)

    Internacional

    Matheus Cunha (goleiro) e Guillermo Maripán (zagueiro)

    Bruno Tabata (meia) e Rafael Borré (atacante)

    Santos

    Nenhuma

    Zé Ivaldo (zagueiro), Tomás Rincón (volante) e Lautaro Díaz (atacante)

    Grêmio

    Wallace (zagueiro), Diego Caito (lateral-direito), Jovane Cabral (meia) e Matheus Nascimento (atacante)

    Viery (zagueiro), Arthur (meia) e André Henrique (atacante)

    Vasco

    Paulinho (lateral-esquerdo) e Pedro Emanuel (técnico)

    Matheus França (meia) e Renato Gaúcho (técnico)

    Mirassol

    Gabriel Knesowitsch (zagueiro), Elias (lateral-direito), Japa (meia), Gustavo Cazonatti (meia), Bruno Santos (atacante), Gustavo Silva (atacante) e Fernandinho (atacante)

    Rodrigues (zagueiro), Igor Cariús (lateral-esquerdo), Yuri Lara (volante), Lucas Mugni (meia), Tiquinho Soares (atacante) e Nathan Fogaça (atacante)

    Remo

    Matheus Felipe (zagueiro), Zé Ivaldo (zagueiro) e Edson Fernando (volante)

    Panagiotis Tachtsidis (volante), Patrick de Paula (volante), Freitas (volante), Pavani (meia), João Pedro (atacante) e Diego Hernández (atacante)

    Chapecoense

    Max Alves (meia) e Túlio Eduardo (atacante)

    Walter Clar (lateral-esquerdo), Higor Meritão (volante), Jean Carlos (meia), João Vitor (meia) e Wermeson (atacante)

    Barboza é apresentado pelo Palmeiras
    Barboza é apresentado pelo Palmeiras ao lado da presidente Leila Pereira (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

    Aberta na última segunda-feira (20), a segunda janela de transferências seguirá até 11 de setembro. Até lá, os clubes terão pouco mais de um mês e meio para negociar atletas, lucrar com vendas e contratar reforços visando à reta final da temporada.

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